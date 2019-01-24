Следите за руками. Порошенко боится Януковича

Политолог Владимир Тихомиров — о том, зачем США руками киевской власти решили провести показательное "судебное" разбирательство над экс-президентом Украины.

Суд над Януковичем мог бы идти долгие годы, а то и десятилетия: на Украине как нигде умеют заматывать судебные дела, доводя процесс до полного абсурда (свежий пример: запрещение компартии — несмотря на четыре года непрерывной "декоммунизации" украинский суд так и не смог её запретить).

Но буквально за несколько дней до начала оглашения приговора в газете The Washington Times появилась статья о том, что заочный суд над бывшим президентом Украины является "фарсом" и "насмешкой над всеми правовыми стандартами". Более того, автор статьи — политический обозреватель Тодд Вуд, известный своей близостью к республиканской верхушке Сената США, высказал мнение, что экс-президент Янукович "даже в изгнании" мог бы высказывать свой вес в контексте ситуации в Донбассе, предложив сепаратистам сотрудничать с международным сообществом и положить конец конфликту.

Следом за Януковича заступилась влиятельное издание The Jerusalem Post, которое обвинило лидеров Майдана в организации расстрела митингующих и правоохранителей для дискредитации власти. То, что подобная позиция части израильского истеблишмента не является случайной, косвенно подтвердил и патриарх иерусалимский Феофил III, передавший Порошенко письмо с просьбой "прекратить политическое преследование Януковича". И всё: судьба Януковича была решена.

Оболонский районный суд Киева заочно признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене. Также экс-президенту вменяются ещё две статьи УК: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". По совокупности исков государственные обвинители запросили для Януковича 15 лет тюрьмы. И это вовсе не шизофрения и не бунт на корабле.

Нет, президент Порошенко совершенно верно оценил посланный ему сигнал из Вашингтона. Просто перед нами классическая игра в доброго и плохого полицейских, где американцам отведена роль благородных миротворцев, а вот Порошенко честно исполняет роль недоговороспособного неадеквата. И цель этой игры прозрачна: Минск-2 и "нормандская группа" давно устарели, теперь все вопросы по Украине нужно "по-хорошему" решать через американцев. Или вы хотите "по-плохому" — через самих неадекватных украинцев?

Кроме того, будущим и бывшим президентам Украины будет не лишним напомнить о том, что в случае чего никто из них не освобождён от судебного преследования и заочного судебного приговора — даже если за них будут заступаться какие-то проплаченные лоббисты из Вашингтона. Что ж, украинским политикам, которые так хотели стать американской колонией, просто напомнили правила игры современного мира без правил, где слово "мир" в устах американского сенатора означает войну, а "суд" — фарс и беззаконие. А может и не означать — только сами американцы и будут решать, какая из двух трактовок окажется в итоге актуальной.