Киев уже заряжен войной. Что выберет Порошенко

Политолог Дмитрий Родионов — об истечении на Украине срока действия военного положения.

26 декабря истекает 30-дневный срок военного положения на Украине, введенного в конце ноября после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого Киев отчаянно пытался изобразить давно рисуемую пропагандой, но отсутствующую в реальности "российскую агрессию".

С введением особого режима получилось все не так, как хотелось бы украинскому президенту. Изначально его планировали ввести на 60 дней. Однако в Раде быстро "просекли", для чего это нужно Порошенко — двухмесячное военное положение фактически сорвало бы избирательную кампанию и поставило бы вопрос о неизбежном переносе даты голосования. Можно сказать, что был принят компромиссный вариант — 30 дней.

В тот же день Рада назначила выборы президента на 31 марта, как бы дав понять Порошенко, что больше компромиссов не будет. Судя по всему, Запад настроен на проведение выборов, и украинский политикум это чувствует, и никто не хотел бы оказаться на стороне проигравших.

Порошенко все стремительнее теряет поддержку политических и бизнес-элит. Фактически сегодня он может опираться только на силовые структуры. К примеру, вновь активизировался его давний оппонент Игорь Коломойский, который развернул кампанию против президента, обвиняя его в связях с Москвой, которых, конечно же, в реальности нет и быть не может.

За месяц Порошенко под предлогом военного положения запретил въезд в страну российских мужчин от 16 до 60 лет, президент наконец подписал расторжение договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, в обществе вновь заговорили о новой войне — иными словами, напряженность в российско-украинских отношениях продолжала нарастать, усиливая обороты.

Своими действиями президент Украины начал располагать к себе тех, на кого он в итоге сделал ставку — радикальных националистов. Их, собственно, в обществе пока меньшинство. Но риторику свою навязать большинству они смогли. А это значит, что многие обыватели поддержат националистов не потому, что разделяют их взгляды, а просто из страха или нежелания выделяться. Так, общественные опросы фиксируют резкое увеличение числа тех, кто положительно оценивает деятельность Степана Бандеры. Эксперты-социологи при этом уверены, что многие респонденты просто не желают ввязываться в политику и предпочитают бездумно заявлять о поддержке того, что сегодня считается основным трендом в обществе.

Да, Порошенко сделал еще шикарный подарок бандеровцам — объявив день рождения их кумира государственным праздником и приравняв ветеранов ОУН-УПА* к участникам войны.

Понятно, что радикалы в большинстве своем ненавидят Порошенко, считая его "зрадником". Однако на фоне Тимошенко, которая открыто ездит за консультациями в Вашингтон (националисты все же не желают быть марионеткой Запада), или на фоне "клоуна" Зеленского, не говоря уже о представителях "оппозиции", Порошенко может показаться им предпочтительным вариантом. Ведь он является "президентом войны" и в случае победы на выборах окажется в некотором роде заложником радикалов, благодаря которым сохранит власть.

Главный вопрос: что дальше? Будет ли Киев продлевать военное положение, что теперь сложнее, чем месяц назад, учитывая, что депутаты ушли на каникулы, и тут нужен гораздо более серьезный повод?

Таким поводом мог бы стать новый инцидент с участием России, но уже с полноценным применением оружия и жертвами с украинской стороны. Или теракт, в котором можно было бы обвинить Москву. Конечно, это будет очередной абсурд, но в прошлый раз это не помешало объявить военное положение.

И мы каждый день слышим все более тревожную информацию с линии соприкосновения: о прибытии эшелонов с военной техникой и людьми, о минировании дорог, что может означать только одно — подготовку к полномасштабной войне. А также о возможных готовящихся провокациях с химическими веществами под надзором британских и американских специалистов, имеющих подобный людоедский опыт в Сирии.

Ходят слухи, что нечто подобное может произойти на границе с Крымом, о чем ранее предупреждал российский министр иностранных дел.

Теперь все будет зависеть от двух факторов — от самого Порошенко и его окружения, а также от позиции Запада.

Первый вопрос: насколько адекватно оценивают ситуацию советники Порошенко — сочтут ли они, что шансов побороться за президентское кресло действительно нет. Конечно, Порошенко может вполне обойти Зеленского, но что делать с Тимошенко — вопрос открытый. Ее необходимо будет нейтрализовать любой ценой. Но тут все упирается в то — дадут ли на это "добро" на Западе.

Если там все же однозначно решили проводить выборы демократическим путем и менять Порошенко, то у него не остается вариантов, кроме, как палить все вокруг, чтобы "не досталось врагу", и ставить кураторов перед фактом, что нельзя менять главнокомандующего воюющей страны. Если же там еще не определились, политтехнологи вполне могут порекомендовать Порошенко идти на выборы.

Не идти на выборы и уйти в отставку для Порошенко едва ли будет вариантом. Ему не дадут спокойно удалиться на покой.

Решение Вашингтона (и отчасти, Брюсселя, но только отчасти — к нему прислушиваются только тогда, когда оно не противоречит мнению США) — это второй фактор, от которого зависит то, как поведет себя Порошенко. С одной стороны, некоторые заявления американских чиновников можно истолковать как сигналы о том, что Штаты настроены на выборы в срок и без эксцессов, как и некоторые действия Запада — то же решение о выделении транша МВФ (едва ли его стали бы выделять стране, которая вот-вот ввяжется в войну). С другой — любой сигнал всегда можно прочитать по-своему. Наконец, Порошенко может сам свято верить, что Вашингтон поддержит его в любой антироссийской авантюре.

В любом случае, Киев уже заряжен войной.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.