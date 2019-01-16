Порошенко, Тимошенко, Зеленский — кто станет новым президентом?

Журналист Дмитрий Родионов — о предстоящих выборах на Украине и о том, что многое могут решить 30% не определившихся.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что во втором туре президентских выборов ей будет противостоять действующий глава государства, у которого нет никаких шансов на победу. Тимошенко подчеркнула, что её партия на местных выборах получает 34%, а Блок Петра Порошенко — 23%.

Стоит напомнить, что несмотря на то, что официально избирательная кампания стартовала ещё 31 декабря, когда началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для их регистрации, действующий глава государства до сих пор не заявил даже о намерении баллотироваться. Заявление сделали только Тимошенко, актёр Владимир Зеленский, бывший вице-премьер и кандидат от оппозиции Юрий Бойко и ещё несколько человек. Но не Порошенко.

Дело в том, что Порошенко ведёт свою кампанию давно: вся эта история с томосом, в которой президент был с самого начала на первых ролях — очевидный пример. Хоть новую церковь пока никто не признал, но это и не нужно: раскол оформлен, "патриотическая" часть электората, на которую делает ставку Порошенко, довольна: она получает карт-бланш на разгром канонического православия.

Есть и неудачные примеры: провокация в Керченском проливе и цирк с военным положением. Хотя тоже как посмотреть. Для внутреннего электората, конечно, неудачная, мало кто на Украине одобрил это дело, а вот на Западе, глядишь, и поверят, что Порошенко как "президент войны", причём готовый на всё ради сохранения власти, сможет исполнить то, чего от него ждут уже пятый год, — втянуть Россию в реальную войну.

Как бы то ни было, не объявляя пока официально о намерении участвовать в выборах, Порошенко отчаянно пиарится, стараясь набрать перед официальным объявлением как можно больше политических очков, как медведь копит жир перед берлогой. Можно сказать, что Порошенко цепляется за власть, но не потому, что так её любит и не успел насладиться (состояние Порошенко, по некоторым данным, за время президентства увеличилось в восемь раз), а просто потому, что сохранение власти — это гарантия сохранения не только награбленного, но и, возможно, даже свободы и жизни.

Для того чтобы стать президентом, ему нужно заручиться поддержкой так называемого "консенсуса олигархов". А после 2014 года ещё и получить одобрение на Западе, как в своё время русские князья получали у монголо-татарского хана ярлык на правление. Хотя и поддержка населения тоже важна, с нулевым рейтингом выборы не выиграешь — останешься, как Ющенко в 2010-м, с позорными для действующего руководителя шестью процентами.

Впрочем, нельзя сказать, что тогда, в 2010-м, народ уж очень хотел Януковича, слишком высок был его антирейтинг: судимость, участие в серых схемах времён Кучмы и так далее. Но тут сыграл ещё больший антирейтинг "оранжевых", к которым относили и Тимошенко.

Нынешние соцопросы говорят о том, что Порошенко занимает лишь четвёртую строчку в рейтинге возможных кандидатов (11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором), лидером рейтинга, конечно, остаётся Тимошенко с 19,3 процента голосов, но между Порошенко и Тимошенко расположился комик Владимир Зеленский (12,9 процента).

Как я уже говорил, у электората есть потребность не только в политиках, не имеющих столь высокого антирейтинга, но и вообще в новых лицах. Даже если это будет не профессиональный политик. Именно это провоцирует то, что многие реально готовы голосовать, извините, за клоуна.

На днях известный украинский эксперт Михаил Погребинский завил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины может быть опасным для страны. По его мнению, тот может "попасть в руки опытных интриганов". Погребинский тут же добавил, что Зеленский уже находится под опекой "очень опытного интригана, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру". Тут важно то, что эксперт в принципе допускает победу Зеленского. Или хочет создать у электората иллюзию, что такая победа возможна.

Возможная победа Тимошенко над Зеленским принципиальна не только для неё, но и для "опытного интригана", который его опекает. И, кстати, не скрывает этого, напомню, — это Игорь Коломойский. Не желая класть яйца в одну корзину, он поддерживает и "женщину с косой". Ему важно, чтобы не победил Порошенко.

С одной стороны — лучше, чтобы Зеленский, ведь он, не имея никаких идеологических установок, опыта и связей, — полностью управляемая марионетка. С другой стороны, Тимошенко имеет определённый вес и связи не только на Западе, но и в России, где с некоторым оптимизмом смотрят на любого, у кого фамилия не Порошенко. А Юлия Владимировна имеет богатый опыт компромиссов с Москвой.

Но в этой ситуации всё должен решить случай, в который заложены три составляющие: поддержка электората, поддержка или как минимум отсутствие возражений у местных элит и, наконец, поддержка или как минимум отсутствие возражений у Запада.

На Западе от Украины давно устали. Что касается американского президента, то он вообще никогда не считал Украину значимым активом и едва ли различает украинских политиков в лицо, даже несмотря на то, что встречался с Порошенко на международных площадках и фотографировался с ним. Украинские дела фактически отданы на откуп Госдепу, который тоже не особо сильно беспокоится за эту страну, как это было во времена Обамы.

Но реальной альтернативы Порошенко на Западе пока, судя по всему, не видят. В противном случае давали бы ему миллиардные кредиты, без которых Украина давно бы взорвалась изнутри со всеми вытекающими для её президента? Давили бы на константинопольского патриарха, чтобы тот дал Украине томос?

Порошенко не идеален для Запада, но при нём система кое-как работает, и президент вполне может рассчитывать на то, что Запад просто не решится что-либо менять, тем более что у него нет долгосрочной чёткой стратегии по Украине. У местных элит серьёзных вопросов к Порошенко тоже нет: те, у кого были, фактически зачищены.

Ну а что касается серьёзного антирейтинга Порошенко у избирателей — так тот не рубль, чтобы всем нравиться. Ему вполне достаточно заручиться поддержкой "своего" — "патриотического" электората, и он делает всё для этого. Националисты, конечно, власть не любят, но и они могут быть поставлены в ситуацию без выбора: или Порошенко, который настроен на войну с Россией и имеет поддержу Запада, или Тимошенко, которая может взять и договориться с Россией.

Наконец, по данным опросов, порядка 30% потенциальных избирателей не определились. Нужно ли объяснять, насколько это серьёзный ресурс и что он может в последний момент сыграть за кого угодно?