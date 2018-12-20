Как немцы пересматривают итоги ВОВ. Наглость — второе счастье?

Германия посчитала плату за снятие санкций и начала с Россией "культурный" торг.

Германия вновь поднимает вопрос о возврате культурных ценностей, перемещённых в Россию после Победы СССР в Великой Отечественной войне. Подобного рода предложения уже "прокачивались" через немецкие медиаресурсы ранее.

Со стороны Германии этот шаг выглядит как попытка ревизии итогов войны, несмотря на то что СССР понёс в ней чудовищные потери. Также это означает, что Германия на данном этапе полагает, что морально вправе намекать России, правопреемнице Советского Союза, о возможности возвращения ценностей. Фактически речь идёт о контрибуции и репарациях в обмен на более лояльное отношение к России в ходе так называемого "санкционного противостояния" с США и ЕС.

Актуализация такого предложения подчёркивает крайне прагматичный подход со стороны Германии к отношениям с Россией, что делает их более честными, с одной стороны, но не свидетельствует о настоящем партнёрстве.

Логически подобного рода предложения Германия в первую очередь должна была бы направить своим "союзникам" — США и Великобритании, которые "порезвились" в этом смысле на территории Германии в гораздо больших масштабах и с гораздо большей долей цинизма. Достаточно вспомнить разрушение Дрездена авиацией этих самых "союзников". Их реакция на такое предложение от Германии может быть учтена Россией.

Очевидно, что Германия предпочитает не вспоминать, что Россия проявила добрую волю, поспособствовав объединению страны и выведя свой контингент войск с её территории. Этих поступков наши партнёры почему-то не учитывают даже на фоне усиливающейся оккупации Германии со стороны США и Великобритании. Напомню, что и Вашингтон, и Лондон не выводили свои войска из Германии, они не последовали нашему примеру. Это ли не оккупация?

"Мяч" теперь на стороне Германии — именно Берлин должен проявить принципиальность и верифицировать свою суверенность, в частности, отказавшись от "антироссийских санкций" и выстроив европейскую безопасность с учётом интересов европейского государства — России.

И только после этого Посольство ФРГ могло бы подумать о том, чтобы вслух произносить предложения о возврате чего-либо Россией Германии. И, конечно, Германии следует вспомнить о многих миллионах жизней советских граждан, погибших в результате вторжения на территорию нашей страны, — кто нам вернёт наших дедов, бабушек, прадедов и прабабушек, и тех, кто не родился в результате подобного геноцида многонациональной страны? Следует помнить и о вывезенных российских ценностях в Германию из разграбленных городов — где они сейчас? Кстати, хорошим началом для Германии было бы возвращение этих ценностей в Россию.