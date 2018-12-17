Украина стремительно катится в ад. Когда можно ожидать начала религиозной войны?

Политолог Дмитрий Родионов — о призывах открыть охоту на украинских священников.

Депутат Верховной рады Украины и экс-глава печально известной нацистской ОПГ "Правый сектор"* Дмитрий Ярош на своей странице в "Фейсбуке" призвал открыть "охоту" на священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).

В своём обращении к сторонникам Ярош заявил, что считает представителей УПЦ "московскими попами" и агентурой российских спецслужб, которых необходимо выгнать из страны.

Впрочем, Ярош, предвещая обвинения в свой адрес по поводу того, что сам он не является православным и лезет не в своё дело, признал, что является грекокатоликом, но это его ни капли не смущает.

"Пытаясь быть христианином и конфессионально определившимся грекокатоликом, понимаю, что у каждого свой путь к Богу. Мы, украинцы, милосердны, следовательно, уничтожаем врагов Бога и Украины — с Любовью", — написал он.

Ярош также особо подчеркнул, что обращается не столько к рядовым украинцам, сколько к чиновникам и в первую очередь к генпрокурору Юрию Луценко.

По всей видимости, последним он хотел показать, что не призывает к насильственным действиям со стороны радикалов, а к тому, чтобы именно карательные органы занялись осуществлением преследования "московских попов". То есть он против незаконного насилия, он за насилие законное.

Впрочем, слово "закон" на Украине давно уже имеет мало общего с тем, что традиционно понимается под этим словом в цивилизованных странах, к которым Украину едва ли можно отнести. Закон на Украине не писан той самой основной целевой аудитории Яроша, которая и вынесла его в большую политику. Радикальные нацисты, которые сами себя предпочитают называть более благозвучным словом "активисты", сразу после победы госпереворота получили карт-бланш на полную свободу действий, если она направлена против противников Майдана. А их отношения с законом очень красочно характеризует образ Александра Музычко, с автоматом в руках орущего на прокурора.

Музычко, конечно, был слишком одиозный, и его ликвидировали (скорее всего, даже не только за это, а за участие в реальных преступных схемах и переход дороги важным людям во власти), но это не особо повлияло на ситуацию. Западу на Украине с самого начала была нужна хунта с "человеческим лицом", вот это самое лицо и пытались майданные власти натянуть на своих "активистов". Получалось не очень, даже коряво, за что Киев подвергался периодически обструкции западных "партнёров", хотя в конечном итоге ему всё сходило с рук.

Тем более, что "активисты" делают столь важную работу по зачистке политического поля от несогласных. Теперь будут зачищать ещё и религиозное.

И закон будет на их стороне. Ведь у них теперь есть своя церковь, которую они провозгласили (ага, собор во главе с президентом государства, от которого церковь на Украине якобы отделена), так что все прочие церкви, будь они трижды канонические и четырежды самые многочисленные, можно совершенно легально объявить вне закона. Ну или иностранными "москальскими" церквями. Мол, не участвовали в раскольничьем (по их словам, объединительном) соборе — значит, сами вы раскольники и враги. Поминаете при службе патриарха Кирилла? Значит, поминаете Путина. А у нас же война с Россией! Значит, точно враги, пятая колонна.

Кстати, Рада в четверг собирается рассмотреть законопроект, согласно которому каноническую УПЦ будут называть на Украине Российской православной церковью. Не очень, правда, понятно, на каком основании. Как в стране, где церковь отделена от государства, парламент может решать, как называться церкви? Впрочем, мы забыли, что у них там президент сидит в президиуме собора, так что нормально, можно всё!

Вот возьмут и переименуют. А потом скажут, раз у нас война с Россией, значит и "российскую церковь" надо запретить как вражескую организацию, как какой-нибудь ИГИЛ*. Не верите? Украина — страна чудес, там и не такое возможно.

