Собака лает, а караван идёт. Зачем Германию хотят оставить без российского газа

Журналист Игорь Мальцев — о письмах немецким компаниям с просьбой "рассмотреть опасность "Северного потока — 2".

Посол США в Германии Ричард Гренелл — весёлый парень. Он пришёл на своё место после инаугурации Трампа и должен проводить политику трамповской администрации на полях, выжженных Второй мировой.

Дело в том, что американский посол в Германии — это вам не американский посол в России. Последнему приходится окручивать милыми приёмами записную оппозицию, на которую уже и в самой стране не обращают внимания. Посол в Германии — это наместник страны, которая практически до сих пор находится в режиме оккупанта со всеми атрибутами: военными базами, военным контингентом, современным оружием, вывезенным в Америку золотым запасом и новейшим оружием под рукой, которое нынче пускают в ход чуть что, — санкциями. Всё послевоенное время любое мнение Вашингтона, которое транслирует посол в Германии, — это практически приказ победителя побеждённому, и его просто невозможно было никак игнорировать. Это породило удивительную спесь и наглость американского посольства.

В смутный переходный период, когда Меркель с опрокинутым лицом бежала к пруду, как та графиня, потому что лила на Трампа потоки грязи во время выборной кампании, а оно вот как получилось: Ричард Гренелл не нашёл ничего лучшего, как тупо троллить немцев. Для начала он заявил, что надеется на правые силы в Германии и Европе. От слова "правые" у немцев случилась нюрнбергская истерика, но они это со страху проглотили.

Нынче — после того как Трамп отчитал участников НАТО и заявил, что теперь им как-то надо надеяться только на себя — контуры взаимной политики определились чётче, но легче от этого не стало. Потому что появилась ясность, что всё, что делают американцы, они делают только для себя и никакие интересы никаких "партнёров" их не волнуют. Ведь именно с подачи американцев, например, местные зелёные начали убивать собственный автопром, которым кормится значительная часть бюджета. Это американцы начали вводить санкции против кампаний, которые торгуют с Ираном, а это Siemens и прочие столпы немецкой экономики. То есть наступление идёт по всем фронтам.

А теперь новый виток американской политики — лишить Германию дешёвого русского газа под разговоры о "геополитике" и "страшном Путине" и впарить немцам свой американский газ по совсем другой цене.

И посол Гренелл пишет письмо крупнейшим компаниям, участвующим в строительстве новой ветки газопровода из России, которая известна тут под названием "Норд штрём цвай" — "Северный поток — 2".

Письмо, которое посол США Ричард Гренелл направил генеральному директору BASF Мартину Брудермюллеру и руководству энергетической компании Uniper в Дюссельдорфе, содержит открытые угрозы и приказы.

В письме Гренелл обрушился с критикой нового газопровода "Северный поток — 2" и предупредил адресатов, которые вовлечены в проект: "Мы по-прежнему подчёркиваем, что компании, строящие российские экспортные трубопроводы, участвуют в деятельности, которая подвергается значительному санкционному риску", — говорится в письме к Handelsblatt.

"Поэтому от имени моего правительства я прошу вашу компанию осознавать опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также связанные с этим расходы и риски, связанные с санкциями", — пишет Гренелл. Первым о письме сообщил Bild am Sonntag, и это произвело эффект почище, чем запрет на дизельные двигатели. Дело в том, что запрет на якобы грязные автомобили касается миллионов немцев, а газ касается десятков миллионов. Потому что холодная Германия топится именно русским газом. А то, как нынче навалило снегу по всей стране, лишний раз подчёркивает важность этого энергоносителя. И тут приходят американцы и говорят немцам, как именно им надо топить свои дома. Отлично.

BASF и Uniper, с другой стороны, рассматривают Nord Stream 2 в качестве важного транспортного маршрута для удовлетворения растущего спроса на импорт в Европе. Вместе с голландско-британской Shell, Engie из Франции и OMV из Австрии они хотят участвовать в проекте, запланированном "Газпромом". Западные партнёры берут на себя более половины расходов почти в десять миллиардов евро.

И прежде США неоднократно угрожали санкциями — даже против поставщиков услуг и оборудования. Но наглое письмо Гренелла придало конфликту новое качество. Обалдели даже проамериканские обычно "качественные СМИ" и начали публиковать возмущённые отклики.

"Письмо является открытой угрозой", — говорится в кругах немецких промышленников. А потому компании обратились в собственное Министерство иностранных дел, чтобы узнать, как они должны реагировать на письмо. И что? Там им посоветовали: "Не отвечать". Это тоже кое-что новенькое в отношении американского посла, перед которым раньше стояли по стойке смирно.

Как говорил в таких случаях Ленин, "ни мира, ни войны", а простой народ говорил: "Собака лает, а караван идёт". Караваном в этом случае называется "Северный поток — 2".