Как кандидаты в президенты Украины Крым и Донбасс возвратить решили

Политолог Дмитрий Родионов — о том, когда украинские власти смогут изменить отношение к жителям республик ДНР и ЛНР, которые стали отдельной страной.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, выступая на всеукраинском съезде своей партии, заявила, что вернёт в состав страны Крым и Донбасс. "На этих территориях живёт много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага".

До последнего времени лидером президентской предвыборной гонки Тимошенко делал упор на "социалку". Можно не сомневаться, что подавляющее большинство украинцев цены на газ и на хлеб волнуют всё же больше "российской агрессии". Видимо, теперь она решила вспомнить и про "патриотов", чтобы не дать им всем объединиться вокруг Порошенко, который сделал единственную ставку на них.

Согласно многочисленным опросам, украинцев сегодня, помимо роста цен и тарифов на коммунальные услуги, беспокоит ещё и война в Донбассе, которая прямо или косвенно коснулась многих семей. Понятно, что обойти стороной эту тему фаворит президентской гонки не могла.

Но что получается? Едва ли Тимошенко не знает, что в Донбассе, а тем более — в Крыму, если и остались проукраински настроенные граждане, то их можно посчитать по пальцам на руках у членов президиума политсовета её партии.

Всё она понимает, как понимали это и немногие здравомыслящие "майданщики", ещё весной 2014-го призывая избавиться от Крыма и Донбасса как от антиукраинских элементов, мешающих идти в Европу. Но как тогда, так и сегодня об этом говорить в украинском обществе — дурной тон.

Но и не менее странно слышать об "освобождении" граждан из уст политика, которая в 2014-м призывала этих же граждан уничтожить атомным оружием.

Можно ещё припомнить слова Порошенко о том, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах. А вчера он вдруг заявляет, что власти Украины никогда не забывают о своих гражданах, находящихся на территории Крыма и Донбасса. Вот так прямо и не забывают. Верю. Особенно когда закрывают глаза на то, как боевики устраивают блокады, морят "сограждан" голодом, отключают им свет и воду. А когда обстреливают мирные города Донбасса — ну, точно помнят.

Понятно, что накануне выборов нужно заявить о своей заботе о гражданах на "оккупированной территории" и пообещать "перемочь" "оккупацию".

Правда, никто не уточняет, как именно. Ну, как это делает Порошенко, мы видели. Едва ли что-то изменится, если он останется у власти. Как проблему будет решать Тимошенко — не понятно. Можно согласиться только с тем, что "Минск" себя исчерпал, но что она предлагает взамен? Будапештские соглашения? Но это, извините, словесная казуистика.

Кто-то сомневается, что при президенте Тимошенко никакого прогресса в донбасском урегулировании не будет? Если вообще не будет хуже — не зря одним из самых горячих сторонников, распинавшихся в поддержке Тимошенко на съезде, был неудавшийся грузинский наполеончик Саакашвили.

А вообще есть ли среди кандидатов в украинские президенты те, кто реально способен решить проблему Донбасса? К примеру, один из фаворитов, обгоняющий Порошенко — комик Зеленский недавно призвал к прямым переговорам по этой проблеме. Правда, не с руководством республик, а с Россией. Ну, и какого конструктива можно ждать от человека, который, как и Порошенко с Тимошенко, отказывается видеть в Донбассе равноправный субъект переговоров?

Или вот наступающий Зеленскому на пятки в борьбе за третье место "оппозиционер" Юрий Бойко считает, что что Донбасс надо возвращать, иначе там будет второй Нагорный Карабах. По его мнению, для возвращения Донбасса украинским властям нужно изменить отношение к его жителям. При этом он уверен, что жители ДНР и ЛНР "очень ждут" соответствующего сигнала от Киева. Донбасс, по его словам, надо возвращать так, чтоб люди на Донбассе понимали, что они являются полноценными гражданами Украины.

Опять 25. Какие-то мифические "патриоты" ждут "освобождения". Только что без пафоса сказал. Едва ли за пять лет войны в Донбассе осталось хоть какое-то значимое количество тех, кто все еще ждет каких-то сигналов от Киева. Говорю это как человек, бывающий в последние годы в регионе почаще Юрия Бойко.

Вообще украинская легальная "оппозиция" в вопросах Донбасса и Крыма мало чем отличается от власти. Разве что только отсутствием агрессивной риторики (которая у власти резко смягчается перед выборами). В остальном то же: нужно возвращать, там наши граждане. И да, "оппозиция" при этом хоть и не признает термин "российская агрессия" заявляет также о необходимости переговоров о судьбе Донбасса с Москвой, не решаясь поднять тему прямых переговоров с согражданами в республиках. Была одна Надежда Савченко, которая не только призывала, но и пыталась организовать такие переговоры. И где она сейчас?

В этой связи едва ли можно ждать конструктива от другого "оппозиционного" кандидата — Александра Вилкула, на съезде партии которого делегаты приветствуют друг друга нацистской кричалкой "Слава Украине!". Понятно, что это "мейнстрим", но ведь и решение проблемы Донбасса в случае победы Вилкула едва ли будет противоречить антироссийскому "мейнстриму", установившемуся на Украине.

Сегодня модно говорить о том, что на Украине может появиться "президент мира" в противовес "президенту войны" Порошенко. Но ему неоткуда появиться. Совершенно неоткуда. Какой бы ни была фамилия президента этой страны после 31 марта, это будет человек, оперирующий понятиями "российская агрессия", "оккупационные власти" в Донбассе и так далее. А если даже и не оперирующий, то вынужденный действовать именно в этой парадигме, в которой вся Украина живет достаточно долго, чтобы ее можно было вырвать из нее и привести в чувства за год или два.

Впрочем, повторю, в Донбассе уже давно никто от Киева ничего не ждет, и едва ли много народу там вообще следят за выборами украинского президента. Это давно другая и чужая страна. Не просто чужая — враждебная.