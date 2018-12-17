Назло бабушке отморожу уши

Политолог Денис Денисов — об отказе береговой охраны США проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжёлый ледокол в стране может выйти из строя и тогда придётся обращаться за помощью к России.

Наши американские партнёры отказались от проведения учений в Арктике, планировавшихся Береговой охраной США, по кажущемуся на первый взгляд совершенно абсурдным поводу — теоретической возможности обращения к российской стороне в случае, если американскому ледоколу потребуется помощь.

Так сложилось, что в последнее время в международных отношениях наблюдаются зачастую почти необъяснимые тенденции. Они характеризуются тем, что целый ряд решений на уровне государств принимается, исходя из мимолётного настроения конкретного лидера или его окружения и полностью противоречат здравой логике и экономической целесообразности.

Базовую позицию Российской Федерации относительно проблем, связанных с двусторонними отношениями, мы знаем, она заключается в предложении диалога американским партнёрам. К сожалению, наши западные коллеги к этому не готовы.

Американская позиция достаточно понятна. Политическая элита США считает себя единственной сверхдержавой в окружении потенциальных соперников и противников. Россия для них в первую очередь конкурент в силовой, военной сфере, именно поэтому наши западные партнёры уже даже не стесняются говорить, что с помощью экономических санкций они хотят повлиять на военный потенциал России.

Для нашей страны основную угрозу представляют в настоящий момент американские санкции, связанные с финансовым и энергетическим секторами, а также военно-промышленным комплексом. Речь идёт о санкциях, которые могут затронуть государственный долг РФ и операции с ним, доступ к финансовым рынкам, использование системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), операции, связанные с поставками из России углеводородов, функционирование нефтепроводов Nord Stream и Nord Stream — 2, экспорт вооружений России в третьи страны. Также отдельно стоит выделить персональные санкции, касающиеся крупных российских бизнесменов.

Но, с другой стороны, смогут ли эти санкции повлиять на принципиальные позиции Российской Федерации на международной арене?

Естественно, нет, и об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Наша позиция по Сирии, Донбассу, Крыму не изменится, какие бы санкции ни вводили наши американские партнёры, следовательно, санкциями можно негативно повлиять на благосостояние обычных граждан, но в то же время невозможно достичь цели американской политики. США таким образом не смогут переориентировать Россию на встраивание в их стратегию в ранге младшего партнёра. Что ещё более неприемлемо для России — это роль младшего партнёра США в американо-китайском противостоянии.

Вместе с тем невооружённым глазом видно, что тенденции в российско-американских отношениях явно требуют переосмысления и радикальной перезагрузки. Это тенденции определённого характера. Сохраняется конфронтационная риторика, особенно в информационной политике, на уровне СМИ, экспертного сообщества, депутатского корпуса. По официальным каналам недостаточно активно происходят консультации и обмен мнениями по ключевым геополитическим (Сирия, Донбасс, Северная Корея) и глобальным (терроризм, наркотрафик) проблемам. Использование образа "врага" в США относительно России стало шаблоном, который помогает объяснять существование внутренних проблем. Санкционная политика США в отношении России — еще один пункт, для которого необходим диалог.

Все эти тенденции лишний раз демонстрируют сложности американо-российских отношений на современном этапе их развития. Но вместе с тем это и возможность, понимая их пагубность, прийти к необходимости их переосмысления. Ну а если этого не случится при нынешнем американском президенте, такое окно возможностей точно появится при следующем.