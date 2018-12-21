Обострение. Что ждёт отношения РФ и Украины в ближайшие месяцы перед выборами

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как перед выборами может повести себя Порошенко.

Президент Украины Пётр Порошенко пойдёт на дальнейшее обострение отношений с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он предположил, что это продиктовано "электоральными интересами" украинского лидера накануне выборов. При этом "Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции", отметил Дмитрий Песков.

— Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше, — заключил Песков.

Кроме того, он отметил, что двусторонние отношения между РФ и США "находятся сейчас в положении жертвы провокации, которую устроили в Керченском проливе украинские власти".

Добавим, что и сама керченская провокация не исключено что является следствием той новой холодной войны, которую объявил нам Запад. И Украина в этой войне является основным фронтом и оружием против нашей страны.

Главной целью Запада остаётся втягивание России в войну с Украиной напрямую. Но именно с этим у них уже пятый год ничего не выходит. А как старались. И диверсантов в Крым засылали, и корабли наши похищали, а в конце ноября и вовсе пошли в лобовую атаку, рассчитывая то ли на то, что Россия спустит это с рук, то ли ответит так, что их камикадзе сразу отправятся в их бандеровский рай, который, вероятно, на дне Чёрного моря. Но и тут не срослось.

Правда, выполнили программу-минимум: Украина вернулась в международную повестку дня и получила повод ещё несколько месяцев жаловаться на "российскую агрессию", которую сама же и выдумала. А Порошенко получил возможность ввести военное положение. Правда, всего на 30 дней, а не на 60, как он хотел изначально, чтобы в конечном итоге сдвинуть выборы на какой-то или вовсе неопределённый срок и остаться у власти.

Трудно однозначно ответить на вопрос, была ли эта провокация задумана самим Порошенко или "кураторы" подсказали. Думаю, что без них всё же не обошлось, едва ли Порошенко решился бы, не поставив в известность "хозяев". Однозначно можно сказать, что она не достигла главной цели. Но это не значит, что Порошенко готов сдаться и отступить.

Недавно мне задали вопрос: а что будет дальше с российско-украинскими отношениями после выборов 31 марта? Так что, если Порошенко останется у власти, ещё четыре года этой неопределённости?

Можно сразу сказать, что если выборы пройдут в срок и не будут откровенно нагло и цинично сфальсифицированы, то Порошенко у власти не останется. Шансов у него ноль. Российский лидер накануне отметил, что Порошенко поднимает рейтинг за счёт интересов своей страны и своего народа. Абсолютно верно. Вот только большой вопрос — поможет ли это нынешнему украинскому президенту?

Да, благодаря провокации и военному положению он поднял свой рейтинг с четырёх аж до восьми процентов. Но что-то подсказывает, что это предел. Ну дадут ему радикалы ещё максимум два-три процента, но Тимошенко его всё равно обходит. А радикалы дадут ему эти проценты только в одном случае — если уже сделанным не ограничится. И Порошенко продолжит тешить их амбиции и усиливать антироссийскую политику.

Речь не только о вооружённых провокациях. Это могут быть и "мирные" инициативы, которые, собственно говоря, продолжаются непрерывно с 2014 года: от разрыва авиасообщения и вытеснения русского языка из школ до недавнего разрыва базового договора о дружбе и сотрудничестве. А ведь рвать ещё ого-го сколько можно, всё-таки наши страны слишком тесно связаны, чтобы их можно было вот так быстро, за несколько лет сделать полностью чужими.

В общем, есть ещё куда двигаться: от объявления визового режима до полного разрыва дипотношений и закрытия границы. А пока мелкими шажками продвигаются. Медленно, но верно. То запретят въезд в страну всех мужчин от 16 до 60, то начнут охоту на тех, кто имеет родню в России, то день рождения Бандеры сделают государственным праздником, а самому Бандере к его дню рождения решат вернуть звание Героя Украины.

Но едва ли много успеют сделать к 31 марта. Во всяком случае достаточно для того, чтобы все русофобы страны решили поддержать Порошенко. А даже если и решат — они пока в меньшинстве. Вот Тимошенко помимо обязательной националистической предлагает и иную повестку дня — социальную, а она волнует куда большее количество украинцев. Пройдут выборы, и спросит она Порошенко: шо, Петро, допомогли тебе твои радикалы?

Поэтому повторим — в случае честных выборов Порошенко у власти не останется. Если останется, то только в одном случае — война.

Помните, совсем недавно Сергей Лавров предостерегал, что в конце декабря можно ждать провокаций на границе с Крымом? Интересно, что секретарь украинского СНБО Турчинов назвал эти слова бредом сивой кобылы. И сам же буквально на следующий день пригрозил вооружённой провокацией в Керченском проливе, подрывом моста (объекта гражданской инфраструктуры — то есть терактом). Кто-то продолжает верить, что они блефуют? Едва ли. 25 ноября они уже не блефовали.

Кстати, под конец года ждут наступления ВСУ и в Донбассе. Называются даты 25–26 декабря. В эти дни истекает срок военного положения. Порошенко его нужно продлевать (для чего нужен веский повод, иначе не поддержит ни Запад, ни собственный парламент) либо констатировать, что "угроза" снята, и готовиться к выборам, попутно собирая вещи на Банковой и бронируя билет в США на 1 апреля.

Порошенко сейчас реально стоит перед выбором: попытаться всё-таки исполнить свою главную миссию, возложенную Западом, — втянуть Россию в войну и доказать свою полезность — или потерять власть (а возможно, и свободу, и даже жизнь). Решится ли он на радикальные сценарии, и если решится — случится это под Новый год или же ближе к часу X — 31 марта, вопрос остаётся открытым. В любом случае ничего хорошего на украинском направлении нас не ждёт в ближайшие три месяца. Ситуация если и будет меняться, то исключительно в сторону эскалации. И выбор вариантов ответа на поведение Киева будет между плохим и очень плохим.

Если же Порошенко всё же уйдёт по-хорошему, это тоже не будет означать какого-либо улучшения отношений с Украиной. Да, возможно, ситуация несколько разрядится и угроза войны отодвинется. Но лишь отодвинется, а не исчезнет.

Проблема ведь не в Порошенко. Любая условная Тимошенко будет вынуждена действовать в условиях той системы координат, которую определил Майдан — русофобской и агрессивно-националистической. И любые шаги украинского президента по-прежнему будут зависеть от воли Вашингтона, для которого Украина — это заноза для России, а в идеале — шахид, который должен погибнуть для того, чтобы "подорвать" Россию. Увы, исправить эту ситуацию пока что едва ли представляется возможным. В обозримом будущем.