Вот сегодня Порошенко предложил увольнять чиновников, имеющих родственников в России. Абсурд для цивилизованной страны! А на Украине нормально. У них там сотрудника СБУ за то, что у него гражданская жена россиянка, обвиняют в "госизмне". Вы только вдумайтесь, гражданская жена… Театр абсурда.

Кстати, Порошенко, видимо, забыл, что у него у самого невестка имеет российский паспорт. Как забыл и то, что сам когда-то был прихожанином УПЦ МП, но как-то по-тихому сменил веру. На Украине вообще многие "по-тихому" сменили не только веру, но и политическую ориентацию, идеологию, историю и многое другое.

Но время, когда меняли "по-тихому", закончилось. Локомотив под названием Майдан, несущийся в ад и несущий за собой всю страну, увеличивает скорость. И уже завтра ко многим верующим могут прийти и спросить: "А ты за какую церковь?"

И если многие на Украине, когда речь идёт о вещах, связанных с политикой, предпочитают отмалчиваться, делать вид, что их это не касается и, вообще, они вне всего этого, то тут могут предложить определиться быстро и "по-хорошему".

Могут спросить чиновники — по закону. А могут и "активисты", но уже по собственному "закону". И если тот же Ярош (ну, он всё же депутат, ему положено строить из себя интеллигента) будет на словах взывать к вашей совести патриота, то иные просто наставят на вас ствол автомата.

Буквально недавно боксёр Усик, один из немногих людей, кого можно назвать легендой и гордостью современной Украины, обещал защищать монахов. На что известный нацист (тоже "легенда", но явно не гордость) Дмитрий Корчинский пообещал его просто пристрелить (пуля быстрее кулака боксёра).

Корчинский не депутат, ему не нужен этот излишний политес, он говорит прямо то, что думает. И ведь не только думает. Этот человек ещё в Чечне убивал российских солдат, а с началом гражданской войны был одним из первых в рядах карателей в Донбассе.

И если раньше они карали за политические убеждения, теперь будут карать за религиозные, которые фактически приравнены к политическим. Не поддерживаешь "единую церкву", значит, не поддерживаешь "единую краину", значит, "сепаратист", "агент Кремля".

И хуже всего то, что по-другому действовать у них просто не получится. Да, они провели собор, учредили свою церковь-секту. Но чтобы создать иллюзию того, что они главная и единая церковь, им нужны храмы и паства. Новые храмы они себе строить не будут. Зачем, если можно отобрать их у канонической церкви, которую они заранее приговорили к изгнанию из страны?

Гораздо сложнее будет найти прихожан, ведь не так много украинцев готовы их поддержать. Даже из числа ярых националистов —там вообще большинство либо униаты, либо и вовсе язычники. Подавляющее большинство православных же остаются верными УПЦ.

Значит, их будут "перекрещивать" заново, причём насильно. Кончено, найдутся те, кто, испугавшись, согласится перейти в их церковь. Будут и не очень понимающие ситуацию люди, которые под воздействием промывки мозгов решат, что раз вселенский патриарх одобрил — значит, всё правильно, и новая церковь канонична. Правда, на то, чтобы поставить эту церковь на ноги в полном смысле слова, нужно не одно поколение. Но Порошенко этого не нужно.

Ему нужно здесь и сейчас! Ему нужен электоральный успех у радикалов. И ему нужна война, чтобы общество было расколото. Иной политик, напротив, увидел бы в православии некое объединяющее начало для несовместимых Запада и Востока Украины, попытался бы на нём выстроить новую идентичность, не разделяя людей по течению Днепра.

Но, повторю, это не то, что нужно Порошенко и его западным кураторам. Им нужен раздел страны и война. Война по политическим и территориальным признакам у них уже есть. И этого им явно мало. Проблема в том, что религиозная война может втянуть в себя намного больше людей.

Итак, в очередной раз мы становимся зрителями, когда на исторической родине Российского государства представители хунты разжигают новый костёр инквизиции. Им важно организовать новую бойню, чтобы заставить сограждан рвать друг другу глотки…

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.