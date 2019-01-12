Украина. Итоги постмайданной пятилетки оплачивают пенсионеры

Журналист Андрей Бабицкий — о снижении пенсий, уровне ВВП и о том, что происходило в стране пять лет назад.

Поводом для разговора об украинской катастрофе послужила статья оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука "Украинский выбор". Вот цитата: "Размер прожиточного минимума за пять лет сократился в 2,2 раза ― со $147,2 до $65,9. Цинизму власти нет предела: минимальная зарплата в $150 (вместо обещанных "майданными лидерами" €1000) преподносится как одна из величайших "перемог".

В так называемую группу риска входит сегодня большинство пенсионеров Украины, социальные выплаты которым со 119 долларов США в 2013 году, когда президентом был Виктор Янукович, упали до 53,2 доллара. В этом году стараниями депутатов Верховной рады она должна будет немного подрасти, но прибавка всё равно окажется "сожранной" немыслимыми ценами на коммуналку. В сфере ЖКХ рост цен ещё выше. С 2013 года стоимость природного газа росла постоянно и будет подниматься ещё три года, поскольку Украина имеет обязательства перед МВФ привести цену на голубое топливо для населения в соответствие с рыночными параметрами.

Более подробная раскладка по всей коммуналке выглядит так: электричество подорожало в 5 раз, квартплата — в 2, газ — почти в 11,8, холодная вода — в 6, отопление — в 12, горячая вода — почти в 6 раз. В январе за тепло украинцам придётся платить на 24% больше. При этом надо понимать, что рост фиксируется в гривне, а за рассматриваемый период национальная валюта обесценилась в три раза. Поэтому каждую приведённую цифру по стоимости коммуналки можно смело умножать на три.

Украинский лидер Пётр Порошенко в своём твиттер-аккаунте рассказал об очередном достижении страны в области экономики. Оказывается, дефолт Украине уже не грозит, под руководством президента удалось найти "выход из зоны риска". "Самое тяжёлое у нас точно позади. Движемся вперёд", — написал глава украинского государства.Сомневаюсь, что сограждане сумеют оценить проявленную о них заботу.

ООН в своём ежегодном докладе указывает, что на Украине за чертой бедности живёт 60% населения, а голодает порядка трёх миллионов человек. В 2013 году за чертой бедности насчитывалось не более 20%. Произошло трехкратное увеличение количества бедных людей. Такой рост можно назвать настоящим национальным бедствием. Около 80% граждан страны не могут позволить себе покупать полный набор продуктов, около 40% — приобретают лишь самое необходимое, делая акцент на крупах, макаронных изделиях и хлебе, а 37% — находятся в постоянном поиске товаров по сниженным ценам. Как правило, это продукты с истекшим сроком годности.

Всё это вместе создаёт кумулятивный эффект неплатежей. Людям приходится выбирать — либо продукты и лекарства, либо коммуналка. Без еды человек долго прожить не в состоянии, поэтому понятно, в пользу чего делается выбор. В результате общая сумма задолженности украинцев за предоставленные услуги ЖКХ составляет 39,2 млрд гривен (93,0 млрд руб.). Огромные долги у граждан, проживающих в сельской местности. Газ им беспощадно режут, и сельчане в массовом порядке стали восстанавливать печное отопление или устанавливать твердотопливные котлы. Понятно, что эта категория населения не собирается гасить задолженность.

Горожане находятся в более благоприятном положении. Отключать газ в многоквартирных домах "Нафтогаз" не может, но этой зимой Украина замерзала не из-за долгов, а из-за аварий, очень позднего — почти месячной задержкой — включения отопления. Тепло пошло, когда в стране уже недели три как стояли морозы. Но и в целом средняя температура этой зимой, если не включать дополнительные обогревательные приборы, держится на уровне 14–15 градусов.

Но это ещё не всё. Украинским властям удалось существенно "уронить" и валовой внутренний продукт. Если в 2013 году он составлял 183 доллара на душу населения, то в 2018-м — 116. Падение почти в два раза. В мировом рейтинге счастья Украина заняла 138-е место, что даёт ей все основания считаться одной из самых страдающих и обездоленных стран на планете. А всё в том же 2013 году в этом рейтинге она занимала 87-е место.

Список цифр и отрицательных параметров, указывающих на то, что страну постигло величайшее бедствие, можно продолжать бесконечно. Такого масштабного издевательства над многомиллионным народом постсоветская история не знает, хотя многие республики после развала СССР тоже пострадали в плане социальной справедливости. Даже в беднейшем Таджикистане или Узбекистане уровень жизни, пусть и черепашьими темпами, всё же ползёт вверх. Украинскому населению очень не повезло с Майданом. Революция достоинства лишила миллионы граждан возможности жить в условиях, это самое достоинство обеспечивающих.