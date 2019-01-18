США намерены разместить ракеты в Европе. Для чего Америка стравливает народы?

Политолог Денис Денисов — о том, как европейские марионетки идут на поводу у США и рискуют подставить свои города под прицелы российского оружия.

2 февраля Соединённые Штаты планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — об этом сообщил заместитель госсекретаря США по вопросам международной безопасности Андреа Томпсон. Напомню, что этот договор был подписан 8 декабря 1987 руководителями СССР и США. Он обязывал стороны уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

По сути, это означает, что США развязывают новую "гонку вооружений", так как этот договор является одним из краеугольных камней современной системы безопасности в мире.

Основной претензией, которую выдвигают американские партнёры, является наличие российской ракеты наземного базирования 9М729, по своим характеристикам якобы нарушающей положения соглашения. С данной ракетой американские эксперты могли ознакомиться в рамках совместных мероприятий. Также российская сторона проинформировала коллег, что 18 сентября 2017 года на полигоне Капустин Яр в рамках учений "Запад-2017" был произведён учебно-боевой пуск данной ракеты на максимальную дальность — она пролетела менее 480 км.

Однако, как следует из американской официальной позиции, для них наиболее важна не суть проблемы, а её интерпретация в СМИ. Ключевым фактором обращения к этой теме для администрации Дональда Трампа стала идея сотрудничества с американским оружейным лобби и демонстрация заинтересованности президента США в развитии военно-промышленного комплекса страны, а также попытка усилить свои позиции на возможных предстоящих переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Также следует отметить, что в связи с проблемой, связанной с ракетами средней и малой дальности, американский президент решил вспомнить о китайской угрозе и намекнул о необходимости трёхстороннего нового договора.

Достаточно странно, что на заявления США относительно выхода из ДРСМД крайне невнятно реагируют представители европейских стран, хотя их руководители прекрасно понимают, что именно на их территориях США будут размещать ракеты, направленные на Россию. И, как следствие, именно эти страны будут находиться "на мушке" российских стратегических вооружений.

Европа в этой ситуации в очередной раз демонстрирует свою несамостоятельность и зависимость от США, которые при желании могут фактически продавить любое своё решение, несмотря на национальные интересы стран Старого Света. Многие государства ЕС не имеют внешней политики и ориентируются скорее на позицию США, а не на свои геополитические интересы. Это происходит потому, что многие лидеры стран, особенно Восточной Европы, полностью контролируются США и, по сути, являются проводниками внешней политики США в ЕС.

Примечательно, что позицию США по данной проблеме раскрыла постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила, что уже финансируются разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Но в рамках американской логики такие шаги должны укладываться в следующий этап американо-российского противостояния, который будут направлен на срыв продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, что приведёт к фактическому уничтожению баланса вооружённых сил в мире.

В заключение необходимо сказать, что разрыв Договора по РСМД несёт для Российской Федерации целый ряд рисков и угроз, на которые придётся отвечать, увеличивая финансирование обороноспособности государства. Но в то же время надо заметить, что такие ресурсы есть и будут адекватно использованы. Вызывает лишь недоумение позиция США, которые ради своей теоретической выгоды могут идти на провокации, подвергающие риску глобальный мир.