Среди молодёжи нет решающего протестного большинства. Пора развеивать мифы

Политолог Олег Матвейчев о ставке президента на молодое поколение и его культурных кодах.

В нашем обществе существует большое количество всевозможных мифов. Один из них посвящён молодёжи, считается, что новое поколение отрицает старые ценности, стоит в оппозиции отцам, стремится уехать на Запад. А консервативное государство всячески этому препятствует.

Президент, отвечая на вопрос о преследовании рэперов, как раз опроверг этот миф. Владимир Путин высказал свою позицию, что мода и внешний вид меняются, а ценности остаются и нужно судить молодых людей не по возрасту и броскому виду, а по культурному коду и тем ценностям, что они несут. Он сам был молодым, не нужно за этим видеть чего-то большего, чем просто моду. Главное, какие убеждения и какой культурный код у этой молодёжи.

Он также напомнил нам и про роту десантников, которым было 18–19 лет, "которые прямо чуть ли не со школьной скамьи оказались в Вооружённых силах, 96 человек против двух тысяч", что из всей роты в живых осталось только шесть человек. Именно их он назвал героями, это было почти 20 лет назад. В завершение этого года, объявленного в России Годом добровольцев и волонтёров, президент привёл в пример тысячи молодых людей, которые состоят в волонтёрских отрядах, занимаются социальным служением, ухаживают за инвалидами, пожилыми людьми, которым трудно, за людьми с ограниченными возможностями, участвуют в спортивных мероприятиях, поисковых группах и клубах исторической реконструкции.

Хочу отметить, что за последние годы в России практически в десять раз увеличилось количество добровольческих отрядов и движений. Это и патриотическая направленность, военная, историческая, спортивная и так далее.

Участвуя в президентском предвыборном штабе, я занимался направлением, связанным с молодёжью, детьми и родителями. В моём распоряжении было большое количество социальных исследований, все они говорят о том, что нет больших отличий в менталитете или взглядах молодёжи от взглядов всего общества.

Допустим, такой ключевой вопрос, как отношение к Крыму. Согласно этим исследованиям, процент поддерживающих присоединение Крыма к России молодых людей никак не отличался от мнений более зрелого или пожилого поколения. Молодёжь, как явствует из этих документов, не менее патриотична, чем старшие, и не более протестна. То есть это не какой-то отдельный и специальный признак молодёжи. Я хочу сказать, что среди нашей молодёжи нет решающего протестного большинства. Пора развеивать мифы. В то же время протестные категории граждан есть в каждой возрастной группе.

Формат пресс-конференции свидетельствует о том, что для Путина это всё важно, он в курсе всех обсуждаемых тем. А наша молодёжная политика имеет государственное измерение — это и молодёжные комитеты, специальные гранты для молодёжных организаций, трудоустройство и многое другое. Сейчас для нашей страны важно развитие проектов кадровых лифтов. В них участвует множество молодых людей. Вообще, о кадровом обновлении свидетельствует и тот факт, что возраст наших чиновников, депутатов в среднем на десять лет моложе, чем в Европе и Америке. Это как раз показатель того, что у нас молодая развивающаяся страна.