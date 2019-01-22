Почему чиновники не смотрят в зеркало?

Политолог Андрей Тихонов — об отношении чиновников к народу, напоминающем социальный расизм.

Конец прошлого года запомнился откровениями ряда региональных чиновников о народе. Причём каждый такой ляп получал реакцию со стороны общества, и показалось, что впредь потенциальные возмутители спокойствия двести раз подумают, прежде чем вляпаться в историю. Не тут-то было. В новом году знамя народных раздражителей готовы перехватить уже парламентарии.

Главе комитета Совфеда по социальной политике Валерию Рязанскому по должности положено охранять права трудящегося населения от покушений алчных капиталистов, но выступил он прямо противоположным образом. По его словам, определение длительности новогодних каникул следует передать в ведение работодателей. И даже аргумент в подтверждение своей позиции нашёл: магазины, мол, всё равно в праздники работают. Фактическое положение дел в одной отрасли, таким образом, предложил распространить на всех.

И дело даже не в том, что внеурочная работа на выходных оплачивается по повышенному тарифу, а предложение сенатора позволит крупным сетям сэкономить на фонде оплаты труда. Дело в общем подходе, который демонстрирует часть нашей элиты по отношению к собственному народу. Подход этот часто граничит с социальным расизмом.

Одним из ярких представителей такого направления общественной мысли был олигарх Михаил Прохоров, предлагавший перейти на 60-часовую рабочую неделю. И это несмотря на общемировую тенденцию к снижению этого показателя. Хорошо известно, что во Франции она составляет 35 часов, и даже это не спасает её от волнений "жёлтых жилетов".

Не стоит также говорить и о том, что государственных праздников в России гораздо меньше чем, например, в США. Более важным выглядит то обстоятельство, что сократить новогодние каникулы намерены люди, чей образ жизни резко отличается от образа жизни обычного гражданина нашей страны. У многих из них и гражданство-то двойное, дети прочно обосновались за границей, да и сами они живут скорее там, чем здесь. Причём зарабатывают они здесь неплохо, а потом сетуют на то, какая бедная страна Россия.

Даже лицо нашей дипломатии — Мария Захарова не выдержала и спросила одного такого страдальца — Анатолия Чубайса, нет ли и его вины в российской бедности? Ответ вышел, конечно, бледным, и обычно не лезущий за словом в карман Чубайс "слился". Что вполне логично — деньги любят тишину.

Над предложениями сократить новогодние каникулы впору было бы иронизировать, если бы они не являлись частью опасного процесса — окончательного отрыва отдельных элитариев от народа. А что бывает, когда такой отрыв появляется, мы видим даже не на примере "жёлтых жилетов", такой пример у нас прямо под боком. Ведь, проклиная Майдан и майданщиков, мы не должны забывать о том, что к нему привело — алчность элит и презрение к собственному народу.