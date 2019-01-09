Трамп и стена плача демократов

Профессор факультета права НИУ "Высшая школа экономики" американист Александр Домрин — о желании Трампа отгородиться стеной от всего мира.

Накануне все основные американские телевизионные каналы передали в эфир 10-минутную видеозапись обращения к нации президента США Дональда Трампа, сделанную им в Овальном кабинете Белого дома.

Такого рода формат общения Трампа с американским народом за почти два года с момента его инаугурации и вступления в должность 20 января 2017 года используется впервые. И восходит к знаменитым "беседам у камина", как принято называть радиообращения 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта к соотечественникам. Рузвельт провел 30 радиопередач такого рода в самые критические моменты, переживаемые страной во внутренней и мировой политике между 1933 и 1944 гг. Что, вероятно, должно было подчеркнуть и акцентировать важность выступления Трампа.

В своем выступлении президент США вновь поставил вопрос о необходимости строительства стены на границе с Мексикой в интересах обеспечения национальной безопасности. Трамп сравнил южную границу страны с "трубопроводом", по которому в гигантских количествах мексиканскими и латиноамериканскими наркокартелями закачиваются 90 процентов героина, не считая метамфетамина, кокаина и фентанила. Только от героина каждую неделю погибают 300 граждан США. Если не будут приняты жёсткие меры, прогнозирует Трамп: "За этот год, от наркотиков погибнет больше американцев, чем за всю вьетнамскую войну!"

И дело не только в наркотрафике. За последние два года иммиграционно-таможенная служба США арестовала 266 тысяч иностранцев с криминальным прошлым, в том числе, обвиненных или осужденных за 100 тысяч насильственных преступлений, 30 тысяч сексуальных преступлений и четыре тысячи убийств с особой жестокостью. "Те, кто незаконно попадает к нам в страну, — справедливо говорит Трамп, — за эти годы жестоко убили тысячи американцев. И если мы не начнем действовать прямо сейчас, погибнут еще тысячи людей".

Президент США готов пойти на компромисс с оппонентами-демократами в Палате представителей и снизить стоимость строительства стены на границе с Мексикой, если возводить её из стали, а не бетона. Это сделает её дешевле почти в три раза: 5,7 миллиарда долларов вместо 15.

В системе разделения властей и сдержек и противовесов в США самая большая прерогатива нижней палаты Конгресса, ныне контролируемой демократами, это "власть кошелька". Президент может предложить хоть строительство стены, хоть полёт на Марс, но деньги выделяют законодатели. На что президент может отказаться подписывать закон о бюджете, что мы сейчас и видим с так называемым "шатдауном" или частичным отказом финансировать деятельность правительства.

В крайнем случае, согласно Закону 1976 года "О национальном чрезвычайном положении", президент вообще может ввести в стране режим ЧП сроком на шесть месяцев без какой-либо санкции со стороны Конгресса.

Между тем, Дональд Трамп строит не только физический барьер на границе с Мексикой, но и стену вокруг американской экономики. Делает это жёстко, при необходимости разрывая договорённости его предшественников.

Уже в первый год президентства Трампа дефицит торгового баланса вырос на 12,1 процента и составил 566 миллиардов долларов (экспорт — $2,3 трлн, импорт — $2,9 трлн). Из них $375,2 млрд приходится на Китай, $151,4 млрд — на Европейский союз, $71,1 млрд — на Мексику, $68,6 млрд — на Японию. По мысли Трампа и его команды, если страна импортирует больше, чем экспортирует, это подрывает экономический рост, а значит, препятствует появлению новых рабочих мест, дополнительных доходов и налоговых поступлений.

План экономической политики, с которым он шел на выборы, включал в себя три основных пункта: сокращение налогов, снижение ограничений на добычу энергоносителей и снижение дефицита торговли. Первые два пункта из этого плана уже выполнены, к третьему Трамп приступил только во второй половине 2018 года.

Изменить торговый баланс Белый дом намерен с помощью пошлин и квот. Первый удар был нанесен по импорту стиральных машин и солнечных батарей, что в первую очередь ощутили на себе Китай и Южная Корея. Второй удар пришелся по стали и алюминию (здесь больше всего пострадала Канада), а также на автомобильный импорт из Европейского Союза.

Трамп не боится "торговых войн", если, как он считает, они идут на пользу американцам. Насколько это дальновидно — покажет время. Ведь не успели США в июле прошлого года ввести пошлины на китайские товары общей стоимостью 34 миллиарда долларов (сюда вошли автомобили, электроника, промышленное оборудование и другие чувствительные для китайцев статьи экспорта), как КНР ответила зеркально, введя в тот же день пошлины в 25 процентов на товары из США, что составило те же самые 34 миллиарда долларов.

Неполиткорректный Трамп остаётся верен себе. Вступая в должность и давая присягу, он клялся защищать народ Америки. И он это делает в отличие от его оппонентов, готовых по примеру целого ряда европейских лидеров — превратить свою страну в мультикультуралистское гетто в ущерб собственным гражданам. И пока каждая из сторон остаётся верна себе, остается только прогнозировать продолжение внутриполитического кризиса в США. Как минимум, до президентских выборов 2020 года.