Труп врага. Европа сделает всё, чтобы "Газпром" выполнил все газовые контракты

Журналист Андрей Бабицкий — о транзите газа в Европу и о том, возможен ли он без Украины.

Российский министр топлива и энергетики России Александр Новак в лучших традициях продемонстрировал завидную выдержку, заявив, что даже в том случае, если с Украиной не удастся договориться о транзите газа, Россия свои обязательства по долгосрочным контрактам выполнит в полном объёме. Это утверждение может показаться спорным, поскольку выбрать необходимый ей объём топлива Европа, если из цепочки транзитёров выпадает украинская газотранспортная система, пока ещё не в состоянии. Более того, даже с вводом в эксплуатацию в ударном порядке прокладываемых "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" потребность в маршруте по Украине всё равно остаётся устойчивой и высокой.

Потребление природного газа Европейским союзом растёт в среднем на тридцать миллиардов кубометров в год. В этом году по всем имеющимся ниткам Россия поставила в дальнее зарубежье более 200 миллиардов кубометров газа. Это абсолютный рекорд. В следующем году объёмы продолжат расти. А способов доставки не так уж и много. Это газопровод Ямал — Европа (32,9 миллиарда кубометров), "Северный поток" (55 миллиардов кубометров), прямые нитки в Финляндию и "Голубой поток" в Турцию, пропускная способность которого составляет 16 миллиардов кубометров. Но из этих стран транспортировать газ дальше невозможно. Ещё есть маршрут через Эстонию, но он полностью заглушён. Более половины объёма экспортируемого из России газа прокачивается и сегодня именно через Украину.

О чём же тогда говорит Новак? Всё дело в терминах. Министр имел в виду именно долгосрочные контракты, для выполнения которых вполне достаточно трубопроводов, отношения к Украине не имеющих. А вот среднесрочные спотовые контракты, когда торговля идёт не физическим газом, а "бумажным", закрыть без украинской ГТС невозможно. Почему же Новак сохраняет завидное спокойствие, когда рассматривает предположение интервьюирующего его корреспондента "Коммерсанта" о том, что новый транзитный контракт с "Нафтогазом" подписать не удастся, как реальное? Да потому, вероятно, что и спотовые контракты тоже удастся закрыть. Очевидно, есть причины рассчитывать на это. Например, ранее не раз сообщалось, что ГТС Украины готовится к передаче во внешнее управление. Или просто станет собственностью ЕС.

Ситуация такова, что "Газпром" в сложившихся обстоятельствах может спокойно сидеть на берегу реки, точно зная, что труп врага в ближайшее время отправится в далёкое плавание с подачи Европейского союза. России не придётся для этого делать ровным счётом ничего. В зимний период Европа становится нервной и теряет всякий интерес к политическим темам, которые она, поддерживая Киев в конфликте с Москвой, довольно агрессивно продвигала на различных международных площадках.

Международное финансовое агентство Fitch установило в ноябре для еврооблигаций "Нафтгаза" рейтинг "B". То есть это бумаги с высокой степенью риска вложений. Есть только ещё одна более низкая категория, но она уже преддефолтная. Что это всё может означать? Нет, украинская ГТС вовсе не списывается со счетов, просто в течение года-полутора она гарантированно поменяет владельца или же будут введены завуалированные схемы внешнего управления. Европа не собирается мириться с тем, что рост её промышленности и тёплые батареи в домах граждан будут поставлены под угрозу из-за продолжающихся много лет судебных тяжб "Нафтогаза" с "Газпромом".

Оснований для взятия под контроль ГТС Украины более чем достаточно. Проведённый аудит пришёл к выводу, что изношенность трубопроводной, компрессорной и газоизмерительной инфраструктур составляет 85 процентов, а стоимость модернизации доходит до пятнадцати миллиардов евро. Совершенно очевидно, что Киев не в состоянии не то что найти эти средства, но даже поддерживать в относительно рабочем состоянии всю систему, которая уже имеет множество порывов и сбоев на отдельных участках.

Вынудить украинских небратьев при таком положении дел расстаться с ГТС — раз плюнуть. А это означает, что по сути весь маршрут, проходя по территории Украины, станет европейским. Соответственно, в какой бы падучей ни бились хозяева земли, в которую закопана труба, повлиять на положение дел они уже не смогут.

Кроме прочего, рейтинг Fitch указывает ещё на одно любопытное и крайне обидное для украинских евроинтеграторов обстоятельство. Эксперты агентства, а вместе с ними и крупный европейский капитал не верят в то, что "Нафтогаз" сможет в международном арбитраже отсудить у "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов. И предупреждают о перспективе проигрыша тяжбы всех заинтересованных лиц.

Когда мы говорим об утрате Украиной суверенитета, надо понимать, что речь идёт не только о политической субъектности. Страна расстаётся и с самыми масштабными своими активами. Промышленность деградирует опережающими темпами, теряя все технологичные отрасли одну за другой, а на то, что ещё есть ценного, уже положили глаз западные партнёры. Труп врага уже фактически готов к отправке. Осталось только запаковать и запустить, как кораблик, по стремительному течению новейшей истории.