США впервые применили Facebook и Instagram в качестве оружия

Чем закончились слушания в судах и Конгрессе по поводу влияния России на выборы в США посредством манипулирования общественным мнением в социальных сетях? А ничем не закончились. Абсолютно политизированные и конъюнктурные суды США, несмотря на все усилия, доказать факт назначения Трампа из Кремля не смогли. Зато все мы увидели, как эти же "независимые" социальные сети при организации попытки госпереворота в Венесуэле тут же превратились в кибероружие и начали кампанию дискредитации законного президента страны Николаса Мадуро.

Вчера вечером, как только официальные лица США заявили, что больше не признают Николаса Мадуро официальным президентом Венесуэлы, "Инстаграм" снял с аккаунта Мадуро синюю галочку, которая призвана подтверждать, что эта публичная личность верифицирована. Представители сервиса затем начали уверять, что ничего такого не делали, но Интернет помнит всё, и скринов с подтверждением мошенничества "Инстаграма" тут же появилось огромное количество.

То есть если США кого-то кем-то не признают, значит личность человека больше не верифицирована? Видимо, с точки зрения "Фейсбука" и "Инстаграма", так и есть, они отказались считать аккаунт Мадуро верифицированным и сняли свои "синие галочки" с официальной странички главы Венесуэлы.

Ещё раз для закрепления материала: социальные сети, чьи представители с 2016 года безуспешно пытаются найти хоть какие-нибудь доказательства российского влияния на выборы в США, сами, ничуть и ничего не стесняясь, разжигают гражданскую войну в независимом государстве и влияют на мнение миллионов граждан Венесуэлы путём манипуляции их сознанием.

Что там с двойными стандартами? Что там с принципами невмешательства в политическую жизнь других стран и так далее?

В России у многих активных пользователей Сети имеются претензии к деятельности Роскомнадзора. В ведомстве, дескать, перегибают палку, что ещё за истории с автономным Рунетом, что ещё за наезды на свободолюбивые "Фейсбук", "Твиттер" и "Гугл"?

Теперь понимаете, почему их гнобят? Они могут называться как угодно, но по сути являются подразделениями Вооружённых сил США и участвуют в организации переворотов в неугодных США странах. Или, скажете, не так?

Соответственно, если мы понимаем, что при любом кризисе, искусственном или стихийном, компании, работающие на территории России, выступят против России, мы обязаны их контролировать, загонять в рамки и готовить в том числе инструменты для их немедленного выдворения из нашего цифрового пространства.

Потому что каким бы ни был Мадуро (а с точки зрения экономики и быта жителей Венесуэлы он, скорее, не молодец), его судьбу и судьбу страны имеют право решать только граждане этой страны, а не иностранные интервенты.

Поэтому, конечно, требовать от "Фейсбука" и других иностранных IT-компаний размещения серверов в России и соблюдения всех без оговорок российских законов не просто можно, но нужно. И требовать нужно срочно.

А если в "Фейсбуке" готовы оставаться в России только на условиях театрального ружья, которое обязательно выстрелит, то их, конечно же, надо вышвыривать из нашего инфопространства сразу же, без всяких рефлексий и сожалений. Свою готовность подрывать стабильность в других странах в интересах США они уже подтвердили.