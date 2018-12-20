Война или дефолт: как Украину затягивают в кредитное рабство Запада

Политолог Дмитрий Родионов — о том, для чего МВФ одобрил кредит правительству Порошенко на $3,9 миллиарда.

У Киева очередная "перемога". Международный валютный фонд утвердил новую программу поддержки экономики Украины. Сообщается, что первый транш может быть переведён уже 25 декабря.

В этот день, кстати, католики и протестанты празднуют Рождество. Украина — страна вроде бы православная. Вроде бы — потому что у них на государственном уровне вмешиваются в дела религиозные и создают новые Церкви. К тому же большинство носителей победившей идеологии украинского национализма — грекокатолики, как и их духовный лидер Степан Бандера.

Отвечая на вопрос, "перемога" это или нет, нужно различать украинскую власть и украинский народ — у них разные цели, порой диаметрально противоположные.

Подробнее о программе. 14-месячная программа поддержки экономической политики stand-by (SBA) подразумевает выделение кредита на $3,9 млрд сроком на 14 месяцев. Первый транш, запланированный на декабрь, должен составить $1,4 млрд, решения о дальнейших траншах будут приниматься после обзора успехов Украины по выполнению условий меморандума — в мае и ноябре 2019 года.

В сообщении МВФ отмечается, что новая программа кредитования Украины принята взамен той, что действовала с 11 марта 2015 года. Она подразумевала выделение Украине $17,5 млрд и была рассчитана на четыре года. Первый транш — в $5 млрд — был перечислен в марте 2015 года, второй транш — в $1,7 млрд — в августе того же года. Ещё по миллиарду Киев получил в 2016 и 2017 годах.

Простейший подсчёт итоговой суммы показывает результат 8,7 млрд. А где остальные 8,8 млрд? Разве Киев их не заслужил своей работой на обслуживание интересов Запада? Недостаточно усердно уничтожал собственную экономику и переводил ресурсы в собственность новых хозяев?

Недостаточно, видимо. Как заявил ещё в октябре премьер-министр Владимир Гройсман, Киев был вынужден договариваться с фондом о новом кредите на короткий срок из-за неспособности выполнить требования существующей программы.

Украинской хунте не удалось втянуть Россию в войну, "Северный поток — 2" не сорван, даже не смогли заставить Европу принять новые санкции. Всё ограничилось выражением озабоченности в связи с "российской агрессией" и принятием резолюции ГА ООН против "милитаризации Крыма".

Ну а в отношении передачи Украины в собственность западным владельцам? Экономику они свою медленно, но верно уничтожают, как и "излишки" населения. Тут без вопросов (хотя новым владельцам, наверное, хотелось бы побыстрее). Но вот чернозёмы отдавать не хотят, лес отдавать не хотят — мораторий даже наложили. И цену на газ для населения до последнего поднимать не хотели.

Киевские власти давно бы это сделали, только они понимают, что за подобные меры их могут реально поднять на вилы, и не только "голубой радикал" Ляшко в парламенте, но и народ на улице. Запад заставил их своими руками уничтожить приносившее реальную прибыль украденное у населения народное хозяйство, обещал за это кредиты, а теперь не даёт, условия ещё ставит.

Придётся всё же их выполнять, как бы страшно ни было. Цену на газ поднять уже обещали. Дефицитный людоедский бюджет уже приняли. Уверен, что и мораторий на вывоз леса-кругляка в итоге снимут (как обычно — после выборов). Дольше всего будут бодаться по поводу антикоррупционного суда, который позволит Западу контролировать каждый их шаг, но и тут в конце концов уступят. Кредиты важней.

В сообщении МВФ чёрным по белому написано: дальнейшие транши — при выполнении условий программы.

А куда, интересно, делись предыдущие кредиты? Может, их вложили в экономику страны? Почему у Украины нет денег даже на обслуживание прежних долгов, в результате чего приходится создавать новые?

Как заявил замминистра финансов Украины Сергей Верланов, почти треть бюджета Украины на 2019 год будет направлена на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 417 млрд гривен (почти $15 млрд), что, по словам чиновника, уменьшает возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат.

При этом все расходы бюджета страны составят 1,112 трлн гривен. То есть на обслуживание предыдущих кредитов уйдёт треть бюджета!

Сообщается, что до конца года Киев обязан выплатить $3,4 млрд внешним кредиторам. Всего внешний долг Украины вместе с госгарантиями составляет сейчас порядка $47 млрд. А по словам депутата Рады Вадима Рабиновича, совокупный внешний и внутренний долг Украины приблизился к 75 миллиардам долларов.

Нужно ли объяснять, что кредиты существуют не для того, чтобы их отдавали? Что для кредитора, чем дольше заёмщик не сможет отдавать кредит, платя проценты, чем больше он будет перекредитовываться, чтобы были деньги на эти проценты, тем лучше?

Украина действительно попала в кабалу, из которой не выйти нескольким поколениям, даже если сейчас остановиться. Вернее, её туда затащили её же власти. Которые эти кредиты и разворовали, переложив бремя возвращения долгов на простых украинцев. А чтобы остановиться, есть только один способ — дефолт. Но на него власти не пойдут, так как это закроет им возможность получать новые кредиты.

Возникает вопрос, почему МВФ кредитует страну, которая на грани дефолта балансирует не один год, в которой к тому же введено военное положение — что нарушает не только принципы фонда, но и законы здравого смысла? Да просто потому, что это политика. К тому же он рассчитывает вернуть деньги с огромной прибылью за счёт украинских чернозёмов, лесов, ресурсов и дешёвой полурабской рабочей силы.

Кстати, интересно, что в МВФ ещё в начале месяца, когда говорили о разработке новой программы, отмечали, что новые кредиты позволят укрепить макроэкономическую стабильность на период проведения выборов президента и парламента, на который должен прийтись пик выплат по старым долгам. Означать это может одно: Запад посылает чёткий сигнал Порошенко, что выборы должны пройти в срок и без эксцессов. Иначе денег не будет.

Но для Порошенко это означает потерю власти. И единственный выход — война.

Впрочем, как я уже говорил, даже для сохранения хотя бы статус-кво Порошенко не обойтись без войны. И её последствия, как и последствия подсадки страны на "кредитную иглу" с разворовыванием этих кредитов, будут долго аукаться украинцам, их детям и внукам. Только не детям элиты, которые давно живут на Западе. Задача же самой элиты во главе с Порошенко сегодня — выжать из этой страны последнее и сбежать. Если успеет, конечно…