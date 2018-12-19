Продажа систем ПРО Patriot. США поставят Турции свои политические условия

Эксперт Центра анализа, стратегии и технологий, специалист Института востоковедения РАН Александр Васильев — о том, чем всему миру грозит сделка США и Турции.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Скорее всего, вместе с зенитными комплексами Анкара получит и технологию. Ведь они уже производят отдельные узлы, компоненты для этой противовоздушной системы.

В глобальном смысле подобное сотрудничество может повлиять на весь ближневосточный расклад. В случае, если США и Турция договорятся, то в дальнейшем США через правительство Эрдогана сможет оказывать сильное политическое и военное давление на Сирию и Иран, несмотря на существующие договорённости с Россией, а теоретически — впоследствии и на Украину.

Подписанный контракт будет означать улучшение турецко-американских отношений. Поскольку, предоставив Турции технологии ПВО, США надеются получить рычаги контроля над турецким лидером. А одна из основных стратегий Анкары — превращение своей страны в независимую региональную державу с глобальными политическими амбициями.

Таким инструментом мощного политического влияния в регионе, на взгляд турецкого правительства, может стать развитый оборонно-промышленный комплекс. В своё время вступление Турции в НАТО было вызвано глобальными геополитическими амбициями этой страны.

Поставка комплексов ПРО Patriot будет направлена, как я считаю, прежде всего против Ирана. Она будет сопровождаться рядом политических условий и ограничений, поставленных американцами. Скорее всего, они будут направлены против Ирана — может последовать и переброска турецких войск в граничащие с Ираном части Турции, центр управления которых, вероятно, будет располагаться в городах Малатья или Диярбакыр. Рядом с последним находится крупнейшая база американских ВВС Инджирлик, а в Малатье — центр сбора разведывательной информации, где также работают американцы. Туда стекается информация из Ирака и Сирии.

Я полагаю, что турки на это согласятся, учитывая, что цена $3,5 млрд более привлекательная. Это дешевле, чем российская система. Что касается российско-турецких отношений, то после разовой закупки С-400 дальнейших закупок, вероятно, не будет.