Курилы не отдадим: Япония пытается "взбесить" Россию в угоду США

Политолог Геворг Мирзаян — о том, что Россия может жёстко ответить Японии и Абэ потеряет лицо.

После недавней встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно Москва чётко обозначила свою позицию в курильском вопросе. Пояснила, что территориями не торгует и что Токио должен признать итоги Второй мировой войны, то есть переход островов под юрисдикцию России. "Мы ничего не требуем от Японии. Мы призываем привести практические действия наших японских соседей в соответствие с их обязательствами по Уставу ООН, Сан-Францисской декларации и целому ряду других документов", — отметил глава российского МИД на пресс-конференции 16 января. Ровно эту же мысль затем повторил и помощник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Кроме того, Москва намекнула, что, вообще-то, громкие заявления не способствуют успеху переговорного процесса, который требует тишины, спокойствия и отсутствия необходимости отвечать на публичные провокации оппонента.

Оппонент, видимо, считает по-другому. И продолжает делать заявления, которые кроме как провокационными и не назовёшь. Да, некоторые из них являются, в общем-то, рутинными и даже обязательными. Например, публичный протест Токио из-за того, что российские пограничники проверили два японских судна, ловивших рыбу в районе Южных Курил. Япония всегда выступает с нотой в таких ситуациях, и если бы сейчас протеста не было, то кому-то могло бы показаться, что Токио сменил позицию и больше не считает острова своими. Что, в свою очередь, серьёзно ослабило бы переговорную позицию японских властей.

Москва же поступала аналогичным образом, то есть придерживаясь геополитического этикета, например, публично выступала против втягивания в НАТО балканских стран — не Черногории и Македонии ради, а дабы ни у кого и мысли не возникло о том, что Кремль изменил свою позицию относительно включения в Альянс Грузии, Молдавии и Украины.

Однако никто не заставлял Синдзо Абэ делать такие заявления, которые ставят вопрос о передаче островов как решённый. Например, японский премьер пообещал, что на острове не будет американских баз, за что тут же был раскритикован в ведущих японских СМИ. Причём раскритикован японскими СМИ не за то, что даёт невыполнимые обещания, а за то, что слишком торопится и предоставляет русским слишком много ради "быстрого заключения сделки", тем самым жертвует безопасностью и репутацией страны.

В Кремле, конечно, понимают, что активность Синдзо Абэ и японских СМИ связана с предвыборной кампанией, которая идёт в стране. Понимают, что премьер-министру нужно набирать рейтинг и не нужно получать ярлык "национал-предателя, сдавшего исконно японские северные территории". Однако, реакция нашего МИД говорит о том, что слова Синдзо Абэ трогают умы и сердца не только японцев, но и россиян. Позиционирование японским премьером курильского вопроса как "решённого" даёт основания российскому обществу предполагать, что Путин якобы может сдать острова. И дискуссия по Курилам в России проходит преимущественно в эмоциональном ключе, серьёзно ударяя по рейтингам власти и президента. Возникает вопрос: почему тогда Москва должна жертвовать своими интересами ради амбиций японского премьера, даже если они ведут к ослаблению зависимости Японии от США? Москва, в общем-то, Японии ничего не должна. Напомню, Сергей Лавров сказал, что "нам ещё очень далеко не только до партнёрства в международных делах, но даже до понимания необходимости искать конструктивные подходы, сближающие позиции".

А может быть, радикализация российского общества является не побочным следствием, а одной из целей японских заявлений по Курилам? Может быть, Токио намеренно хочет раскачать, радикализировать общество в России? Тем более, что подобное уже было в истории: во время Русско-японской войны 1905–1906 годов самураи (которые победили при Мукдене и Цусиме, но проигрывали войну из-за колоссальной разницы в ресурсах с Россией) активно поддерживали революционные настроения в Москве и Петербурге.

На первый взгляд, сегодня таких мотивов у Токио нет. Если 100 лет назад радикализация соответствовала национальным интересам Японии (ослабленное внутренней смутой царское правительство предпочло быстрый позорный мир долгой победе), то сейчас она этим интересам прямо противоречит. Российское общество категорически против сдачи даже двух островов, и чем громче и радикальнее оно будет высказывать эту точку зрения, тем меньше и без того минимальные шансы Японии что-то от России получить. И тем больше у Синдзо Абэ шансов нарваться на жёсткое ответное заявление российских властей, а значит, потерять лицо.

Нужно понимать, что национальный интерес Японии и даже личный интерес Абэ, к сожалению, не являются абсолютным приоритетом для Токио. Японские власти вынуждены в своей внешней политике учитывать интересы Соединённых Штатов, а вот Вашингтону как раз более чем выгодно раскачивать внутреннюю ситуацию в России. И обращать взращённый Крымом и внешнеполитическими успехами российский патриотизм против отца этого патриотизма — Владимира Путина. Если это действительно так, если Токио будирует ситуацию по американской просьбе, то реакция Москвы может быть максимально жёсткой. Без скидок на хорошие личные отношения между российским президентом и японским премьером.