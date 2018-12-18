К чему готовит мир резолюция от Украины?

Журналист Андрей Бабицкий — о том, будут ли последствия от принятой Генеральной Ассамблеей ООН украинской резолюции о Крыме и акваториях Азовского и Чёрного морей.

Генеральная Ассамблея ООН приняла внесённую Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Чёрного и Азовского морей. В документе выражается озабоченность действиями России, которая, по мнению Киева, дестабилизирует ситуацию в Крыму размещением там вооружений и проведением военных учений. Не нравится поддержавшим резолюцию странам и расширение военного присутствия России в Азовском и Чёрном морях. Документ одобрили 66 стран, 19 были против, а 72 воздержались.

Означенный орган ООН уполномочен давать государствам лишь не имеющие обязательного характера рекомендации по международным вопросам. Что касается решений, обязательных к исполнению, то их выносит Совет безопасности, где у России, являющейся его постоянным членом, есть блокирующий голос. И именно там российские представители раз за разом отражают атаки западных партнёров, пытающихся обвинить нашу страну во всех смертных грехах.

Таким образом, резолюцию Генассамблеи, несмотря на очень громкое название документа, можно назвать декларацией меньшинства. Ну, в самом деле 66 голосов против фактически 91 — это вряд ли можно назвать консолидированным мнением мирового сообщества.

Однако стоит отметить, что давление на Россию не ослабевает. Причём повод ля этого "нашим партнёрам" дают злонамеренные и мелкие украинские провокации. Они начинают играть по совсем уже беспардонным правилам, предложенным Киевом. Качество международной политики скатывается "до мышей" прямо на наших глазах.

Надо ли в этой ситуации посыпать голову пеплом и горевать из-за того, что нас в очередной раз незаслуженно обидели. Думаю, что не надо, хотя обидели и впрямь незаслуженно. В Совете безопасности Украине ничего не светит. Ни одна из подготовленных ею многочисленных и поддержанных США и их союзниками резолюций так и не пробилась там через российское вето. Соответственно, обязать Россию к каким-то не приемлемым для неё действиям никто не в состоянии.

Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев написал у себя в "Фейсбуке", что никаких юридических последствий принятый документ иметь не будет. Однако он опасается, что одобрение безумных выходок Киева, чем, по сути, и является резолюция, подтолкнёт нынешний украинский режим к новым авантюрам. Может быть, так оно и есть, но, как показала провокация в Керченском проливе, возможности Украины нанести вред России невелики. Треть украинского военного флота уже находится под арестом. Оставшимся двум третям лучше было бы заняться ловом рыбы, поскольку ничего более серьёзного они предпринять не в состоянии.

Другой вопрос — это ситуация на Донбасском фронте, которая действительно вызывает опасения. В Донбассе украинская военная группировка способна наломать серьёзных дров. Однако в этом случае наступление украинских войск при всём желании сложно будет продать как российскую агрессию даже послушным воле Запада 66 членам Генассамблеи ООН.