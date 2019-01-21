Сдвиг по лавре. В какую цену обойдётся Украине безумие её вождей?

Политолог Владимир Тихомиров — о том, как в Киеве в очередной раз намереваются решать судьбу Киево-Печерской лавры.

В психиатрии есть такое понятие, как "обсессивно-компульсивное расстройство". Это своего рода маниакальная идея, убеждённость, что после серии определённых действий человеку удаётся подчинить себе свою собственную судьбу и все высшие силы. Чаще всего обсессия формируется вокруг какого-то предмета-фетиша, обладание которым будто бы даёт человеку сверхъестественные способности. Для украинских раскольников из самозваного Киевского патриархата таким "фетишем" является — нет, даже не томос, но Киево-Печерская лавра. Одна из главных святынь Украинской православной церкви.

И раскольники уже не раз пытались силой захватить Киево-Печерскую лавру. К счастью, безуспешно.

Первая попытка состоялась в 1992 году, когда на штурм ворот монастырской обители, только что переданной церкви, пошли украинские националисты из УНА-УНСО*. Тогда церковь отстояли при помощи милиции и простых верующих, пришедших защитить святыню от поругания.

Вторая попытка была в 2008 году — после "оранжевой революции", когда президент Украины Виктор Ющенко одним росчерком пера распорядился передать комплекс зданий Киево-Печерской лавры в собственность государства.

Попытки захвата лавры в Киеве предпринимались и в новейшее время. Так, 23 февраля 2014 года, уже на следующий день после государственного переворота, десятки боевиков "Правого сектора"* осадили ворота Киево-Печерской лавры. Правда, осознав, что монахи вовсе не намерены покорно нести им ключи от храмов, неонацисты на штурм так и не решились.

Наконец, в 2015 году на Лавру пошёл в атаку сам киевский мэр Виталий Кличко, ссылаясь на мнение избирателей. Тогда Киевская городская администрация приняла к рассмотрению сразу две петиции: одну — с требованием передать Киево-Печерскую лавру Киевскому патриархату, другую — о сохранении текущего статуса обители. "Раскольничья" петиция набрала свыше 10 тысяч подписей, тогда как письмо от канонической УПЦ — более 20 тысяч. В итоге Киевский апелляционный суд встал на сторону УПЦ МП, признав её права на лавру.

Теперь же лжепатриарх Филарет Денисенко рассчитывает отнять лавру с помощью полиции и нового закона, недавно принятого Радой.

— Рада приняла механизм, как лавра может перейти в "новую церковь", — заявил Филарет в интервью одному их телеканалов. — Они должны, пользуясь этим законом, перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят. И тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в частности, и лавры.

Зачем же лавра так нужна Денисенко? Ответ прост: самозванец Филарет, вот уже два десятка лет буквально одержимый навязчивой идеей официального признания своего "статуса", убеждён, что как только он окажется в "центре места силы", мир подчинится его хотелкам.

Филарета подгоняет и его окружение, которое озабочено куда более практическими и прозаическими соображениями: совершенно очевидно, что для филаретовцев сейчас наступил период распахнутого настежь "окна Овертона", когда безнаказанно можно совершить всё что угодно и захватить какой угодно храм. После президентских выборов в марте 2019 года это окно захлопнется надолго, потому что и избирателям, и новоизбранному президенту (даже если это и будет сам Порошенко) непременно захочется дистанцироваться от всех религиозных разборок, которые не будут вызывать уже никаких иных чувств, кроме тошноты и жгучего стыда за совершённую подлость. Обладание же Киево-Печерской лаврой — это некая гарантия для филаретовцев, что и после выборов их не отлучат от властной "кормушки".

Для Порошенко же лавра — это способ раздуть новую религиозную войну на Украине и под этим соусом либо вообще отменить выборы, либо повернуть их в нужное для себя русло. Он знает, что Киево-Печерская лавра — это настоящее духовное сердце Киева, того самого Киева, "матери городов русских".

Отсюда пошло всё русское монашество, основанное преподобными Феодосием и Антонием Печерскими. Здесь, в ближних и дальних пещерах лавры, покоятся почти полторы сотни честных мощей святых русских подвижников веры, например, легендарный богатырь Илья Муромец и Нестор Летописец, в центре лавры похоронен погибший в Киеве от пули террориста премьер-министр Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин, а на монастырском кладбище — множество достойнейших православных разных веков.

Осквернение этих мощей националистами, уже пообещавшими выкинуть всех "неправильных" святых, не может не вызвать нового гражданского конфликта в обществе, и Порошенко сознательно идёт на разжигание конфликта, полагая, что только кровь киевлян и поможет ему сохранить власть.

Но тут всем раскольникам следует напомнить о подзабытой уже истории Куренёвского потопа, обрушившегося на Киев в марте 1961 года — как раз через три дня после насильственного закрытия лавры в период хрущевской антирелигиозной кампании. Весь Киев только и говорил, что о Божьем наказании, когда в Бабьем Яру на Куренёвке прорвало дамбу, огораживавшую место, куда в течение десяти лет сливали стоки. Грязевой вал высотой 14 метров понёсся вниз на Подол, покрывая жилые дома, транспорт, погребая заживо людей и животных — тогда Куренёвская трагедия унесла жизни порядка полутора тысяч человек. Власти умалчивали о количестве погибших, но весь Киев молился о прощении за закрытие лавры, а священники в оставшихся храмах день и ночь призывали горожан к покаянию.

Какую цену сегодня заплатит Украина за авантюры своих безумных поводырей — об этом в Киеве стараются уже просто не думать.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.