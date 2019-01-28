5 лет после Майдана и жизнь без газовой трубы

Журналист Андрей Бабицкий – о том, как Европа и США выпотрошили Украину, превратив её в делянку для мусорных культур и источник дешёвой рабочей силы.

Могут ли результаты предстоящих на Украине президентских выборов изменить оформившийся после Майдана и за пять лет вступивший в пору силы и зрелости тренд на развал страны? Со стопроцентной вероятностью можно говорить о том, что ни итоги выборов, ни какие-либо иные политические события не в состоянии повлиять на динамику деградации украинского государства, которая в очень малой степени зависит от того, кто именно находится у власти.

Проблема отнюдь не в персонах, не в наличии у них доброй или злой воли, не в политических программах или лозунгах, которые в базовых пунктах у представителей нынешнего режима и оппозиции совпадают до степени неразличимости. Тотальное убожество, в которое впала богатейшая страна с некогда развитой промышленностью, наукой, авиа- и машиностроением, гигантской газово-транспортной системой, способной перекачивать огромные объемы газа, — это прямое следствие политического курса, который непонятно почему получил название евроатлантической интеграции.

На самом деле ни о какой интеграции речь не идёт. Политическая повестка после победы Революции достоинства формируется ультрарадикальными националистическими силами при полной зависимости от них и Петра Порошенко и так называемой оппозиции. Весь политический спектр демонстрирует удивительное единомыслие, если дело касается таких вопросов, как отношения с Россией и война в Донбассе.

Никто не ставит под сомнение позицию официального Киева о том, что Россия выступает в роли "оккупанта и агрессора", который за свои действия должен понести ответственность. При этом "наказывают" они нас довольно странно — в ущерб себе. Разрыв экономических связей, осуществляющийся планомерно в течение всех пяти лет после Майдана, нанёс колоссальный вред прежде всего украинской экономике, обусловив полный упадок наукоёмких передовых отраслей. Что касается трубы, то использование её в качестве инструмента политического шантажа с целью вынудить Россию согласиться с абсолютно неприемлемыми условиями и ценами транзита, привело к ускорению создания маршрутов поставок топлива в обход Украины.

Отмена закона о региональных языках, которой отметили свою победу на Майдане националисты, стала триггером, запустившим процесс территориального распада. Именно после этого решения Верховной рады, пусть даже и заветированного на неопределённый срок Турчиновым, Крым и Донбасс решили, что им пора на выход из страны, где русских начинают подвергать дискриминации уже в полную силу.

Я лично уверен, что победу на выборах вымутит себе с помощью массовых фальсификаций нынешний президент, который продолжит движение в раз и навсегда избранном направлении. Карманный ЦИК выполнит любое его распоряжение, а члены националистических парамилитарных групп, официально допущенных на избирательные участки в качестве наблюдателей, будут во время голосования кошмарить рядовых избирателей. Но, даже если предположить, что победу в напряжении всех недюжинных сил вырвет Юлия Тимошенко, антироссийская линия не переменится. Некоторые эксперты считают, что Юлия Владимировна усилит её новыми элементами. Это вполне может произойти. Достаточно вспомнить, как в 2014 году она предлагала уничтожить население Донбасса атомной бомбой. Всех сразу.

Переориентация экономики на Европу добила остатки промышленности, поскольку, во-первых, украинская продукция в большинстве случаев не соответствует европейским стандартам, во-вторых, квоты на поставки выделяются лишь на некоторые виды сельскохозяйственных продуктов. То есть Европа видит в Украине всего лишь аграрный придаток, из которого можно выкачивать репс и другие мусорные культуры.

Рассеянные и деморализованные остатки некогда влиятельнейшей "Партии регионов", объединившиеся в Оппозиционный блок, встроены во всё ту же националистическую повестку без права вносить в неё какие-либо коррективы. Поэтому, даже если предположить невозможное — что победа на президентских выборах достанется бывшим регионалам, — курс сохранится в полном объёме. Статья о бытовом сепаратизме, законы о языке и образовании не дают возможности человеку, который возглавит страну, вырваться из заколдованного круга националистической, а в некоторых моментах и прямо нацистской политической доктрины. Так что запасаемся терпением и ждём на берегу реки, когда кто-то уже не подающий признаков жизни, тихо покачиваясь на волнах, проплывёт мимо.