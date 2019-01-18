Сербия — ключ к Европе, которая, как и мы, не хочет признавать Косово

Политолог Олег Бондаренко — о том, как повлиял визит Владимира Путина на сербское общество и что для нас значат Балканы.

Президента Владимира Путина встречали в Белграде 130 тысяч сербов. Это логично и закономерно. Я полагаю, что его рейтинг в Сербии не 57%, как нам об этом пытались рассказывать в СМИ, а все 97%. Если бы не нынешние протесты против главы республики Александра Вучича, то Путина приехали бы встречать не 130 тыс. человек, а 1,3 млн сербов, и это было бы абсолютно оправдано. У них есть поговорка: "Богородица на небе, а Россия на земле", которую знает каждый серб с младенчества.

Сербия для России — всегда главный исторический союзник в Европе. Не просто союзник, а страна-зеркало. Страна, которая во многом повторяла путь России и была очень плотно связана с ней со времен освобождения от турок в XIX веке. Сербия приняла десятки тысяч русских эмигрантов: технической интеллигенции, военных. Барон Врангель нашел там своё последнее пристанище.

Нынешняя Сербия во многом создана усилиями русских инженеров, русских академиков, врачей, учителей, основавших там целые отрасли науки. Сербы это помнят и ценят. После Великой Отечественной войны в Сербии пришёл к власти Иосип Броз Тито, который был лидером коммунистов, партизаном, другом Сталина и вначале был со Сталиным на "ты". В современном контексте это другая, альтернативная, если угодно, русская Европа.

В этом смысле визит нашего президента имеет безусловную политическую ценность. Отмечу, что перед визитом активно обсуждалась возможность открытия российской военной базы в Сербии. Это могло бы существенно изменить геополитическую ситуацию на всех Балканах.

Если о военном сотрудничестве не будет объявлено в ближайшее время, ситуация на Балканах может стать для России потерянной. Это вопрос нескольких лет. Поскольку это связано с огромным давлением, которое Запад оказывает на Вучича для признания Косова.

Думаю, что Москва недооценивает уровень проникновения внутрь сербской элиты многих западников. Парадокс: несмотря на то что Сербия считается в Европе "пятой колонной" русских, по факту уже внутри этого государства гораздо больше американского и британского влияния, чем русского.

И если бы не твердая и жёсткая позиция Москвы, определённая часть сербской элиты давно была бы готова сдать Косово. На Вучича оказывалось огромное давление, чтобы он пошел на "разграничение", суть которого — не формальное, а фактическое признание Косова.

В этом случае непризнанные власти Косова должны отдать Белграду сербские анклавы на севере до Косовска-Митровицы, а в ответ Белград уступит три общины на территории внутренней Сербии, которые сейчас не контролируются косоварами: Прешево, Буяновац и Медведжа.

Нюанс в том, что по территории этих общин проходит главная европейская автомагистраль — транзитный путь А1, трасса — Афины — Берлин, которая связывает Афины, Салоники, Скопье, Белград, Будапешт, Вену и Берлин.

Шесть стран ЕС не признают независимое Косово, потому что у них есть внутренние неразрешенные территориальные проблемы. Не думаю, что Евросоюз согласится, что даже 20 км главной европейской трассы будет контролироваться властями полупризнанной республики. Это угроза всему европейскому транзиту. Основной пользователь трассы — это Китай, который из Греции провозит товары в Европу и не признает Косово.

Россия заинтересована в том, чтобы сохранить на Балканах мир и своё влияние. А главный экономический интерес России в присоединении Сербии к проекту "Турецкий поток". Это произойдет сразу, как только к нему присоединится Болгария. Но пока это вопрос Софии, а не Москвы и Белграда. Напомню, четыре года назад Болгария в последний момент вышла из проекта "Южный поток" под огромным давлением со стороны американцев.

Визит Путина продемонстрировал поддержку лично Александру Вучичу, который сейчас в ней очень нуждается. В Белграде идут такие же протесты, как и в Париже, только там это называется немного по-другому. Против действующего президента Вучича объединились все оппозиционные партии — и правые, и левые, и пророссийские, и прозападные — и вместе выводят народ на митинги. Можно надеяться, что визит Путина поможет Вучичу, по крайней мере, на ближайший месяц протесты утихомирить. В интересах России примерить противоборствующие силы и сохранить статус-кво на Балканах, а также — непризнание Косова.