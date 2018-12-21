Экономика России, понижение порога применения ядерного оружия и Украина

Политолог Марат Баширов — о ключевых темах пресс-конференции президента России Владимира Путина.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин обозначил три ключевые темы — понижение порога применения ядерного оружия, экономическая ситуация в России и украинские вопросы.

Сейчас повсеместно идут разговоры о том, что можно применять ядерное оружие ослабленной мощности. У ряда стран такая позиция становится чуть ли не частью военной стратегии. Президент предостерёг мировое сообщество от поспешных выводов и призвал задуматься над этой крайне важной и опасной тенденцией.

Множество вопросов журналистов из регионов было связано с экономикой страны. Глава государства продемонстрировал, что он находится в постоянном контакте с членами Правительства России, в частности, он упомянул, что у него был разговор с министрами экономического развития Орешкиным и иностранных дел Лавровым, то есть он получает оперативную информацию по текущей ситуации.

Президент фактически закрыл тему, связанную с губернаторами, которые были избраны от ЛДПР и КПРФ. Он подчеркнул, что они точно такие же равные руководители регионов, как и другие, и он проведёт с ними встречу и будет с ними работать. Тем самым Владимир Путин продемонстрировал, что он уважает волю регионов, которые проголосовали за этих губернаторов.

Президент давно занимается вопросами обновления управленческих кадров, многие губернаторы в нашей стране — это люди чуть за 40 лет. Был и вопрос о молодёжи. Глава страны заметил, что молодежь всегда была и есть разная. Он сказал, что нельзя мерить всех молодых людей, что называется, одним аршином.

Порою тот человек, который слушает сейчас рэп, может оказаться на той самой высоте 776, на которой оказалась 1 марта 2000 года вторая рота Псковской дивизии. Те ребята, напомнил президент, вступили в бой и там погибли, из 96 человек в живых остались только шестеро.

Президент отметил, что патриотизм очень важен для молодёжи и нужно это воспитывать. Причем неважно, в каких формах в конечном итоге это выражается. Тому есть немало примеров в жизни. Например, рэпер Баста перепел песню "Тёмная ночь", и её слушают как на всех его концертах, так и в войсках. Молодёжь разная, и неважно, какой моде она следует, ею нужно заниматься. Также прозвучал вопрос: "Какая у нас в стране идеология?", и президент отметил, что ключевая — это патриотизм. Это самое главное в его видении, та идеология, которая и должна поддерживаться государством.

Была также достаточно чётко обозначена позиция России относительно того, что сейчас происходит в церковной жизни на Украине и с экономической блокадой Донбасса. Президент ясно выразил нашу позицию: мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь республикам ДНР и ЛНР.

Ежегодная пресс-конференция президента — это всегда двусторонний формат, который позволяет обществу обратить внимание на множество вопросов и проблем. В зале обычно находится очень много региональных журналистов, их чуть ли не 90%. И каждый из них, когда приезжает к себе в регион, в своем издании описывает то, что он увидел и услышал на мероприятии. А мы знаем, что региональная пресса имеет очень высокий уровень доверия у своих читателей. Поэтому такой формат важен для президента как способ донесения смысла и идей, разъяснения вопросов. Он знает, что люди это услышат и прочитают. А с другой стороны, он слушает вопросы от региональных журналистов, которые не стесняются поднимать самые разные темы.