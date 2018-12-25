Что подарить боссу на Новый год

Международный эксперт по этикету Альбина Холгова — о том, что стоит презентовать начальству.

"Дарёному коню в зубы не смотрят". Может быть, когда-то так и было, но сейчас данное утверждение не более чем фикция. Причём опасная. Подарок, как, к слову, и комплимент, — не устану это повторять — может наладить отношения, а может их разрушить. Вот недавно супруге одного харизматичного сенатора подарили букет, напоминающий по форме венок. Могла ли она обрадоваться? Да нет. И какое отношение после этого у неё будет к дарителю? Предположить несложно. Потому к выбору презента этикет рекомендует нам подходить ответственно. Если, конечно, цель наша — сделать человеку приятное, а не наоборот. Ещё Овидий говорил, хороший подарок и людей, и богов подкупает. Вот только хороший — это какой?

А зависит от того, кому он предназначается. Есть такая фраза в науке о манерах и учтивости — "близким людям — близко к телу". Это значит, людям из интимной дистанции (она составляет 35 сантиметров) — родственникам, любимым друзьям — словом, тем, кто имеет право нашего тела касаться, мы можем подарить даже парфюм. Очень пикантный и сложный, кстати, подарок. Я знаю тех, у кого дома маленький склад духов. А как ещё? Кому захочется пользоваться парфюмом, с которым не угадали? А вот человек, с кем нет такого тесного контакта, например руководитель или просто коллега, и вовсе может оскорбиться и за амикошонство принять. Так стоит ли рисковать? Тем более список безошибочных подарков его величество этикет давно составил и сказал: пользуйтесь. Это фарфор, столовое серебро, книги в хорошем переплёте, живопись, качественные офисные сувениры (ручка, визитница, ежедневник, оригинально оформленная флешка и тому подобное), конфеты. Дарить хорошее вино или нет — вопрос открытый. Если знаете наверняка, что человек его любит, то почему бы и нет. Если есть сомнения, лучше предпочесть более нейтральный вариант.

Но какой бы презент вы ни выбрали, помните, он не может быть дорогим. Иначе человек начнёт тяготиться чувством долга перед вами. Если говорить про госслужащих, то их от такого чувства защищает закон о коррупции. Эту традицию, если верить историкам, Пётр Первый ещё заложил. Согласно статье 575, им мы не можем преподнести ничего дороже трёх тысяч рублей. Всё, что ценником выше, перейдёт в собственность субъекта федерации и муниципальному образованию. Потом, если получатель захочет, он сможет этот подарок выкупить. Законодательством предусмотрена целая процедура с заявлением на имя руководителя и прочей бюрократией.

Но на коммерческие структуры это правило не распространяется, однако дарить что-то руководителю разрешено только коллективно. То есть босс подчинённому имеет право преподнести что-то в дар, а вот мы боссу — нет. Дурной тон и риск вместо благодарности услышать фразу: "Спасибо, но я это принять не могу".

В некоторых солидных компаниях работает правило запрета на любые подарки. Где-то презент принять можно, но с обязательным уведомлением об этом своего начальника. Если в вашей фирме такое вето не предусмотрено, к вышеперечисленным вариантам этикет позволяет добавить предметы, относящиеся к хобби. Допустим, ваш начальник играет в шахматы. Сложитесь коллективом и подарите ему красивый сувенирный набор с позолоченными фигурами. Он каждую субботу рыбачит? Термос с индивидуальной гравировкой может быть кстати или та же тематическая книга, живопись. Впрочем, я не считаю правильным говорить о чём-то конкретном, не зная того, кому это предназначено. Подарок — штука всегда индивидуальная, требует времени и анализа, чтобы прийтись по душе. Слышали такой термин — "рециклинг"? Переработка отходов то есть. К теме подарков он тоже применим. Часть из них — доказано — попадают в круговорот. Передариваются. Знакомый рассказал историю, как к одному предпринимателю вернулась бутылка с бурбоном, которую он год назад одному мужчине вручил. На этикетке отметка была особая. А вот другой случай. Сотруднице контролирующей инстанции подарили фарфор. Она его не замедлила вернуть. Почему? Да потому, что обнаружила на внутренней стороне коробки поздравление, написанное от руки и адресованное другой даме.

Вот для того, чтобы такого не происходило, и нужно постараться выбрать подарок правильный. Исходя из этого многие полагают, что безошибочным вариантом будет подарочный сертификат. Нет. Он этикетом запрещён. Шарфики, галстуки, распространённые, к великому сожалению, в деловых кругах, — тоже. А вот ювелирные украшения, хоть и очень близко телу, являются исключением и отнесены к категории статусных подарков. Главное, со вкусом угадать. И помнить, что женщины носят кольца, серьги, цепочки, браслеты, колье, а мужчины, если они претендуют на звание элегантных, только одно кольцо (обручальное не в счёт), запонки и заколку для галстука. Ни цепей, ни браслетов на истинном джентльмене быть не должно.

Теперь про получение. Золотое правило "двух спасибо". Первое — когда взяли в руки коробочку, второе — когда распаковали и увидели, что внутри. Делать это нужно сразу же. Мнение, что открывают подарки не на глазах у дарителя, — миф, которых по части науки этикета сейчас стало очень много.