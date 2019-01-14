В интересах России. Как Трамп "продал" курдов туркам

Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что означает сдача курдов Эрдогану для Москвы и Дамаска.

США и Турция заключили сделку, подразумевающую сдачу курдов на расправу Эрдогану. Однако главным бенефициаром этой сделки станет Москва. Если, конечно, правильно разыграет полученные от Трампа и Эрдогана карты.

14 января в твиттере Дональда Трампа появилась новая скандальная запись. Американский президент, рассуждая об обстоятельствах вывода войск США из Сирии, отметил, что "уничтожит" экономику Турции (союзника США по НАТО), в случае если Эрдоган атакует курдов. Он предложил создать 20-мильную "безопасную зону" между участками сирийской территории, которые контролируют турки и курды.

Реакция Анкары последовала незамедлительно. Помощник Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын напомнил Трампу, что террористы не могут быть американскими "союзниками и партнёрами", призвал уважать стратегические отношения между США и Турцией, а также отметил, что турецкие власти продолжат защищать "курдов и других сирийцев" от террористов, к каковым Анкара относит курдские боевые подразделения, которые защищают курдов от многочисленных врагов. Более того, турецкие официальные лица дают понять, что Турция не намерена отказываться от проведения наступательных операций против курдов.

Кому-то может показаться, что на носу новый раунд американо-турецкого столкновения — с санкциями, громкими разоблачительными статьями, арестами граждан противоположной стороны и, чем чёрт не шутит, попытками госпереворота (каковая в Турции состоялась летом 2016 года не без вмешательства западных коллег). Однако это не так, очевидно, Вашингтон и Анкара уже достигли рамочного компромисса по курдам. Американцы их "продали" туркам в обмен на прекращение информационной атаки Анкары на друга Трампа и наследника саудовского престола Мохаммеда бин Салмана (в рамках "дела Хашогджи" — мастерски спровоцированного турецкой разведкой убийства журналиста Джамала Хашогджи, организатором которого был сам кронпринц или кто-то из его ближайшего окружения), а также ряд других уступок. Сделка состоялась, в ином случае Трамп не стал бы выкладывать карты и говорить именно сейчас о начале вывода войск (ибо повод для вывода — уничтожение ИГ — существовал и месяц назад, и три, и шесть).

Получается, что точка невозврата Трампом уже пройдена. А риторику, которой обмениваются стороны, можно расценить и как стремление Вашингтона и Анкары пересмотреть в лучшую сторону условия уже исполняемой сделки, а также как стремление обеспечить ей информационное прикрытие. Ведь в том самом твите Дональд Трамп требовал и от курдов не нападать на турок, и любая такая атака (причём не только на территории Сирии, но и на территории Турции силами турецких курдов, которые, как известно, тесно связаны с сирийскими) может быть для американского лидера поводом демонстративно умыть руки.

Однако, как ни странно, главным бенефициаром заключённой американо-турецкой сделки может стать не Вашингтон или Анкара, а Москва. Если Россия правильно разыграет свои карты и скоординирует усилия с Дамаском и Тегераном, то она может серьёзно приблизить долгожданный час своей политической победы в сирийском пасьянсе.

Дело в том, что курды по понятным причинам не хотят быть принесены на алтарь спасения Мохаммеда бин Салмана — без американской защиты турецкая военная операция становится лишь делом времени. Эрдогану жизненно важно уничтожить курдские боевые подразделения, а заодно и утилизировать в боях с ними различного рода протурецкие группировки сирийских боевиков (которых готовили для свержения Асада, а теперь они Анкаре уже не нужны). В этой ситуации у курдов остаётся лишь один способ для спасения — искать новую крышу. И вот уже курдские эмиссары резко активизировали переговоры с Дамаском на предмет национального примирения и возвращения в правовое пространство Сирии в обмен на безопасность и защиту курдских территорий от турецкого вторжения.

Да, пока переговоры идут не так быстро, как хотелось бы — по старой ближневосточной традиции даже в сложнейшей ситуации стороны пытаются выторговать максимально возможные уступки. Курды (чей выбор вроде как должен быть очевиден — Асаду нужно уступить лишь суверенитет, тогда как Эрдоган потребует и жизнь) пытаются сохранить за собой максимальную часть этого суверенитета, тогда как Дамаск настаивает лишь на определённых элементах самоуправления. И вообще не может гарантировать никаких серьезных уступок до принятия новой конституции страны. Однако важно то, что они идут, и, скорее всего, стороны придут к какому-то компромиссу — у курдов-то выбора не остаётся. И тогда курдский анклав будет интегрирован в сирийскую территорию, после чего Москве останется только решить вопрос с Идлибом и затем можно пожинать лавры.

Единственным сложным моментом в компромиссе между курдами и сирийцами является позиция Анкары — Эрдоган категорически против любых серьёзных уступок курдам в рамках внутрисирийского диалога. А поскольку для турецкого лидера понятие "любые уступки курдам" тождественно понятию "любые уступки", то, не исключено, что Москве придется игнорировать позицию Турции ради продвижения диалога между Дамаском и курдами.

Возможно, именно на это и рассчитывают американские партнёры? Столкнуть лбами Москву и Анкару, вызвать между ними прямой конфликт и тем самым снести фигуры с сирийской шахматной доски? Да, жертвовать важнейшим реальным активом ради достижения авантюрной, умозрительной идеи кажется наивным, но американцы таким образом уже поступали. Барак Обама сдал важнейшего реального союзника — президента Египта Хосни Мубарака — ради достижения авантюрной и умозрительной идеи "демократизации" этой ближневосточной страны после арабской весны.

Однако всё-таки тогда Америка была другой — куда более сильной и безрассудной страной, которая могла себе позволить "войны роскоши". Америка Трампа куда более прагматично и экономно относится к расходам имеющихся ресурсов. И поэтому выгоды России являются, скорее, неким побочным эффектом важнейшей для Трампа сделки. Сделки, которая позволит ему закончить бессмысленную и вредную для американских интересов сирийскую кампанию на более-менее победной ноте.