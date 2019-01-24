Запой? Почему Порошенко заправил пиджак в трусы

Андрей Тихонов — о шокирующем поведении президента Украины и о том, что Незалежная отстала от России на 20 лет.

Очередное появление Порошенко на публике в нелепом виде вновь шокировало всех. Казалось бы, публика должна была привыкнуть к тому, что с внешним видом этого политика не всё в порядке. Но на этот раз он взял новую высоту неряшливости — заправил полу пиджака в трусы.

Это было бы смешно, но смеяться совершенно не хочется, поскольку такое поведение Порошенко становится симптомом серьёзных вещей. Так называемый президент Украины явно болен ментально, как больна и вся Украина. Конечно, в ней есть здоровые силы, но пока там заправляют такие персонажи, как Пётр Алексеевич, надеяться на выздоровление нереально.

Что греха таить, был и в нашей истории такой политик. Дирижировал оркестром, справлял нужду на колесо самолёта, под камеры щипал секретарш за задницу. В общем, ни в чём себе не отказывал, особенно в напитках. И неслучайно такой стиль жизни сопровождался фронтальной сдачей национальных интересов.

Если верен тезис, что Украина просто запаздывает в своём историческом развитии, то Порошенко — это украинский Ельцин сегодня. Вот он и отрывается за счёт превращения Украины в колонию Запада. Стремительный процесс деградации богатейшей республики СССР невозможен без пускания во все тяжкие. Вот Пётр Алексеевич и ведёт себя по принципу "гуляй, рванина", в буквальном смысле слова сверкая дырявыми носками.

К счастью, в России 90-х оставались государственники, и Ельцина нашлось кому остановить. Но в современной Украине ситуация иная, вокруг Порошенко точно такие же безответственные декаденты, как он сам. Да и на смену ему рвутся Юлия Тимошенко и профессиональный клоун Зеленский.

В украинском аду впору оставить всякие надежды. Тамошние политики ведут себя по отношению к населению как польские паны минувших веков. То есть считают за быдло. Порошенко просто незачем следить за своим внешним видом. Он уверен, что быдло и так всё "съест".

В этой связи бесполезно разбирать личные психологические особенности Порошенко. Почему он всё время выглядит как будто вылез из коровьей задницы? То ли в запое, то ли в прострации, то ли это свидетельство его всепоглощающей любви к деньгам, когда на остальное просто внимания не обращаешь. Это всё элементы для упражнений в кустарном психоанализе.

Гораздо важнее, что в таком растрёпанном виде предстаёт вся Украина. Это она, мятая и неопрятная, "идёт в Европу", заправив трусы в пиджак. Солидные господа, конечно, морщатся и делают вид, что ничего не происходит, но в глубине души знают, что никуда она не дойдёт, по дороге упадёт, поэтому можно потерпеть эту нелепую страну ради конкретных прибылей.