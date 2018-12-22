"Настоящих буйных мало!" Отставка шефа Пентагона

Политолог, американист Александр Домрин — об уходе Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона.

"Кто рано встаёт, тому бог подаёт!"

Когда имеешь дело, переписываешься с коллегами и бывшими студентами, обсуждаешь новые приглашения о преподавании в диапазоне от Айовы до Шанхая, то ложишься спать за полночь и встаёшь ни свет ни заря.

Включив сегодня CNN в 5:20 утра по московскому времени и увидев замороженные физиономии ведущих на телеканале, название которого давно уже в Америке расшифровывают не как Cable News Network, а как Clinton News Network (то есть "Телеканал новостей Клинтон"), сразу понял, что будет очередной наезд на Трампа. Так и есть: подал в отставку министр обороны Джеймс Мэттис.

Поражаюсь лицемерию американских демократов! (Наши ещё хуже!)

Ещё до своей инаугурации вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил о своих планах назначить Мэттиса на должность министра обороны. Это вызвало рвотную реакцию американских либеральных средств массовой информации, не преминувших напомнить своим читателям и зрителям, что безумный Трамп никого не мог назначить на эту должность, кроме как боевого генерала, известного своим прозвищем Бешеная собака (Mad Dog) и гордящегося тем, что ему нравится убивать людей. Сенат оказался выше корпоративных СМИ и сразу после инаугурации Трампа 20 января 2017 года утвердил назначение Мэттиса большинством в 98 голосов против одного!

Сегодня Мэттис подал в отставку, что (парадоксально) либеральные СМИ в США — а других там не осталось — вновь используют, чтобы ударить по Трампу.

На самом деле слухи о предстоящей отставке шефа Пентагона ходили ещё с прошлой осени. Не будем преувеличивать значение политологических публикаций, которых Трампу некогда читать. Но в книге Боба Вудворда, раскрутившего с соавтором Карлом Бернстайном Уотергейтский скандал, приведший к отставке президента Никсона, "Страх: Трамп в Белом доме" действительно цитировался Мэттис, который говорил, что представления и действия президента США находятся на уровне ученика пятого или шестого класса.

Позднее Трамп действительно заявил в ходе телепрограммы "60 минут", что считает Мэттиса "своего рода демократом", который в один прекрасный момент может покинуть свой пост.

Шефу Пентагона, видимо, был нужен только повод. И он нашёлся.

19 декабря верховный главнокомандующий США Трамп заявил о "победе" Америки в Сирии над (запрещённым в России) Исламским государством, в значительной степени выпестованным предшественником Трампа Бараком Обамой. И о выводе из Сирии двух тысяч (находящихся там абсолютно нелегитимно) американских военнослужащих.

С чем Мэттис не согласился, повторив в своём письме об отставке традиционный набор штампов о том, что Америка — "незаменимая страна" (indispensable nation), без которой свою волю "свободным" странам мира навяжут "авторитарные" Россия и Китай.

Трудно сказать, кто станет преемником Мэттиса. На своём посту он останется для сдачи дел до конца февраля следующего года.

Трамп всё ещё не принадлежит себе и всё ещё ищет соратников и единомышленников, которые будут служить вместе с ним Америке не за зарплату, а за совесть.