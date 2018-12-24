"Вали всё на русских". За что журналистов Sputnik сделали врагами Британии

Политолог Андрей Тихонов — о новом неоднозначном этапе истории британской прессы.

Мир британских СМИ всегда был крайне удивителен. За ним можно наблюдать с восхищением, но почти на каждом шагу он просто выводит из себя. Кажется, что для британских журналистов нет никаких моральных ограничителей. Они родного отца разоблачат ради сенсации. И в этом плане библейский Хам действительно является их предтечей. Но часто это выглядит оправданным не только с точки зрения пресловутой свободы слова, но и в плане специфической журналистской этики. Считается, что если говорить всё обо всех, то это приведёт к исцелению общества от пороков.

Как бы то ни было, публикация списка журналистов Sputnik UK с обвинением их в якобы информационной войне против Британии не в жёлтой прессе, а в "респектабельной" The Times знаменует собой новый этап и без того неоднозначной истории британской прессы. Это уже не просто "журналистская работа", это политический акт. Грань между журналистикой, играми спецслужб и политикой и так всегда была тонка, но на наших глазах эта грань и вовсе исчезает в знаменитом лондонском тумане.

Хотя, если вдуматься, то в той или иной форме это всё уже было. Тот самый Оруэлл, "политический комикс ужасов" которого принято склонять к месту или не к месту для объяснения сегодняшней ситуации, отличился не только тем, что украл все значимые идеи своего главного романа у нашего соотечественника Замятина, но и передачей в 1949 году списка "криптокоммунстов" в Департамент информационных исследований.

Но если "список Оруэлла" существовал для служебного пользования в условиях разгорающейся холодной войны, то список Times выглядит куда похабнее и напоминает худшие украинские практики вроде "Миротворца" (вот уж действительно мир — это война). Впрочем, эту модель борьбы с врагами придумали всё же не украинцы. Она появилась на благословенном Западе ещё в ходе борьбы со "всемогущим" Коминтерном.

Великобритания по части борьбы с "русской угрозой" всегда была в передовиках. Вспомним, хотя бы изготовление в 1924 году "письма Зиновьева". Эта фальшивка должна была доказать подготовку вооружённого восстания на острове и привела к отставке правительства лейбористов. Таким же образом сейчас действует и режим Порошенко. Только в современном мире даже не заморачиваются с подделкой документов, мифическая российская агрессия существует на уровне "тонких тел", в неё положено просто верить.

Времена меняются, а ничего лучше старой доброй русской угрозы Запад так и не придумал. На это обстоятельство можно списать всё — и импотенцию с Брекситом, и нарастающие экономические трудности. Складывается впечатление, что всем западным политикам, как в том анекдоте, выдают конверт, который надо вскрыть в сложной ситуации. А в конверте записка: "Вали всё на русских".

Но расстраиваться не стоит, западных людей тоже можно понять. Они как те бандиты из популярного фильма: "Не мы такие, жизнь такая". Просто для функционирования западной системы на современном этапе очень нужен враг. Китайцев для этой цели пока используют осторожно, а русофобская пропаганда велась десятилетиями и обросла соответствующей инфраструктурой. Грех её не использовать!

Государственное телевидение для Великобритании — это норма. Собственно, до появления в 90-х годах Sky, поднявшейся вместе с Английской футбольной премьер-лигой, практически всё телевидение страны заключалось в Би-би-си. Контроль над корпорацией по-британски замысловат, но в конечном итоге всё упирается в королеву. То есть государственными СМИ Британию не то что не удивишь, в Лондоне их и придумали, как и многое другое в этом мире. Другое дело, что дозволено Зевсу, не дозволено быку. Би-би-си — это якобы вся такая их себя честная и прозрачная служба, в отличие от СМИ "варварской России".

Нам, конечно, такие двойные стандарты крайне неприятны, но мы к ним, честно говоря, привыкли. Хотя многие из нас и недооценивают серьёзность ситуации. Сначала в "первом мире" гоняют журналистов госканалов, а потом примутся и за всех остальных. Процесс известный в истории и описанный в классической фразе пастора Мартина Нимёллера. Поэтому молчать нельзя, нужно изо всех сил заступаться за своих. Пусть это и выглядит почти безнадёжным делом.