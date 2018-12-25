Бойся союзников. Кого на самом деле стоит опасаться Великобритании

Журналист Игорь Мальцев — о заявлениях Терезы Мэй и о том, что разбираться в первую очередь нужно совсем не с "российской угрозой".

На днях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с рождественской речью к своим вооружённым силам. Эти речи премьер-министра, матери к солдатам — довольно традиционное мероприятие, ведь солдатиков надо держать в тонусе, нужно напоминать, почему они встречают Рождество в Кабуле, как какой-нибудь доктор Ватсон ещё в XIX веке? Надо показать пальцем на врага и отметить успехи. Раньше в СССР это называлось политзанятиями, а вот в Британии это называется рождественской речью.

В прошлом году Мэй говорила только о террористах, пожаре в лондонской высотке и бедных представителях племени рохинья.

В этом году мадам тут же взяла быка за рога: "Оглядываясь на жертвы, принесённые поколениями в прошлом, вы продолжали демонстрировать, почему вы лучшие в мире.

Начиная с того, что вы играли жизненно важную роль в очистке последствий отвратительного нападения с нервно-паралитическим ядом на улицы Солсбери, в защите наших вод и неба от российского вторжения и в укреплении наших союзников в Восточной Европе, в борьбе с терроризмом в рамках Глобальной коалиции против ИГИЛ*, вместе с нашими союзниками из США и Франции. Это также послание режиму Асада о том, что мы не будем оставаться в стороне от применения химического оружия, как это было в апреле, в отношении семей, включая маленьких детей".

А далее немного про юбилей Первой мировой и столетие местных военно-воздушных сил.

То есть, как ни крути, большая часть рождественской речи была посвящена тому, каким врагом на сегодня является Россия, которая вламывается в пределы бывшей империи и с воздуха, и с земли, и даже с местной электрички Лондон — Солсбери. При этом, как мы видим, рассказы о нервно-паралитических нападениях — это всё инфа со слов самой Мэй, которая уже через два дня после случая на скамейке навесила всех собак на Россию. Ну а про химические атаки кровавого Асада она говорит со слов "Белых касок", которые получают миллионы из британского бюджета для своей пропагандистской работы. Кстати, что-то давно мы не видели нового художественного кино от этой видеостудии.

Но общее направление указано: Россия — враг, и с ней будем бороться.

Господи, как всё за 70 лет изменилось-то. Скажи кто англичанам в 1945-м, что надо дружить с немцами и бороться с Россией, его бы вынесли из дома номер 10 на Даунинг-стрит вперёд ногами.

Правда, с нынешней подчёркнутой дружбой с Германией тоже что-то пошло не так. Германия — основа финансовой мощи Евросоюза, а вот как раз Евросоюз англичане на референдуме решили некоторым образом покинуть, потому что: а) заколебались принимать мигрантов; б) и платить. И на этом тернистом пути Мэй изворачивается как может уже целый год, наживая себе врагов и в Евросоюзе, и среди собственного народа, и среди собственной партии. Но про это же не стоит говорить в рождественской речи для военных, так? Тут хочешь не хочешь, а вспомнишь про неубитого Скрипаля как про убитого.

Да и со старым союзником — Америкой — как-то всё непросто. Особенно после того, как Трамп всех построил по поводу финансирования НАТО. А теперь и вообще говорит, что уберёт войска из Сирии, что значит, что там останутся только войска НАТО и на них падёт какая-то доля новой ответственности. И, стало быть, надо будет это как-то объяснять британским служивым. Но объяснять не хочется и не можется, иначе получится, что картина прекрасной вечной дружбы с США несколько заваливается на бок и может вообще упасть со стены. Эти фундаментальные проблемы под стол не заметёшь, они вылезают на каждом заседании парламента, их раскачивают оппозиция и часть правящей партии, но Мэй делает самую простую вещь — "переключение".

Выставить фальшивые угрозы реальными, поднять градус антироссийской истерии, настроить военных соответствующим образом. Этот приём старый, как сама политика. Мы видим, как его отрабатывают таблоиды, которые с самого начала хаоса по Брекситу всячески поддерживают позицию Мэй, хотя её позиция всё время меняется. Но только относительно Европы. Относительно России у неё позиция вполне устойчивая и крайне враждебная. Копать тему импортированного терроризма на британской земле — рано или поздно войдёшь в конфликт с этническими диаспорами и религиозными группами. А у них у всех британские паспорта.

Она не может даже толком разобраться с лицами британского гражданства, которые спокойно ездят из Лондона воевать за ИГИЛ или в Афганистан, где стреляют в британских солдат, а потом также счастливо и спокойно возвращаются домой. А Россия вроде бы далеко, про неё можно нести любую пургу — бумага всё стерпит. И телевизор тоже.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.