Станет ли Британия изгоем в ЕС и когда уйдет Мэй?

Политолог Алексей Мартынов — о том, как отношения России и Евросоюза могут измениться в случае ухода Терезы Мэй с политической арены.

Оглушительно провальное голосование в палате общин британского парламента по ратификации соглашения Великобритании и ЕС о поэтапном выходе Британии из Евросоюза, которое осенью было подписано премьер-министром Терезой Мэй, вчера вечером взорвало всю европейскую медиаповестку.

С перевесом в 230 голосов британские парламентарии отказали красноречивой Терезе в реализации брексита так, как она договорилась с евробюрократами. За всю историю британской демократии ни одно правительство Туманного Альбиона не подвергалось подобной обструкции в собственном парламенте. Безусловно, серьёзным ударом для Терезы Мэй стало голосование "против" значительной части её однопартийцев из консервативной партии.

Сегодня фактически развеяны все иллюзии, обсуждавшиеся в течение всего прошлого года Мэй и ее правительством. Что, мол, британцы будут иметь все преференции от длительного выхода из ЕС, в то же время отказавшись от издержек членства в единой Европе уже сейчас.

И не только неразрешимая проблема с ирландской границей и шотландскими сепаратистами стала причиной такого провала соглашения Мэй по брекситу в парламенте.

Дело в том, что британцы устали от подвешенного состояния, застряв в переговорах по модели выхода из ЕС. Невнятный образ будущего, неприятные сигналы из Брюсселя о миллиардных неустойках и закрытии европейского рынка труда для подданных Ее Величества, наконец, прямые убытки каждого от девальвации фунта стерлинга.

Самоуверенная позиция британского премьер-министра, бесконечные уловки и манипуляции общественным мнением: от популистских заявлений о кратном снижении количества бедных в Британии, достигнутом путём изменения методики подсчета необеспеченной категории граждан, в результате применения которой статистически часть бедняков переквалифицирована в слабо обеспеченных и лишена большей части государственной поддержки, до постановки реалити-шоу с мифическим отравлением Скрипалей "злыми агентами русского ГРУ".

Британцам надоела Тереза Мэй, британцы требуют к себе уважения. Британцам нужна ясность образа будущего.

Сегодня вечером в британском парламенте назначено голосование по вотуму доверия правительству Терезы Мэй (22:00 мск). Вынесение вотума недоверия правительству будет означать глубокий политический кризис и роспуск парламента с назначением досрочных парламентских выборов на март. Идея Мэй заключалась в том, что в марте Британия должна начать процесс выхода из ЕС. А накануне вчерашнего голосования по ратификации соглашения по ходу процедуры брексита еврочиновники прямо заявили, что если парламент не ратифицирует этот документ, то процесс пойдёт все равно, но по самому жёсткому сценарию.

Параллельно европейские СМИ активно поддерживают идею повторного референдума в Британии по брекситу. Возможно ли, что в этой патовой ситуации британцы могут и передумать выходить из Евросоюза, что, конечно, будет стоить политической карьеры не только Терезе Мэй, но и многим политикам, и не только в Британии. Даже если британцы упрямо повторят результат двухлетней давности, всё равно это уже не спасёт Терезу Мэй.

Представляется, что глупое положение, в котором сегодня оказался Лондон перед всем миром, накрепко связано с лидером консервативной партии. Такого позора парламентарии Мэй не простят.

А для нас это означает, что один из главных драйверов антироссийской повестки уйдет в небытие. Пытаясь сохранить личную власть, она активно нагнетала антироссийскую истерику в Британии, нагоняя эту истерию на весь ЕС, пользуясь так называемыми "инструментами евросолидарности" (когда была инспирирована псевдоатака) на Британию, про дело Скрипалей и мифическое отравление. В итоге Терезе Мэй удалось благодаря Скрипалям настроить европейское сообщество против России.

Уход с политической арены такого русофоба, как Тереза Мэй, сильно оздоровит отношения РФ и ЕС. Её шансы уйти в этот раз очень велики. Думаю, что она в любом случае понимает, что близится окончание ее карьеры. Другое дело, что оно может случиться сегодня, а может через полгода: вотум недоверия правительству можно объявлять раз в полгода. Но сколько, веревочка, ни вейся, конец наступает. Мэй ещё вспомнят все её многочисленные скелеты, вряд ли она отделается тихой пенсией.