Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер — о том, для чего в Крыму построили заграждение на границе с Украиной.

Пресечь поставки контрабанды с украинской стороны в Россию — вот одна из причин, по которой в Крыму построили заграждение на границе с Украиной. Речь идёт о контрабанде оружия, продуктов, алкоголя и наркотиков. Когда граница неполная, может быть любая контрабанда: продукты, алкоголь, табак. Всё, на чём можно сыграть из-за разницы в цене.

Наркотики — это отдельный трафик и крайне важный вопрос. Борьба с наркотиками — отдельная тема. Естественно, мы не заинтересованы, чтобы сопредельная страна нам что-то подобное поставляла. Поскольку через Крым на территорию России проходит международный наркотрафик с территории Украины, то были необходимы серьёзные меры, в первую очередь технические. Поэтому подобное ограждение границы — это, помимо прочего, и предотвращение незаконного оборота.

В целом эта стена — часть общего комплекса контрольно-следовой полосы и соответствующих контрольных препятствий для защиты российских границ. Данные технические средства позволяют заблаговременно фиксировать любые перемещения в пограничной зоне: это может быть перемещение человека, животного, технического средства.

Любое приближение к полосе фиксируется датчиками системы видеоконтроля и передаётся на центральный пункт для последующего оперативного реагирования. Если это животное — реагирование одно. Если это человек — совсем другое. Если это военно-технические средства: включается в действие система ответных оперативно-войсковых или иных мер.

На каком расстоянии начинается реакция, зависит от датчиков. Там есть даже сейсмодатчики, которые фиксируют колебания почвы на расстоянии нескольких десятков метров. Все данные передаются в режиме онлайн. И в случае возникновения любого несанкционированного изменения обстановки включается соответствующий тревожный сигнал на пункте контроля.

Это обычная система, которая усиливает контроль на приграничной полосе, способствует исключению контрабандного поступления на территорию Российской Федерации с определённой стороны незаконно перевозимых товаров и незаконно перемещаемых лиц.

Здесь не всё так однозначно: построили 60 км забора и всё. У нас огромная граница с сопредельным государством. И она вся требует отдельного переоснащения. Этот участок имеет особое значение в связи с особым значением Крыма в мировой политике сегодня. И поскольку Украина сегодня готова идти на грубые военные провокации, и мы все помним, что недавно, такая провокация была пресечена в Чёрном море, то это норма.