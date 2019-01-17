Где был СПЧ в случае с Еленой Бойко?

Писатель и депутат Сергей Шаргунов — о том, что российское общество делит беженцев на своих и чужих, и о том, как преодолеть эту болезнь.

Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что Харьковский суд арестовал депортированную из России журналистку Елену Бойко. Она бежала из Львова от угроз расправы, возбуждённых против неё уголовных дел и стала известна миллионам российских телезрителей. На российском телевидении она выступала ярко и страстно, отстаивая то, что можно назвать ценностями "русского мира". Поскольку я занимался её вопросом, то до последнего надеялся, что удастся помочь Елене остаться в России.

Были направлены запросы в федеральную прокуратуру с просьбой опротестовать решение суда о её выдворении из страны. Я даже дошёл до самых высоких кабинетов и встретил там сочувственное понимание, но, к сожалению, этого не хватило. Считаю, что сделал всё возможное, но условности бюрократической системы привели к тому, что Елена выдворена туда, где оказалась арестована.

Я особенно неприязненно отношусь к злопыхателям, которых хватает в социальных сетях, рассказывающих, что нет дыма без огня, сама виновата — не смогла зацепиться, устроиться. Они ведь прекрасно понимают, насколько ужасны и сложны условия для тех, кто пытается получить даже временное разрешение на жительство в Российской Федерации. Считаю, что существующую в России бюрократическую систему нужно менять и помогать беженцам из Украины, тем более журналистам.

Кроме этого, безусловно, в истории с Еленой Бойко был злой умысел. Мне удалось увидеть доносы, по которым она была задержана и выдворена. Это набор бредовых измышлений. Как я понимаю, украинская диаспора в России довольно разрозненная, многие находятся в непростых отношениях между собой. Кто-то накатал на Елену доносы, вскрывал её личную переписку, но там нет ничего, что могло бы быть причиной для её выдворения.

Рассказывают, что она чуть ли не агент Службы безопасности Украины. Но наше общество уже прошло историю с доносами ещё в советское время. Ответ на это очень простой: если кто-то считает её агентом, то арестуйте её как агента, проведите суд, докажите хоть что-то. Если Елена — известный человек в стране, обвинения должны выдвигаться публично. Никаких официальных обвинений ей предъявлено не было. Я делаю вывод, что силовики, которые её задержали, не захотели признавать свою ошибку.

Против Елены на Украине возбуждены уголовные дела, её сразу взяли автоматчики. Она со слезами говорила, что её везут в суд и обещают арестовать. Насколько я понимаю, Елена уже арестована за так называемую сепаратистскую деятельность. Напомню аналогичный случай с убийством во Львове гражданина России Валерия Иванова, ополченца, которого никак не могли обменять. Только по официальным данным российского МИД, больше сорока граждан Российской Федерации находятся в тюрьмах Украины. Остаётся вопрос — кто в России будет заниматься их обменом? Собираются ли известные правозащитники подключаться к этому?

Кроме бесконечных эмоций в соцсетях очень важно помочь ей квалифицированной юридической защитой. Я готов максимально включиться в это, мы начинаем искать для неё профессионального адвоката. Всё, что ей могут предъявить, — это инакомыслие.

Когда она ещё не была депортирована из России, я поднимал её вопрос с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, с видными государственными деятелями, с членами Совета по правам человека при Президенте РФ, находил поддержку, но даже этого неравнодушия оказалось недостаточно. Видимо, каждый раз нужно доходить до первого лица, как это случается на прямой линии, чтобы хоть что-то сдвинулось. Хотелось бы большей солидарности от нашего общества.

В СПЧ я могу назвать журналиста Екатерину Винокурову, которая активно меня поддерживала и поддерживает в ситуации Елены Бойко. Я всё ещё надеюсь на принципиальную позицию Совета по правам человека, но, правда, есть некое притормаживание. К сожалению, многие делятся на своих и чужих.

До того как Елену выдворили, почти все предпочитали помалкивать, после её выдворения сетовать и причитать становится проще. Её уже выдали — можно охать, ахать и сокрушаться. А когда её собирались выдворить, где были патентованные правозащитники и пафосные патриоты? Немало людей имеют прямой доступ к президенту, рассказывают о своей верности гуманизму или о том, какие они сторонники "русского мира". Что мешает защищать людей? Если будем так относиться к ним, то грош нам цена.

Помните, когда был скандал вокруг Али Феруза? Мы его тогда не выдали, так почему же это произошло сейчас? Тогда шумиха в прессе помогла решить этот вопрос, Али остался в России.

Я надеюсь, что мои слова будут поводом для Совета по правам человека серьёзнее отнестись к драмам тех, кого выдворяют на расправу, к теме возможности пребывания в России соотечественников, гражданства для них. Почему СПЧ не выделит подобные дела в отдельную категорию и не займётся этим вопросом?

Острейший вопрос — положение граждан Российской Федерации в тюрьмах других стран. Скоро в Литве будет суд над гвардии полковником Мелем, который ни в чём не повинен, кроме того что он гражданин РФ и попал, по сути, в заложники литовскому кривосудию. Больше сорока человек находится в тюрьмах Украины. Надеюсь, что для СПЧ это станет актуальной темой, насущной и важной, и для наших правозащитников, которые озабочены в основном украинскими моряками, окажутся, наконец, заметны и судьбы граждан Российской Федерации.