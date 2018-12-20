Политический суицид

Писательница Диана Кади — о том, чем для Украины обернётся празднование дня рождения Бандеры.

В Киеве принято постановление о памятных датах и юбилеях украинцев, являющихся, по мнению местных политиков, гордостью нации. Среди "выдающихся" исторических деятелей, дни рождения которых будут отмечаться на официальном уровне, кроме художника польского происхождения Казимира Малевича, в списке значатся: авиаконструктор Игорь Сикорский, футбольный тренер Валерий Лобановский и, внимание, — Степан Бандера.

Лидера украинских националистов в постановлении называют "выдающимся теоретиком украинского национально-освободительного движения". Только почему теоретиком? Самый настоящий практик. И Бандера никого не освобождал. Скорее, наоборот. Спросите у поляков — им лучше знать, кем на самом деле являлся этот человек. Страдающим выборочной амнезией политикам хочется напомнить о Волынской резне, унёсшей десятки тысяч жизней летом 1943 года. Трагедия на Волыни — яркая иллюстрация деятельности палача, прославляемого киевским режимом .

День рождения националиста-головореза станет общеукраинским праздником. Но что об этом думают в Польше? Два года назад в Варшаве 11 июля признано днём геноцида, но Украина всячески игнорирует боль соседа и продолжает героизировать ОУН-УПА*.

В самой Незалежной, по результатам социологического опроса группы "Рейтинг", всего 4% опрошенных высказались в поддержку Украинской повстанческой армии.

Мнение простого народа на Украине — давно не аргумент. Но осознаёт ли киевская власть, что решением на государственном уровне реабилитировать Бандеру она совершает политическое самоубийство? Даже поклонник бандеровской идеологии — экс-президент Украины Виктор Ющенко — в интервью изданию Wprost призывал наладить украинско-польские отношения и "попросить друг у друга прощение за всё, перестать ворошить прошлое и двигаться дальше". Хороший способ извиниться за истребление поляков в 1943-м, ничего не скажешь.

Терпение Польши небезгранично. Чем грозят такие недальновидные решения киевского режима простым украинцам? Стоит Польше перекрыть границу, как миллионы гастарбайтеров, преимущественно из западных областей Украины, лишатся единственного куска хлеба. Давайте дальше: исторические претензии поляков на Львов. Это не Крым, конечно, но если киевское руководство не против вернуть соседям ещё одну территорию, оно всё делает правильно. Настроив против себя Варшаву, Украина потеряет ещё одного союзника, от решения которого тоже зависит, примут ли очередную антироссийскую резолюцию и получат ли почитатели Бандеры очередной транш от Евросоюза. Киевская "влада" сама роет себе могилу.

Что делать России?

Сидеть на берегу реки и ждать, пока "труп" нынешней украинской власти проплывёт мимо.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.