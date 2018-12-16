Украина на пороге гражданской войны. Начало положено "объединительным" собором

Журналист Андрей Бабицкий — о том, как повлияет создание новой церковной структуры на жизнь украинцев.

Собор, который Пётр Порошенко назвал объединительным, так и не сумел объединить раскольников и каноническую православную церковь, на что первоначально делался расчёт. Две религиозные организации, выступающие за предоставление автокефалии, — Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская православная автокефальная церковь — провели учредительное мероприятие по созданию той церкви, которой и будет 6-го января в Стамбуле вручён томос. Украинская православная церковь Московского патриархата собор проигнорировала. Состоявшийся 7 декабря Синод УПЦ постановил считать предстоящий "объединительный" собор незаконным собранием, на котором никто из священнослужителей или мирян не имеет полномочий представлять каноническую православную церковь. К участию в соборе удалось привлечь только двух архиереев УПЦ, один из которых якобы имел на руках десяток доверенностей, в которых священнослужители передавали ему право распоряжаться своими голосами.

Столь жалкий результат показывает, настолько крепка твердыня канонической церкви. За несколько недель до проведения собора на неё оказывалось беспрецедентное давление. Обыски, допросы в СБУ, открытые уголовные дела — украинские власти рассчитывали выкрутить священникам руки поодиночке, заставив их участвовать в соборе. Очевидно, что эта затея позорно провалилась, не оставив Порошенко ни единой возможности войти в историю в качестве триумфатора и объединителя всей православной паствы Украины. УПЦ МП осталась самой крупной общиной страны, хотя уже понятно, что процесс захвата её имущества и храмов не просто продолжится, а будет принимать всё большие масштабы. Собственно, по окончании собора на это весьма прозрачно намекнул украинский президент.

Кстати говоря, событие могло бы оказаться ещё менее представительным, если бы в Киев на митинг поддержки массово не свозили бы со всей страны бюджетников, значительная часть которых, судя по журналистским опросам, вообще не понимала, куда и зачем их везут. Эта деталь красноречиво свидетельствует о том, что количество прихожан у новой церкви едва ли окажется сколько-нибудь внушительным, позволяющим говорить о том, что она составляет конкуренцию УПЦ МП.

С автокефалией дело тоже не выгорело. Вот просто совсем. Подготовленный в Константинополе и утверждённый на соборе устав вообще не предполагает за вновь создаваемой церковью статуса поместной. Она будет жёстко подчинена Вселенскому патриархату на правах митрополии, ни о какой самостоятельности, даже о признаках автокефалии, речи вообще не идёт. Фактически Фанар взял под свой контроль украинских раскольников, серьёзно понизив их в ранге. Если до собора Филарет называл себя патриархом, пусть даже и не признанным ни одной из 14 поместных православных церквей, то, согласно утверждённому уставу, предстоятелем является митрополит.

И это не простая формальность, значительная часть доходов из украинских приходов теперь будет уходить в Стамбул. Право варить миро (а это является основным признаком автокефалии) имеет только Фанар, он же будет решать все спорные вопросы на церковном суде и назначать иерархов на кафедры. То есть вселенский патриарх Варфоломей, понимая, что Порошенко как воздух нужны хоть какие-то результаты в предвыборный период, фактически провёл процедуру отчуждения в свою пользу созданной церковной структуры вопреки ранее дававшимся обещаниям о предоставлении автокефалии.

Бенефициаром процесса создания Православной церкви Украины (это тоже официально закреплённое название) стал Госдепартамент США, приложивший огромное количество усилий для того, чтобы довести процесс до финальной стадии. Но Вашингтону плевать на предвыборные амбиции Порошенко, на желание Варфоломея разжиться новыми приходами — ему важно, чтобы в той или иной (в любой) форме произошёл, пусть пока даже номинальный, но разрыв православного единства, связывавший украинских и российских верующих.

Порошенко не удалось продвинуть своего человека — митрополита Симеона, которого, к слову, поддерживал и Стамбул — на пост предстоятеля. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский УПЦ Киевского патриархата, правая рука Филарета, сорокалетний Епифаний Думенко. Именно он вместе с Петром Порошенко поедет в начале января в турецкую столицу получить томос.

Каковы ближайшие последствия состоявшегося собора? Поскольку каноническую церковь не удалось сломать, власти придётся идти напролом и действовать ещё более жёсткими методами при отборе у Московского патриархата церковной собственности. То, что события пойдут именно в этом направлении, показывает захват Винницкого кафедрального собора, который готовят к переводу в юрисдикцию вновь созданной церкви.

Конфликты вокруг храмов могут оказаться на руку, поскольку их пространством станет вся Украина, а это значит, что президент получит возможность продлить военное положение, введя его во всех областях. Таким образом, он сможет перенести дату выборов, на которых, если они состоятся в положенное время, он точно потерпит сокрушительное поражение. В любом случае страну ожидают новые потрясения и они способны перерасти в масштабную гражданскую войну.