Сирийский ключ. Откроет ли Москва свои двери ливийским посланцам

Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян — о просьбе сына Каддафи помощи у Путина.

Как стало известно, в начале декабря сын бывшего ливийского лидера Сейф-Ислам Каддафи написал президенту России письмо, в котором содержится просьба поддержки и помощи в создании дорожной карты по урегулированию кризиса в Ливии и привлечению всех ливийцев к этому процессу.

Ливия давно уже стала центром контрабанды и пунктом переброски нелегальных мигрантов из Африки в Европу. Отсутствие единой власти и ликвидация системы безопасности после гражданской войны в 2011 году привели к росту вооружённых группировок и терроризма. А объявленные ранее парламентские и президентские выборы так и не состоялись. Очевидно, что разрушение останков некогда весомого политического и экономического игрока на Ближнем Востоке грозит последствиями её ближним (Алжиру и Египту), а также дальним соседям. Которые сами с этими последствиями не справляются и ищут внешней помощи. Прежде всего от Москвы.

И это неудивительно. После помощи Дамаску такой посредник и друг, как Россия, становится более чем востребованным во множестве других региональных конфликтов. Успехи Росси в Сирии впечатлили всех. И дело даже не в том, что Москва внесла ключевой вклад в победу над ИГ и защитила своего союзника Башара Асада. А в том, что наша страна работает как настоящий миротворец. То есть сочетает военные операции с мерами по политическому примирению (как внутрисирийских игроков, так и внешних сил, участвующих в гражданской войне, — чего только стоит посредническая работа России по организации непрямых переговоров между Израилем и Ираном).

Кроме того, Москва не только воюет и ведет переговоры, но и налаживает быт сирийских граждан. Эмиссаров ливийцы направляли в Москву и до Сейф-Ислама, однако Кремль не торопился влезать в ливийские пески. Казалось бы, интерес России в урегулировании политической и военной ситуации в Ливии очевиден. Эта страна (в отличие от Сирии) может с легкостью оплатить собственное экономическое возрождение, поскольку торговля углеводородами не прекращалась ни на минуту и сейчас приносит свой доход тем, кто контролирует их продажу. К тому же именно через ливийскую территорию (после разрушения на ней государства в 2011 году) хлынул поток в ЕС африканских мигрантов, создав Европе огромные проблемы. Соответственно, тот, кто контролирует "ливийские врата", будет иметь влияние и на процесс принятия решений в ЕС. В том числе по "украинскому досье".

Однако все эти выгоды сработают только в случае возможной военной победы и объединения страны. Которая как раз пока неочевидна. Если сравнивать помощь Ливии с проведением Сирийской кампании, то последняя — при всей её сложности — на фоне ливийской выглядит куда более выполнимой задачей.

В Ливии же сейчас только официально царит двоевластие. С одной стороны — Национальное правительство в Триполи во главе с Фаизом Сараджем, которое признают и поддерживают Запад, Катар и Турция. С другой — Парламент со своим кабмином в Тобруке, который признаёт и поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром, а также Египет. А ещё неофициально в стране существуют десятки городских ополчений, каждое из которых контролирует свой участок территории и готово защищать его силой.

Неудивительно, что эти группы не в состоянии договориться о каком-то прогрессе, поэтому все сходятся на том, что нужно поддерживать статус-кво. Который, как отмечают в ЕС, и является "основным источником нестабильности и незащищённости для народа Ливии, его соседей и всего региона ".

В том числе и для Европы. Например, для итальянцев, которые лишаются притока нефти из-за того, что местные бедуины и полевые командиры предпочитают решать свои финансовые разногласия с Триполи при помощи захвата и остановки нефтяных месторождений. Поэтому у многих и существует запрос на влиятельную, решительную, мощную, но при этом не слишком алчную мировую державу, которая придёт и наведёт порядок.

Что же касается персоны, на которую нужно сделать ставку, то тут у Кремля есть выбор. Если Кремль решит вмешаться по сирийскому сценарию, то кого он должен выбрать? Сейф-Ислама Муаммаровича, который с 2011 по 2017 год сидел в тюрьме в Зинтане, затем после освобождения куда-то исчез и объявился лишь недавно? Или ставка будет сделана на куда более влиятельного Халифу Хафтара, с которым Москва уже давно работает?

МИД устами замминистра иностранных дел Михаила Богданова заявил, что поддерживает право Сейф-Ислама быть составной частью политического урегулирования в Ливии. Как и право остальных политических сил из Триполи, Тобрука, Мисураты и других городов. Таким образом, можно предположить, что Москва выбрала не кого-то одного, а всех.

И выбор этот абсолютно верен. Во-первых, потому, что никто из политических сил Ливии, как говорилось выше, не обладает ни подавляющей военной мощью, ни безусловной легитимностью.

Во-вторых, поддержка и дружба со всеми гарантирует то, что ни одна ливийская сила, нуждающаяся в сохранении баланса с конкурентами, не рискнёт поссориться с Россией. И лишить её дивидендов от кампании. Причём как политических, так и экономических.