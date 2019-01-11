Матери-садисты и как с ними бороться

Известный российский адвокат Анатолий Кучерена — о том, как общество может влиять на родителей-извергов.

На днях в Интернете распространили видео, где женщина издевается над своим двухлетним ребёнком. Она оскорбляет мальчика, сравнивает его с животным и угрожает сдать в детский дом.

В семье двое детей. У младшего, который на видео, паралич руки — последствие родовой травмы. И именно на него мать всякий раз срывается.

Своё поведение она объясняет так: устала, с детьми одна всё время сидит. Да и болеет — диабет. Хотя тут вопрос скорее о заболеваниях другого рода, психического. Понятно, что диагноз должны ставить специалисты, а мы, обыватели, более эмоционально подходим к данному вопросу. Но когда мы видим, что ребёнок находится в опасности, здесь, наверное, на уровне нормативных актов нужно принять меры, чтобы ребёнок в кратчайшие сроки был защищён от насилия и мог оказаться в другой обстановке.

С эмоциональной точки зрения я бы был за то, чтобы детей отбирали немедленно. Но в правовой части я понимаю, какие существуют проблемы вторжения органов опеки и попечительства в семью. Мы знаем достаточно примеров, когда у родителей по не всегда понятным причинам хотели забрать детей. Найти золотую середину сложно.

Как с такими инцидентами бороться? Хотя слово "бороться", наверное, здесь неприменимо. Нужно понять, почему это происходит. Ведь когда такие случаи имеют место быть, мы как-то остаёмся в стороне. Мы как-то равнодушны. А подобные женщины могут пускать в ход кулаки, нецензурно выражаться, глумиться над маленьким человечком. Здесь нужны жёсткие меры вплоть до вызволения ребёнка из семьи органами опеки, хотя бы временного.

Этот вопрос должен находиться и в плоскости общественных обсуждений. Совершенно точно, что его нельзя так оставлять. В последнее время появилось очень много аналогичных случаев, и на них нужно реагировать. Может быть, общественникам уже пора привлекать к этому специалистов по детскому воспитанию, среди которых есть и психологи.

В подобных случаях непременно сразу нужно подключать прокуратуру, специалистов по делам несовершеннолетних и общественные организации, которые занимаются такими проблемами. И адвокатов, например, можно созывать специализированные консилиумы, которые должны принимать решение. Они могут определять, есть ли угроза жизни и здоровью ребёнка именно в конкретно сложившейся ситуации, и давать юридическую оценку действиям матери, на основании чего опека сделает выводы и примет необходимые меры.

Специалисты непременно должны быть разных профилей. Чтобы это была не одна организация, а несколько. Ведь по факту они берут на себя ответственность за такое решение.

Понятно, что решения бывают разные. Но если речь идёт об экстренной ситуации, когда нужно отделить мать от ребёнка, так как её действия могут привести к угрозе жизни, то подобные решения как раз и должны принимать такие эксперты совместно.

И мне кажется, не нужно для этого принимать какие-то новые законы. Здесь скорее нужно решать вопрос правоприменения. Как работают прокуратура, другие службы, от которых зависит жизнь и судьба ребёнка.