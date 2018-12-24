Будущее Пентагона — реформы или начало войны?

Профессор факультета права НИУ "Высшая школа экономики" американист Александр Домрин — о вероятной кандидатуре нового министра обороны США.

Отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса сегодня широко обсуждается в мировых СМИ. Для передачи дел он останется в своей должности до 28 февраля следующего года. Его преемником на постоянной основе может стать Патрик Шанахан. Именно его президент США Дональд Трамп только что назначил исполняющим обязанности шефа Пентагона, который приступит к своим обязанностям уже 1 января. В последние полтора года Шанахан являлся первым заместителем министра обороны США.

Если Мэттис является боевым генералом, который "не знает слов любви", вроде персонажа из классической комедии "Здравствуйте, я ваша тётя!", то его первый заместитель Патрик Шанахан не имеет ничего общего с шефом. Он, как говорится, не нюхал пороха и даже не является военным!

Патрик Шанахан родился в 1962 году в провинциальном штате Вашингтон на тихоокеанском побережье. Закончил бакалавриат в местном университете по специальности инженер-механик. Затем получил сразу две магистерские степени в престижнейшем Массачусетском технологическом институте, включая бизнес-администрирование (MBA).

Вся дальнейшая карьера Шанахана связана с корпорацией "Боинг", куда он пришёл в 1986 году инженером и где занимал различные посты. Был известен, как Mr. Fix It (то есть как кризисный менеджер) и дорос до должности одного из старших вице-президентов этой гигантской корпорации.

С 2004 года он курировал в "Боинге" программы противоракетной обороны (ПРО), в том числе участвовал в разработке лазера системы ПРО воздушного базирования. У Шанахана трое детей. Он в разводе и в свои 56 лет является завидным женихом.

На посту первого заместителя министра обороны Шанахан уделял особое внимание реформированию административных и бизнес-проектов Пентагона.

В октябре уходящего года в интервью изданию Defense News Шанахан отмечал, что своей главной задачей считает перевод в практическую плоскость утверждённой администрацией США Стратегии национальной обороны, а также достижение системных изменений в структуре Министерства обороны, в том числе "для повышения эффективности вооружений, [укрепления] альянсов и [реализации] реформ". "Пентагону следует сфокусироваться на конечном результате своей деятельности — на эффективности. Эта сосредоточенность на эффективности должна позволить нам добиться беспрецедентной огневой мощи, реализовать планы по модернизации и сделать это на приемлемом уровне затрат", — сказал тогда Шанахан.

Полагаю, что назначение Шанахана первым заместителем, а теперь и.о. министра обороны направлены на усиление эффективности Пентагона. У военного ведомства США традиционные проблемы с отчётностью. Кроме того, чудовищная коррупция поглощает миллиарды долларов, их просто не могут найти. В последний год Трамп активно продвигает идею создания космических войск. Собственно в России уже есть ВКС. А для США это второе направление, которым уже начал заниматься Шанахан и которое, вероятно, будет развивать, когда станет министром.

Если Пентагон станет более эффективным — это дурная новость для всего мира. С другой стороны — это не более, чем механизм. И как его использовать — решать президенту США.

Для России угроза таится в том, что Шанахан не является боевым генералом. Он не знает, что такое терять бойцов и что такое убивать. Поэтому он может недооценивать ту разрушительную способность, которую несёт оружие. У Мэттиса в этом плане было больше механизмов для сдерживания американских вооружённых сил.

Если после окончательного ухода Мэттиса с поста министра обороны президент Трамп примет решение назначить Шанахана не просто "исполняющим обязанности", а постоянным шефом Пентагона, он должен быть утверждён в Сенате.

Летом прошлого года он уже проходил подобную процедуру. За утверждение Шанахана первым заместителем министра обороны проголосовали тогда 97 сенаторов, а против только двое. Слушания в профильном комитете Сената возглавлял Джон Маккейн. Они чуть не закончились скандалом. На вопрос Маккейна: "Поддерживаете ли Вы передачу Украине летального оружия?" Шанахан сначала ответил: "Я должен изучить этот вопрос". Хотя в конечном итоге Шанахан был вынужден дать положительный ответ. Маккейн был вне себя от ярости: "Я очень разочарован вами! Вы сказали, что должны изучить этот вопрос? Неужели он вам не ясен? Неужели вы не слышали о тысячах украинцев, убитых Владимиром Путиным? Это не является хорошим началом. Не говорите больше такого! Вы меня хорошо поняли?"

Эта деталь, как мне представляется, характеризует Патрика Шанахана, как вдумчивого управленца, который в случае назначения на постоянную должность шефа Пентагона будет стараться избегать излишней политизации своего ведомства. Впрочем, жизнь покажет…