Чьи Кубань и Кавказ? Болезненные фантазии нацистов

Военкор и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов — о ментальных патологиях украинских националистов и о том, чем могут грозить украинскому полку "Азов" радикальные заявления против России.

Один из самых ярых украинских националистов — Андрей Билецкий заявил, что собирается "вернуть силой" Кубань и Кавказ под власть Киева. Основатель скандального, а зачастую печально известного подразделения "Азов" и депутат Верховный рады по совместительству считает территории Кубани и Кавказа исконно украинскими землями.

Это действительно было бы очень смешно, если бы не было так грустно — грустно для оценки умственного состояния неонациста Билецкого, которое явно нуждается в медицинском обслуживании. Тут, естественно, нет смысла всерьёз говорить о территориальных притязаниях и без того нездоровой украинской политической элиты (разделять элиту и страну в случае Украины — очень важно, потому что это две абсолютно параллельные реальности). Как подобные патологии могут отражаются на действующем киевском режиме, который опирается на поддержку неадекватов, подобных Билецкому, мы наблюдаем с 2014 года.

Я какое-то время пожил на Кавказе, у меня осталось много друзей оттуда. Полагаю, что заявление основателя "Азова" некоторые из них могут воспринять, скажем так, неравнодушно и как руководство к действию. Не думаю, что Билецкий готов предъявить свои дерзкие территориальные притязания, например, столкнувшись лицом к лицу с кадыровским спецназом или с ребятами из антитеррористического центра Абхазии, которые имеют богатый опыт работы в тылу противника.

Скорее всего, Билецкий не настолько глуп, чтобы совсем не опасаться за свою жизнь после подобного рода заявлений. Но, очевидно, ради пиара он сейчас готов пожертвовать многим. Его неадекватное поведение иначе как модным словом "хайпожорство" не назовешь. Правда, стоит помнить, что подобного рода выходки в современном мире информационного общества очень будет сложно отыграть обратно — как говорится, всё зафиксировано и сохранено. Нацистская фантастика, очевидно, не сойдёт Билецкому с рук, и рано или поздно ему придётся ответить за эти больные фантазии.