Боевой маг или талантливый учёный. Дети выберут правильные профессии

Ректор НИТУ "МИСиС" и участник всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" Алевтина Черникова — об эффекте таких площадок.

За последние 40 лет технологии очень сильно изменили мир, фантастика всё больше становится реальностью. Форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ", который прошёл в этом году уже в 6-й раз, как раз помогает школьникам примерить такой "образ будущего", попробовать множество профессий и решить, в какой сфере им будет интереснее всего.

Вчера на площадке форума дети выполняли конкретные задания, которые давали им наши известные учёные. Это было некое вовлечение в реальные исследовательские проекты. И сегодняшние школьники со знанием дела за короткий промежуток адаптировались к новому материалу, включались в решение тех задач, которые ставили перед ними профессора на время круглых столов или в ходе проектных сессий. Это, конечно, мощный коммуникационный эффект и заряд энергии для всех.

НИТУ "МИСиС" принимает самое активное участие в этом форуме, с ним нас связывают несколько проектов. Один из них — "Открытые уроки", которые проходят с известными спикерами. Это помогает детям определиться, выбрать свой путь максимально рано. А для того, чтобы они это сделали, нужно как можно больше показать профессий и возможности продвижения в каждой из них.

То, что в этом мероприятии приняли участие ректоры ведущих российских вузов, главы крупнейших предприятий страны и члены правительства — крайне важно для самих детей. Они видят, что их судьба, дальнейшее развитие профессиональной и личностной траектории заботят не только их учителей или родителей, но и нас, ректоров. Для нас очень важно, кто придёт завтра к нам учиться. А участие президента страны подтверждает, что самая главная ценность в нашей стране — это человек.

Каждый урок "ПроеКТОориЯ" смотрят более 20 тыс. школ, они набирают от 5 до 10 млн просмотров. Ещё один шаг, который позволяет молодым, целеустремлённым, мотивированным к самопознанию школьникам попасть в нужную для них среду, — это посещение площадок форума в детских лагерях "Артек", "Орлёнок", "Смена", "Океан". Там мы проводим такие же проектные смены, активно участвуем в проектах "Сириус" — всё это составляет единую программу профессиональной навигации.

Мы много общались на форуме со школьниками. Хочу сказать, что все они уже сейчас понимают, чего хотят достичь в будущем и как к этому прийти. Будучи старшеклассниками, они осознают, что их дальнейшая жизнь во многом зависит от них самих. Поэтому стараются максимально предусмотреть, спрогнозировать следующие свои шаги. Меня спрашивали о возможностях университета — какие новые специальности у нас уже есть, какие самые востребованные, как поступить, какие олимпиады для этого выбрать. Это достаточно осмысленные вопросы. Большинство детей уже сейчас представляют себе алгоритм поиска и как его настроить под себя с учётом собственных приоритетов.

В лабораториях "ПроеКТОриЯ" есть возможность понять и почувствовать, что значит работать в команде. То есть форум — не просто площадка, которая связывает школьников с их будущими работодателями, но и интернет-портал, где можно познакомиться с самыми современными цифровыми инструментами профориентации. Они дают равный доступ к поиску своей профессиональной траектории ребятам из всех уголков нашей огромной страны.