Зачем кандидат в президенты Украины ворует шапки в Давосе?

Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Европу трясёт от Украины и её политического варварства.

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко в "Фейсбуке" похвастался тем, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе набрал бесплатных шапок вместо положенной одной. По словам политика, его друзья попросили привезти им шапки в качестве подарков.

"Я бы не был Шевченко, если бы не провернул "шапочные махинации" ради друзей", — похвалился он. По его словам, он сумел "договориться" с охранником, чтобы взять "ещё одну", пока тот отвернётся, и взял сразу четыре, так как "больше совесть не позволила".

Сограждане в Сети попросили Шевченко не позорить страну, подчеркнув, что его поведение было недостойным. И это мягко. Это вовсе не недостойное поведение, а самое натуральное воровство. Впрочем, какое воровство, ответит условный Шевченко? Шапки-то бесплатны. Ну ок, закона Шевченко, конечно, не преступил. Но вот страну опозорил, факт.

В принципе, подобные вещи едва ли достойны внимания широкой публики, если бы это не было наглядным олицетворением всего так называемого "политического холопства" властей Украины.

Обратите внимание! Ладно бы Шевченко сделал бы это втихаря. Но он хвастается своим "подвигом", называя воровство или, если хотите, страсть к халяве пафосным словосочетанием "шапочные махинации". И проблема даже не в том, что Шевченко — это не свинопас хуторянский, а кандидат в президенты Украины (среди них клоунов и без него хватает). И даже не в том, что таких, как он, пускают в Давос, где он имеет уникальную возможность опозорить свою страну на весь мир. А в том, что подобным образом мыслит весь политический класс Украины: где бы чего урвать, причём так, чтобы за это ничего не было.

Есть три столпа нынешней власти Украины. Первый — "что не съем, то понадкусываю". И смешного тут мало. Этот принцип, к примеру, получает страшную реализацию в Донбассе, где украинские каратели обстреливают мирные города просто для того, чтобы нанести им как можно больше ущерба, а выживших гражданских максимально "закошмарить". Прямым выражением этого принципа стал известный лозунг "Крым (Донбасс) будет украинским или безлюдным!"

Второй — "нам все должны". Украинская политическая элита в это верит свято. Это не пропаганда, это серьёзно. В Киеве искренне уверены в том, что они являются не просто Европой, а форпостом Европы, её защитниками от "агрессивной московской орды", от которой они её заслоняют своими "ранами". И за это Запад должен давать им кредиты (лучше, конечно, не в долг, а просто так), поддерживать все их безумные инициативы и резолюции на международных площадках. И, конечно, давить на Россию всеми доступными средствами. Отсюда такие совершенно шизофренические заявления Порошенко, как, например, его комментарий по результатам референдума в Великобритании, что Киев сможет стать достойной заменой Лондону в ЕС.

И, конечно, они очень возмущаются, когда их игнорируют. А игнорируют их на международных площадках все больше и чаще. Даже президент в ООН выступает перед пустым залом. Украина никому не интересна. От неё устали. Их ещё куда-то приглашают только из этикета. Впрочем, украинским политикам, которые хвастаются воровством шапок, едва ли знакомо это понятие и они воспринимают вежливость европейцев как нечто само собой разумеющееся и признание собственных "заслуг".

И они искренне удивляются, когда Европа их не только не поддерживает, но и начинает им указывать и даже давить. "А нас то за що?" — вот третий постулат, которым руководствуются украинские политики, когда они реально достают и их начинают ставить на место.

А за то! За "шапочные махинации". Можно сколько угодно скакать и кричать: "Цээуропа", — но к Европе не приблизиться ни на шаг. Впрочем, едва ли шевченки, которые за пять лет этого так и не поняли, вообще способны когда-либо это понять.