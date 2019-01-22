Киев хоронит собственную ГТС. Европе придётся выбрать альтернативу

Журналист Андрей Бабицкий — о том, чего добивается украинская власть, судясь с "Газпромом" накануне продления договора о транзите газа, и что будет делать Россия?

Первого января 2020 года ровно в десять утра истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. Этот момент может оказаться и с высокой долей вероятности окажется роковым для украинской газотранспортной системы. Это, кажется, начали наконец понимать и высокие начальники в Киеве, которые имеют непосредственное отношение к теме. По крайней мере, в минувшую пятницу глава украинской госкомпании "Нафтогаз" Андрей Коболев вовсе не исключил, что "Газпром" после окончания контракта полностью прекратит отгружать топливо в ГТС Украины.

Но даже ввиду столь печальной перспективы украинская сторона ведёт себя так, как будто бы "Газпром" вот-вот вынужден будет вывесить белые флаги и объявить о капитуляции. Например, тот же Коболев выразил надежду на то, что Румыния, председательствующая сейчас в Совете Европы, вынесет на рассмотрение Европарламента поправки к Газовой директиве ЕС, которые могут остановить "Северный поток — 2" и продолжение "Турецкого потока" в европейские страны. Более того, "Нафтогаз" рассчитывает своими исками к российскому газовому гиганту в европейских судах выторговать себе новый контракт и выгодные условия прокачки.

Для этого он даже готов снизить сумму претензий аж в целых четыре раза — с двенадцати миллиардов долларов до двух, что, кстати, указывает на то, что исковая сумма была неоправданно завышена и речь идёт о банальном шантаже. Кроме всего прочего, украинские газовики настаивают на повышении стоимости прокачки в два раза, что делает транспортировку топлива абсолютно нерентабельной. В любом случае глава российского правительства Дмитрий Медведев уже объявил, что на невыгодных для России условиях контракт заключаться не будет.

По-хорошему "Нафтогаз" должен был бы в течение оставшегося года пойти на любые уступки, отозвать все иски и умолять со слезой в голосе московских коллег простить старые обиды и сохранить транзит хотя бы на нынешнем уровне в 60 млрд кубов. Но нет, наши друзья рассчитывают неизвестно на что, почему-то полагая, что Вашингтону всё же удастся остановить строительство "Северного потока — 2", и тогда Россия просто вынуждена будет идти на поклон к Киеву. Однако операторы прокладки маршрута — крупнейшие европейские компании — и задающее тон в ЕС руководство Германии настроены абсолютно бескомпромиссно — газотранспортному коридору быть.

Это абсолютно понятно, поскольку речь идёт о сохранении конкурентоспособности европейской экономики, которая держится приемлемых параметров именно за счёт доступа к дешёвым российским энергоносителям. Недавнее письмо посла США в Германии, направленное фирмам, участвующим в прокладке газопровода, с угрозой применить к ним санкции, вызвало такую ярость у немецкого руководства, что Вашингтон сделал вид, будто никакого послания просто не было.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что после 2019 года транзит через Украину может сохраниться в объёме 10–15 миллиардов кубометров. Но, похоже, что даже о такой малости Киеву придётся только мечтать. Сейчас он делает всё возможное, чтобы раз и навсегда отбить охоту у российского поставщика газа иметь с ним дело. Кстати говоря, расчёт украинцев на помощь со стороны США на самом деле неверен, поскольку американцы прекрасно понимают, что помешать строительству "Северного потока — 2" они уже не в состоянии и поэтому остановка украинской ГТС отвечает их интересам. Выпадающие после схлопывания украинского транзита объёмы топлива они рассчитывают заместить на европейских рынках собственным сжиженным природным газом. Об этом уже даже достигнута договоренность с госпожой канцлерин Германии Ангелой Меркель.

Час расплаты неумолимо приближается, и это только кажется, что за год что-то может измениться для Украины к лучшему. Могло, если бы она действовала иначе, но логика её сегодняшнего поведения неизбежно ведёт украинский транзит к тотальному краху.