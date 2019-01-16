За наши деньги нас же и бьют. Зачем России платить ПАСЕ?

Политолог Олег Матвейчев — об отказе России платить взнос в Совет Европы в 2019 году и его возможных последствиях.

Россия не будет платить взнос в Совет Европы в этом году. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Как он отметил, "Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие".

Что это значит? Это связано с тем, что ПАСЕ перестала быть площадкой для дискуссий. В условиях информационной войны, которая ведется против России в последние годы, такие организации превратились в инструмент этой войны. Достаточно вспомнить, что украинская делегация вела себя неподобающе во время заседаний (например, ее представители распевали гимны, были одеты в национальные одежды), тем самым превращая серьезную организацию в какую-то площадь для скоморохов... И при этом представителям Украины никто из организаторов не делал замечаний, а нас все время подвергали различным ограничениям.

Россия была одним из основных финансовых доноров ПАСЕ. В такого рода организациях взносы платятся непропорционально. Критериев, по которым начисляется взнос, довольно много: это и величина страны, и экономика, и многое другое. В этом смысле Россия платила гораздо большие взносы, чем та же Украина. То есть, Россия платила на уровне Германии, Франции и других стран с сильной экономикой.

Уточню, что это не ситуация покупки услуги, когда мы платим деньги и что-то за это получаем. Просто предполагалось, что, раз мы все вместе скидываемся и создаём некую организацию, она должна быть площадкой для диалога. В случае с ПАСЕ она превратилась в место монологов представителей делегаций Украины, Грузии и стран Прибалтики.

Как дальше будут развиваться события? Полагаю, что представители организации попытаются воздействовать на Россию при помощи юридических манипуляций. Не исключаю, что нам начислят некий долг, заявят, что мы что-то должны, и постараются, например, взыскать его. В конце концов мы можем приостановить свое членство или вообще покинуть эту организацию в связи с тем, что нам так выгоднее.

Или европейским странам придется обратить внимание на подобные русофобские режимы и внести изменения в регламенты организаций таким образом, чтобы мы имели возможность высказывать свою позицию. То есть, какая-то из сторон все равно победит. Мы надеемся, что здравый смысл возобладает — в этом году или в следующем, и Евросоюз изменит свою позицию.

Подобных пауз в истории ПАСЕ, насколько я, помню не было. Со стороны других стран наблюдались попытки отказаться от оплаты взносов и задолженности. По различным причинам: в основном, потому, что у них были бюджетные кризисы. Это маленькие страны вроде Албании. А проблемы были скорее технического характера. Потом они эти задолженности погашали.

Россия уже заявляла, что откажется платить, в прошлом году. Наши парламентарии комментировали тогда, что не намерены платить, поскольку это несправедливо и не соответствует уставу организации. Мягко сказать, мы платим деньги для того, чтобы получить каждый раз порцию необоснованных претензий? Но к нам не прислушались. По сути, это прецедент, когда страна может выйти из организации.

Мы не хотим быть в изоляции, говорим, что страна готова к диалогу, поэтому не хлопаем дверью, а просто ждем, когда они одумаются. И таким образом демонстрируем свою готовность к диалогу.

Зачем терпеть подобное отношение, пусть такие организации содержат те, кто заказывает им проведение информационных атак.