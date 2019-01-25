Напёрсточники войны в Сирии: Франция, Германия и Великобритания засуетились

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему усилия России, Сирии и Ирана по урегулированию гражданской войны в Сирии европейские страны сводят на нет.

Россия всё-таки дожала Башара Асада, и в первые месяцы 2019 года в Сирии должен начать работу Конституционный комитет Сирийской Арабской Республики. Не знаю, как там самому Асаду, но больше всего именно России нужно, чтобы бесконечный внутренний конфликт в Сирии уже прекратился.

Именно Россия спасла непопулярный, но вполне конституционный и законный строй нашего партнёра Асада — иначе уже давно его труп терзали бы волки. И его жены-красавицы — тоже. И вообще, лишние траты стране ни к чему. Ну чтобы вы понимали: ещё в 2017 году РИА "Новости" публиковало проект конституции Сирии, предложенный Россией. Видимо, Владимир Путин уже немного устал от местной самодеятельности и смог комплексно решить проблему, завершив весь этот военный угар. Имеет право — именно Россия выглядит тут победителем.

Ещё в августе было предложено, что членами комитета должны стать 150 человек: 100 из них представляют правительство и внутреннюю (умеренную) оппозицию, 50 — от внешней оппозиции. Хотя женевские господа настаивали, что депутатов должно быть не более 50. Да полно вам — на Ближнем Востоке нет разницы 50 или 150, — потому что там, где двое, уже три мнения.

И тем не менее Россия не видит другого решения, нежели консолидация всех мало-мальски конструктивных сил в стране, чтобы гражданская война уже закончилась и все разошлись по домам. Это в интересах Сирии и России. Но на том пятачке столько ещё интересантов, что глаза разбегаются. И Турция, и США, и Британия, и даже Франция с Германией. И отчего-то именно им совершенно невыгодно заканчивать конфликт. Боюсь, что дело не в личности самого Асада, которого тамошняя пропаганда рисует кровавым диктатором, хотя именно его противники обожают резать головы своим оппонентам, а он ни в чём таком замечен не был. Дело в том, что кому — война, а кому — мать родна. Если уж даже Германия, которая всячески пытается представить себя мирной страной, наживается на поставках оружия всему Ближнему Востоку — от Израиля до — наоборот — Саудовской Аравии, — то представляете, какие интересы у той же Франции или Британии!

И в ход идёт старый добрый донос "вышестоящим товарищам". Авторы доноса хотели бы, чтобы он оставался тайным, но тем не менее Владимир Путин получил копию и сообщил о ней на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин зачитал фрагмент письма от немецкого, французского и британского постпредов при ООН Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. В нём дипломаты просили не одобрять каких-либо предложений России, Турции и Ирана о кандидатурах в Конституционный комитет Сирии. Другими словами, люди, которые за все эти годы положили много денег и человеческих жизней, чтобы добить Сирию как единое государство, теперь хотят рулить процессом "объединения политических сил". Это как?

Мы же практически в прямом эфире видим, каким именно они видят это объединение — поддержка самых диких исламистов, которых пытаются назвать "оппозицией", поддержка вооружённых до зубов анклавов (причём недалеко от столицы) и так далее. То есть кандидаты, поддерживаемые Россией, Турцией и Ираном, априори вычёркиваются из списка.

А кто же остаётся? Естественно, кандидаты, поддерживаемые немцами, французами и англичанами. А про качество их кандидатов говорят горы трупов. Но никого из европейских партнёров это не останавливает. Чем хуже, тем лучше — старая политика. Потому что дисбаланс сил в новом Конституционном комитете Сирийской Арабской Республики приведёт логично к новому витку кровавой драмы. Они даже не смогли усадить за стол переговоров стороны в Женеве — с чего бы им всем усидеть в Дамаске?

Смысл конституционного комитета же в чём? Этот орган должен подготовить новую конституцию Сирийской Арабской Республики, по которой затем должны состояться всеобщие выборы. И это ключевая задача — организация выборов. Кстати, то, что выборы состоятся, как-то не вяжется с основным лейтмотивом британской пропаганды имени "Белых касок" на тему "диктатора". Ну какие выборы при диктаторе, тем более кровавом?!

Предполагается, что конституционный комитет будет состоять из трёх одинаковых по численности групп — представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества. То есть, протащив в комитет представителей всё той же оппозиции, которая только на бумаге называется "умеренной", а на деле, по меткому выражению политического публициста Станислава Яковлева, "чистые бармалеи", есть вариант не то что завести процесс в тупик, но развязать новый виток кровавой бойни. В которой, конечно, будут виноваты опять Асад, Россия, Путин и Сталинград. Вариант понятный и плохой. Очень плохой.

Но мне больше всего понравилась реакция ООН: "Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш действительно получал в ноябре письмо от Франции, Германии и Великобритании, касающееся Сирии. Однако его содержание отличается от текста, зачитанного российским президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак."

Ну да, ну да. Там исходящий номер другой был, наверное. Как интересно засуетились шулеры. А в том, что они именно шулеры, уже давно сомнений не осталось.