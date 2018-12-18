Зурабишвили усиливает антироссийский плацдарм в Закавказье

Политолог и эксперт по Кавказу Артур Атаев — о том, как будут развиваться отношения России и Грузии после вступления в должность нового президента.

В Грузии вступила в должность президента Саломе Зурабишвили. В день инаугурации после неудачной попытки сорвать вступление в должность её оппоненты провели акции протеста в центре Тбилиси. Оппозиция, объединившаяся в альянс "Сила в единстве", усиливает давление на действующую власть. В Грузии последователи "революции роз" имеют серьёзный потенциал и максимально надеются его использовать. В нынешних условиях Грузия — лучший вариант давления на Россию на постсоветском пространстве. И ход грузинской предвыборной борьбы показал, что ставка на Тбилиси себя оправдала. То, что бывший французский дипломат Саломе Зурабишвили одержала победу над бывшим советским дипломатом Григолом Вашадзе, свидетельствует о сформировавшейся в Грузии прозападной ориентации. Ранее иностранцы становились первыми лицами только в странах Прибалтики, а теперь, как мы видим, этот вирус распространился и на Грузию.

Как политический функционер Саломе Зурабишвили, безусловно, состоялась в Грузии, но как дипломат и специалист — во Франции. Там она выросла и получила образование в семье политических эмигрантов из Грузии. Именно поэтому она не владеет русским языком и не знает, что такое российский фактор в Закавказье.

Иначе бы ей не пришлось оправдываться за своё заявление, сделанное на самом старте президентского предвыборного марафона. Фактически её антироссийский посыл, когда она обвинила Саакашвили в том, что он поддался на российскую провокацию в 2008 году, был грамотно использован оппозицией в своих целях. "Если она обвинила Саакашвили в развязывании "пятидневной войны", значит, она за Россию", — заявили тогда в предвыборном штабе Вашадзе. Через некоторое время ей пришлось оправдываться и пояснять, что Россия является военным агрессором и оккупантом. Делала она это искренне, потому что бывшая французская гражданка, занимавшая при Саакашвили должность министра иностранных дел, убеждена в том, что Россия — самый опасный враг Грузии.

— Грузия пока не готова к сближению с Россией, и нам нельзя оставаться с Россией один на один, — заявляла Зурабишвили в ходе предвыборного марафона.

Но эти выборы имели явный и скрытый подтекст борьбы между серыми кардиналами грузинской политики. Обострившееся в очередной раз противостояние двух политических тяжеловесов — олигарха Бидзины Иванишвили и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — символ сегодняшней политической жизни Грузии. Вся реальная грузинская политика завязана прямо или косвенно на этих личностях. Олигарх открыто поддерживал бывшую французскую гражданку Зурабишвили, а лидер "революции роз" Саакашвили — своего близкого соратника Григола Вашадзе. Все понимали, что конкуренция между Зурабишвили и Вашадзе — это война за политические активы между Иванишвили и Саакашвили.

Победа Саломе Зурабишвили — это очевидный вызов оппозиции и её неформальному лидеру Михаилу Саакашвили. Последний уже долгое время не живёт в Грузии, но пытается влиять на общественно-политическую ситуацию в стране.

В условиях противостояния двух политических лагерей в ходе предвыборной кампании между кандидатами был объявлен конкурс на антироссийскость. Противники соревновались в антипутинских заявлениях и обвиняли друг друга "в связях с Кремлём".

Фоном этих заявлений было желание кандидатов развивать сотрудничество с НАТО и ЕС. Хотя оно в Грузии идёт опережающими темпами. В этой стране на границе с Южной Осетией, входящей в зону ответственности российских пограничников, регулярно проводятся военные учения НАТО "Достойный партнёр". В них принимают участие представители более десятка стран: от США до Украины. Грузия пытается вовлечь в эти учения и другие страны постсоветского пространства: особенно Армению и Молдавию. России и Южной Осетии таким способом демонстрируют консолидированную военно-политическую силу НАТО и геополитическую уязвимость новых закавказских государств — Абхазии и Южной Осетии. Подобный тренд в нынешних грузинских политических реалиях должен поддерживать любой политик, иначе этот человек на политическом поле выжить не сможет.

Еще будучи министром иностранных дел Грузии, Саломе Зурабишвили во время встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими западными чиновниками не раз заявляла, что основной угрозой для государственности Закавказья является Россия. Эту политику жёстких антироссийских заявлений она продолжает и в настоящее время. Так, она обвинила Саакашвили в излишне комплиментарной политике в отношении Абхазии и Южной Осетии. Имелось в виду переименование Кодорского ущелья в Верхнюю Абхазию, а Самачабло в Южную Осетию. Судя по этому и ряду других заявлений, Зурабишвили будет и дальше проводником жёстких агрессивных мер в отношении этих двух государств. Южную Осетию и Абхазию, которые, по мнению Зурабишвили, являются антигрузинским плацдармом в Закавказье, нужно ослабить формированием антироссийского военно-политического плацдарма. Грузия на эту роль подходит идеально.

Несмотря на то что должность президента в Грузии приобрела формально-политический статус, главным требованием к кандидату является "градус антироссийскости". Избранием президента в 2018 году завершился последний этап политической реформы по переходу на парламентскую систему правления. Теперь президент Грузии имеет значительно меньше рычагов политического управления, чем премьер-министр. Таким образом, пространства для управленческого манёвра у президента нет. Но, как показала предвыборная кампания, в политическую повестку будет активно внедряться антироссийская риторика. Зурабишвили, являясь противником Саакашвили, также укрепляет заданный курс по противостоянию России в Закавказье.