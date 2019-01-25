Следующей зимой Киев перейдёт на буржуйки

Журналист Андрей Бабицкий — о том, что ждать украинцам в вопросах отопления в ближайшее время.

Новость о том, что многие украинцы вынуждены отапливать квартиры, накаляя строительные кирпичи на газовой плите, заслуживает внимания не только потому, что свидетельствует о непомерных ценах на коммуналку и повсеместной нищете, в трясину которой всё глубже засасывает страну. На самом деле это ещё и очень пожароопасный способ обогрева жилого помещения. Я с этим сталкивался в Грозном в самом начале первой войны, зимой 1995 года, когда в разбитом городе отсутствовали электричество, вода, естественно, не было никакого отопления, но газ в дома подавался вполне исправно. Грозненцы согревались или буржуйками, устанавливавшимися прямо в городских квартирах, в которые перекидывали газ, но чаще с помощью такого нехитрого приспособления. Пара кирпичей укладывается на конфорку и разогревается докрасна. Рядом с таким самодельном калорифером очень жарко, чуть поодаль — уже мороз.

Схема пожара выглядит так. На разогретый кирпич попадает бумага или тряпка, и мгновенно вспыхивает. Горожане, не имеющие опыта обращения с открытым огнём, пытаются тушить очаг возгорания руками и тут же получают сильнейший ожог. Болевой шок, растерянность, непонимание, что делать — хватает очень короткого времени, чтобы огонь с горящих фрагментов, сброшенных на пол или разлетевшихся после неловкого движения по кухне, перекинулся на занавеску, скатерть или что-то ещё. И квартира выгорает дотла. Хорошо, если одна. В Грозном горело сразу по несколько этажей, поскольку тушить пожары во время войны было некому.

Так что, скорее всего, в ближайшее время мы узнаем о том, что количество случаев возгорания в квартирах в украинских населённых пунктах заметно выросло. Из-за неподъёмной стоимости коммунальных услуг значительное число граждан Украины, если не сказать большинство, просто не может их оплачивать вовсе.

Кризис неплатежей разрастается уже в течение нескольких лет. Только в ноябре прошлого года цена на газ для населения выросла на 23,5%, а всего за период, прошедший с великой победы революции, голубое топливо подорожало в 11,8 раза. Не лучше обстоят дела и с другими видами коммуналки. Отопление — в 12, горячая вода — в шесть, электричество — в пять раз. Если в Грозном не было возможности использовать электрические обогреватели из-за отсутствия электроэнергии, то украинцы не могут себе этого позволить по причине дороговизны последней. Поэтому они выбирают кирпичи.

Газ будет повышаться в цене ещё три года, пока не достигнет заданных Международным валютным фондом рыночных параметров. Украинцы должны будут платить за него столько же, сколько жители европейских стран. Это жёсткое условие, выдвинутое МВФ, и украинскому правительству придётся его выполнять, поскольку в противном случае Украина не получит валютные транши. Решение о выделении очередной помощи будет приниматься в мае и ноябре 2019 года.

Никакого желания у рядовых граждан вступать в конфликт с государством, нарушая его установления, естественно, нет. Люди с радостью вовремя платили бы за всё, но денег у них нет. Согласно докладу ООН, на Украине за чертой бедности живёт 60% населения, а голодает порядка трёх миллионов человек. 80% не может позволить себе покупать набор продуктов, необходимых для полноценного питания. Выбирая между погашением долгов за коммуналку и едой, они вынуждены выбирать последнее, поскольку питаясь одним только святым духом, человек недолго задержится на этом свете.

Кризис неплатежей, в свою очередь, обанкротит поставщиков газа и электроэнергии, закупающих их у государственных компаний и продающих населению. Поставки топлива прекратятся, и кирпичи разогревать будет не на чем. Если всё продолжит идти так, как оно идёт сейчас, коллапс всей системы жизнеобеспечения в городах окажется неизбежным уже в следующем году. Впрочем, это только кажется катастрофой.

В 1995 году жители Грозного очень легко научились управляться с буржуйками, таскать воду из уличных колонок, у которых выстраивались часовые очереди, затягивать окна с вылетевшими от взрывов стёклами толстой полиэтиленовой пленкой. Так что, если следующей зимой Киев ощетинится печными трубами, которые будут торчать из оконных проёмов, это станет свидетельством эффективности реформ, проводимых по рецептам МФВ. Село уже массово обогревает себя с помощью старого доброго печного отопления.

Есть одна проблема. В Грозном, разбитом войной, не было проблем с топливом. В руинах его можно было насобирать легко и быстро. В Киеве найти дрова для буржуек будет очень непросто.