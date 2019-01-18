Рейдеры в рясах. Как "отжатые" у УПЦ храмы стоят пустыми

Политолог Владимир Тихомиров — о том, чем закончится для раскольников Украины кампания по отъёму храмов канонической православной церкви.

Сегодня Верховная рада Украины окончательно одобрила скандальный закон № 4128, внеся поправку в закон "О свободе совести и религиозных организациях", который даёт украинским чиновникам и раскольникам полную свободу действий для отъёма имущества у канонической УПЦ.

Поправка, на первый взгляд, самая демократическая. Теперь в статье 8 закона "О свободе совести..." прописано, что каждая религиозная община может самостоятельно сменить свою подчинённость внутри каких-либо религиозных организаций — для принятия решения о переходе из одной Церкви в другую достаточно 2/3 голосов на общем собрании членов общины. Ну а вместе с общиной переходит и приход — то есть здание храма со всем своим храмовым имуществом.

Но проблема в том, что православный приход — это не политическая партия и даже не кружок любителей чтения. В православном приходе нет ни списков причащающихся христиан, ни членских билетов — ничего, чтобы позволило конкретного верующего человека отнести к определённой религиозной общине, за исключением его честного слова. Поэтому на собрание прихожан можно привести несколько сотен крепких молодых людей из наёмной массовки, которые и проголосуют, как надо. И никто, включая настоятеля прихода, не вправе запретить им голосовать.

Надо сказать, что закон № 4128 уже вызвал справедливое возмущение представителей других конфессий и религий — например, мусульман и буддистов, сообразивших, как легко можно отобрать у них мечети, синагоги и ашрамы. А что? Привезут такую "массовку", проведут "собрание", и синагога в полном соответствии с законом перейдёт в подчинение к баптистам.

Но в Раде от озабоченных верующих просто отмахнулись. Всем же понятно, что закон о "церковном рейдерстве" направлен исключительно против канонической православной церкви с целью ускорить темпы переходов приходов из подчинения УПЦ МП в ПЦУ.

Потому что темпы эти совершенно не радуют Порошенко. Так, за последний месяц пиар-кампании, связанной с получением томоса в Стамбуле, к раскольникам перешло не более 70 из 12 тысяч действующих приходов УПЦ МП — примерно столько же, сколько перешло к раскольникам за весь постмайданный период начиная с 2014 года. (Впрочем, председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов назвал эти переходы "фейковыми". Поэтому по всем каналам исполнительной власти президент Порошенко разослал указы: усилить давление на Церковь.

Вот несколько последних случаев. В селе Шандровец под Львовом местные власти в присутствии полиции захватили храм Святого Иоанна Крестителя. Захват начался с того, что группа боевиков-националистов во главе с председателем сельсовета ворвалась в дом настоятеля храма протоиерея Ильи Уруского. Выломав двери, председатель сельсовета забрал у избитого священника ключи от храма и под угрозой расправы приказал покинуть село.

Под Черниговом в селе Оленовка радикалы из группировки неонацистов С14 (организация запрещена в РФ) захватили Свято-Вознесенский храм УПЦ. Неонацисты, которых сопровождали местные чиновники и священники ПЦУ, провели "собрание сельской общины", о котором не знал никто из жителей села. Тем не менее в протоколы "собрания" был занесён итог "голосования", согласно которому "община" единогласно проголосовала за переход в ПЦУ.

В Одесской области — в селе Пужайково — чиновники местной районной администрации уже без помощи группировок неонацистов "отжали" православный храм в пользу ПЦУ. Аналогичный случай произошёл и в селе Красноволя, где чиновники при поддержке полиции захватили Свято-Михайловский храм, не пустив в церковь правящего архиерея и настоятеля.

Впрочем, нельзя сказать, что каноническая церковь не сопротивляется "рейдерам". К примеру, в Сумской области верующие из села Дунаец решили опередить "рейдеров" и сами провели собрание, на котором было принято решение об отказе переходить в ПЦУ.

Правда, такой опыт эффективен только при лояльном отношении местных властей — не случайно в администрации Порошенко уже заговорили о том, что в Сумской области окопались агенты Кремля. Пора, дескать, и на Сумщине провести своё АТО.

Что ещё может противопоставить каноническая церковь такой организованной травле со стороны неонацистов и государственного аппарата?

Вспомним, как ровно 100 лет назад в такой же ситуации оказался и первый патриарх РПЦ Тихон, когда большевики задумали не просто уничтожить всё русское духовенство, но и заменить православную церковь на "красную" — государственную. Проект "Обновленческая церковь" курировал лично Троцкий, власти выпустили постановление, что все не зарегистрировавшиеся у нового "красного патриарха" приходы будут закрыты. Большевикам помогал и Стамбульский патриархат, готовый дать томос "обновленцам"... Казалось, остатки верных сейчас вот-вот будут раздавлены безжалостным катком государственной машины насилия.

Как показывает практика, многие храмы, ранее "отжатые" националистами для раскольничьего "Киевского патриархата", сегодня стоят пустыми. Пусть сегодня сила на стороне гонителей православия. Зато у канонической церкви появился уникальный шанс отказаться от храмов и золочённых одежд и начать настоящую борьбу за души людей. Вспомнить о том, к чему всегда призывал Христос: о готовности нести не только свет истины людям, но и нести свой крест — следом за Спасителем. Вспомнить о блаженстве кротких, о любви, о сострадании, о том, что для христианства "несть ни эллина ни иудея".

Появился тот редкий шанс, когда Церковь, отдав гонителям всё земное, обретёт несокрушимую силу Царства Небесного. В конце концов, Церковь пережила всех гонителей — от Нерона до Троцкого. Но куда Порошенко до Нерона?