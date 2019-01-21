Сдать Курилы Японии, а Урал Китаю?

Политолог Дмитрий Родионов — о том, что все разговоры про сдачу Курил означают геополитическое поражение.

Япония фактически признала невозможность в обозримом будущем возврата всех четырёх островов Южных Курил, однако заявила передачу Шикотана и Хабомаи условием для подписания мирного договора с Россией. Об этом в преддверии визита японского премьера Синдзо Абэ в Москву, который должен состояться 22 января, сообщает информационное агентство Kyodo.

Хочется отметить, что ранее японские СМИ писали о том, что опросы показывают несогласие японского общества на передачу только двух островов, мол, это затруднит возврат остальных. В общем, или всё, или ничего.

Казалось бы, Шикотан и группа необитаемых островов Хабомаи (это, кстати, японское название, у нас эти острова вместе с Шикотаном называются Малой курильской грядой) никак не сравнится с Итурупом и Кунаширом по своей политической и тем более экономической ценности. Но примерно так же рассуждают некоторые поборники заключения мира с Японией любой ценой в России. Ну, подумаешь, один остров и группа необитаемых кусочков суши — чего они стоят-то? Зато на Россию сразу прольётся "золотой дождь" японских инвестиций и так далее.

Начнём с того, что вся Курильская гряда имеет стратегическое военное значение для нашей страны. Острова фактически закрывают вход в Охотское море, делая его внутренним морем России. Если там появятся американские базы (а можно не сомневаться, что они там появятся, американцы сами допускали такой вариант), то вкупе с развертыванием комплексов ПРО на Аляске это будет означать, что США смогут простреливать своими ракетами всю азиатскую часть России. К тому же они вплотную подберутся к нашим тихоокеанским военно-морским базам и получат возможность не только следить за ними, но и блокировать в случае необходимости.

Фактора безопасности более чем достаточно для того, чтобы вообще никогда не поднимать вопроса о возможности передачи Японии хоть одного острова, хотя бы морской скалы или кекура. Да, и вообще передача российских земель противоречит конституции, ставит под сомнение территориальную целостность России и создаёт крайне опасный прецедент, после которого активизируются территориальные претензии к нашей стране со стороны некоторых европейских государств. Кроме того, передача Курил Японии развяжет Китаю руки для того, чтобы претендовать на российские земли до Урала.

Кстати, хочу напомнить, что в последнее время идёт полным ходом укрепление обороноспособности Курил, восстановление их военного потенциала, на что почему-то не обращают внимание "алармисты", уверенные, что вопрос с передачей островов уже решён кулуарно. Зачем строить военные объекты на территории, которую собираются отдавать?

Несмотря на саму по себе абсурдность ситуации, некие силы сознательно в последнее время разгоняют в нашей стране слухи о сдаче островов. В начале наступившего года МИД "проснулся" и отреагировал достаточно резко. Было заявлено, что мирный договор с Японией будет заключён лишь после того, как Токио признает итоги Второй мировой войны, что прямо подразумевает "суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами".

Сейчас не так важно, сознательно ли наши позволили Японии обнаглеть или что-то где-то упустили. Важно то, что эта самая японская напористость, с которой Абэ, видимо, решил, что сможет победить, деморализовать противника, как казак, бросающийся с шашкой на танк, эта самая напористость против них и обернулась. В результате позиция Москвы оказалась крайне жёсткой — настолько, насколько возможно в этой ситуации. Именно этим объясняется то, что Абэ уже согласен на два острова, а не на четыре, как требовал его избиратель, рискуя подорвать его доверие. Ему нужно хоть что-то, хотя бы малюсенькая победа. Но нет, не будет и этого.

С другой стороны, и внутри российских элит если есть силы, которые на полном серьёзе считают, что можно смягчить санкционное давление, отдав часть территории России, то они явно просчитались. Всё же одно дело пускать американцев в совет директоров своих компаний и совсем другое — торговать территориями.

Это неприемлемо, и реакция российского общества должна была убедить даже последних скептиков: сдача хотя бы квадратного метра земли — это красная черта, которую переступать нельзя, даже если в обмен мы получим хоть мирный договор и японские инвестиции, хоть снятие санкций и признание Крыма. Тем более что никто ничего не гарантирует, даже неразмещения американских баз. О чём тут вообще говорить?

О чём вообще говорить, если Япония в 1945-м, подписав капитуляцию, фактически признала итоги Второй мировой войны, в том числе все территориальные изменения, которых добивались союзники. И в 1951 году, подписывая мирный договор со всеми, с кем воевал во Второй мировой, Токио подтвердил, что не имеет никаких территориальных претензий к кому бы то ни было, в том числе, к СССР.

Казалось бы, зачем всё сознательно осложнять? Кому это нужно? И тут, конечно, вновь торчат уши США, которые пытаются давить на Россию на всех фронтах и, возможно, всерьёз решили, что по курильскому вопросу им удастся обмануть Москву и заставить принять условия Токио. Верят же они, что смогут санкциями поставить нас на колени. Несмотря ни на что который год верят.

Возможно, всерьёз в это поверил и сам Абэ. Разница только в том, что для Вашингтона отказ России от передачи островов, по большому счёту, ничего не изменит, а вот для Токио и лично для Абэ это будет тяжелейшим политическим ударом. Ведь он последние несколько месяцев убеждает сограждан в том, что сможет решить многолетнюю проблему. Конечно, если бы он её впрямь решил, это дало бы ему политический багаж на сто лет вперёд. Напомню, в 2017-м досрочные выборы стали едва ли не единственным шансом Абэ удержаться у власти. Следующие предстоят уже в 2021-м. И что он предъявит избирателю?

А ведь российский президент предлагал прошлой осенью мирный договор "без предварительных условий". И на инициативу Абэ, который подтвердил приверженность декларации 1956 года, отреагировал положительно. Только Абэ почему-то решил, что это автоматом означает возврат к обсуждению передачи Шикотана и Хабомаи, забыв, что тогда условием передачи был вывод американских баз, что оказалось совершенно нереализуемым. Надо понимать, что сегодня степень нереализуемости этого проекта только увеличилась. Так что Синдзо Абэ в этой ситуации можно посочувствовать, если, конечно, есть смысл сочувствовать людям, которые сами загоняют себя в капкан…