Пепел Клааса

Писатель, сценарист, публицист Дмитрий Петровский — о журналисте Клаасе Релотиусе и запасе прочности европейских элит.

Масштабы скандала, потрясшего журналистское сообщество Германии на прошлой неделе, нам ещё предстоит осознать. Пока что наши немецкие коллеги ошарашенно стоят вокруг него, как перед остовом невиданного зверя, принесённого морем, и не знают, что делать. Напомним некоторые детали.

Клаас Релотиус, молодой журналист из Гамбурга, сделал блестящую карьеру. Он прошёл ухабистый путь от внештатника до редактора одного из главных немецких журналов — "Шпигель", получил премию CNN как лучший журналист года (2014), "Европейскую премию журналистики" (2017), четыре премии "Лучший репортёр Германии" (2013, 2015, 2016, 2018). А потом выяснилось, что репортажи его полностью или частично выдуманы.

Он сочинил разговор с мальчиком, якобы находящимся в курдской тюрьме строгого режима (статья "Детёныши львов", "Шпигель", февраль 2017). Скорее всего, сочинил и самого мальчика. Трауте Лафренц, последняя живая участница антифашистского подпольного движения "Белая роза", существует и живёт в США— но в "интервью", взятом Релотиусом, она не узнала почти ни одного собственного слова ("Шпигель", сентябрь 2018). Наконец, американский город Фергюс-Фоллс, куда "лучшего репортёра" отправили в 2017 году, тоже оказался напрочь выдуманным (репортаж "В маленьком городке", "Шпигель", март 2017). Нет, такой городок действительно есть на карте, но это всё. В нём не живут те страшные реднеки-нацисты, которых описывал Клаас в своём репортаже, там нигде не висят надписи "Мексиканцам вход воспрещён", а школьников там не учат любить Дональда Трампа вместо физкультуры и математики.

Когда обман вскрылся, парень заявил, что он болен, и поспешно уволился — а журналистское сообщество Германии до сих вытаскивает на свет всё новые и новые образчики огромной, бессмысленной лжи.

Релотиус — мой ровесник. С этим улыбчивым парнем мы вполне могли бы учиться в одном классе — в 1998 я ходил в гимназию в Ральштедте, тихом гамбургском районе. Там было много таких: светловолосых, хорошо одетых, готовых к поступлению в университеты и к карьере, которая однажды позволит им приобрести двухэтажный краснокирпичный домик по соседству с родительским. В культовом сериале "Игра престолов" таких называли летними детьми.

Клаас изучал культурологию и политологию в Бремене, потом в Валенсии, в 2011-м получил диплом частного гамбургского Института СМИ. Почти в любом европейском университете кафедра что политологии, что культурологии — это современный аналог кафедры марксизма-ленинизма в СССР. Заповедник, где преподавателями работают апостолы гендерных теорий, культурного марксизма и феминизма, теоретики того, что нынче принято называть толерантностью, политкорректностью и инклюзивностью. По большей части там учат не науке как объективному методу познания реальности, а мировоззрению, приличному будущей культурной элите страны. Прививают набор суждений, по которому система "свой-чужой" гуманитарных факультетов, солидных либеральных изданий и телеканалов потом определяет "своих". Тех, кто идёт в подмастерья, а затем сменит на их постах "мэтров" и "грандов".

Что важно: убеждённость "летних детей" в исповедуемой ими вере в светлое толерантное будущее и безальтернативность либерального дискурса должна быть искренней. И она искренняя просто потому, что внутри благополучного пузыря из краснокирпичных домов, тихих районов и частных вузов нет ничего, что бы ставило её под сомнение. В Ральштедте моего детства не было бедности, не было беженцев с Ближнего Востока, а единственными неблагополучными подростками были дети местных чиновников, бунтовавшие против "буржуазных" родителей.

В этом нет ничего возмутительного и даже просто плохого: так устроена и так самовоспроизводится любая элита. Но Клаасу не посчастливилось жить на сломе эпох, когда падают царства и меняются системы. Во время, когда реальность начинает железным молотом стучать по стенкам счастливого пузыря. Результаты последних выборов в США стали шоком для большинства "мейнстримных" СМИ именно потому, что авторы этих СМИ, кучкующиеся в мегаполисах огромной Америки, потеряли связь с реальностью. Они действительно не знали, как живут и о чём думают жители страны, голосовавшие за Дональда Трампа.

Случай Релотиуса — уже следующая стадия. Работающий "в поле" репортёр не мог не видеть реальности: выбравшие Трампа жители Фергус-Фоллса не расисты, Трауте Лафренц из "Белой розы" никогда не сравнивала мирные гражданские демонстрации в Хемнице с маршами нацистов. Но эта реальность настолько не сходится с раз и навсегда утвердившейся в голове картинкой, что разум отказывается её принимать и сам собой начинает творить реальность альтернативную. Ту, которую хотят видеть коллеги Клааса и читатели.

Наверное, Релотиус не врал, когда сказал, что болен. Но если так — то больны и его коллеги, которые принимали, правили и ставили текст. Никто не сказал: "Клаас, погоди, сейчас 2018-й! Где в Америке, даже в самом глубоком логове редников, могут висеть таблички "Мексиканцам вход воспрещён"? Клаас, в Хемнице была мирная демонстрация граждан, которые требовали защитить их от мигрантского насилия. Ты уверен, что она назвала их именно нацистами? Женщина, которая видела живых нацистов в лицо?" Нет. Потому что самовоспроизводящаяся журналистская элита живёт в том же инкубаторе, в котором выводили "репортёра года" и его молодых коллег.

Сейчас они оправдываются, заминают скандал — и к началу года, вероятно, замнут. Пепел Клааса и его убитой карьеры перестанет стучать в их сердца. Никто не извинится за ложь, опубликованную о том же Хемнице другими журналистами, не извинится за тысячи мирных жителей Германии, которых каждый день просто так называют нацистами, за Би-би-си и их простодушный подкат насчёт "редакция жаждет крови". У пузыря, в котором живёт небольшой, но очень громкий процент европейских элит, пока есть запас прочности. Но однажды он, конечно же, должен лопнуть.