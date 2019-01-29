ДНР и ЛНР становятся российскими регионами

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Киев продолжает рвать последние ниточки, связывающие его с Донбассом.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о переходе в активную фазу процесса интеграции ДНР с Россией. При этом, по его словам, во многом это связано с "агрессивной риторикой Киева". Он также подчеркнул, что пока рано говорить о том, что интеграция завершится в ближайшее время.

Интеграция России и Донбасса действительно стала возможной благодаря деятельности Киева. И ведь правда: если бы не Майдан, Крым был бы украинским регионом и не было бы никаких народных республик в Донбассе.

Правда, и войны бы тогда не было, и десятки тысяч людей были бы сейчас живы. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения. Есть объективная истина, в данном случае — ДНР и ЛНР. И есть Украина, которая на словах хочет эти регионы вернуть, а на практике делает всё, чтобы этого не случилось никогда.

Ну и параллельно фактически "впихивая" их в Россию, в её гуманитарное, юридическое, экономическое и прочие поля.

Весной 2014-го Киев вместо того, чтобы как-то попытаться договориться с населением региона, бросил туда армию. И сразу отключил от украинской финансовой системы, закрыв все банки, перестав платить пенсии. Свято место пусто не бывает, и финансовая система республик была перезапущена с нуля — с помощью России. А заодно Донбасс перешёл в рублёвую зону, ведь Украина фактически остановила приток гривны в регион своими блокадами.

Кстати, продовольственные и прочие блокады со стороны Украины привели ещё и к повсеместному исчезновению украинских товаров с полок магазинов и замене их на российские. Кому хуже сделали? А ещё произошла национализация предприятий, что окончательно вырвало Донбасс из единой экономической схемы Украины.

Кроме того, республики не могут существовать в правовом вакууме: изначально по умолчанию действовали законы Украины, однако шаг за шагом республики постепенно синхронизировали своё законодательство с российским. То же самое с гуманитарной сферой. Кто учебники в школы и вузы отправлял все эти годы? И тут тоже заслуга Киева: не станут же жители Донбасса учить своих детей по украинским стандартам, согласно которым Россия — "оккупант", а Бандера — "герой".

Наконец, между республиками и Украиной даже транспортного сообщения практически нет: желающим попасть на "ту сторону" приходится проходить натуральную границу. Разорваны практически все связи, остались разве что личные контакты людей по обе стороны, но и тут Украина делает всё, чтобы их прекратить. Вся её деятельность направлена на то, чтобы воспитать у будущих поколений дончан и луганчан исключительно ненависть к себе.

Я часто езжу в Донбасс, и мне тоже приходится стоять на границе — российской. Если бы не паспортный контроль, её можно было бы не заметить. Просто потому, что это одна страна, один народ, а все барьеры воспринимаются людьми как временные. От России местные жители ментально себя не отделали все годы незалежности. А вот от Украины отделили — это теперь чужая и враждебная страна.

Когда я оказываюсь там, мне кажется, что я из России никуда не уезжал, что это всё та же Ростовская область, разве что дороги похуже. Ведь и там и там говорят по-русски, в ходу российские деньги, а в магазинах — российские товары. Почувствовать разницу можно разве что в ценах.

И мне кажется, что если убрать эту границу, о её существовании забудут через сутки — она там лишний элемент пейзажа. Интеграция нужна только в определённых практических аспектах (законы, образование, медицина), в культурном и гуманитарном плане там всегда была Россия. И Россия восстанавливает экономику Донбасса. Ведь Киев этого никогда не сделает, напротив, возвращение Донбасса — это страшный сон для украинских политиков: что им делать с разрушенным регионом и несколькими миллионами ненавидящего их населения?

Киев, конечно, для виду продолжает кричать о том, что Россия "забирает" Донбасс, на деле же ему только это и нужно, тем более, что разрешение конфликта лишит его возможности кричать об "агрессии" и клянчить деньги у Запада. И это будет продолжаться независимо от того, кто там будет новым президентом.

Наверное, кто-то скажет: "Зачем нам этот Донбасс, зачем нам давать Западу повод давить на нас, интегрируя этот "ломоть", который Украина сама от себя отрезала?"

Но ведь Россия своих не бросает. Это для Украины Донбасс — "ломоть", а для нас это земля, которую осваивали наши предки. И люди, которые веками живут на ней, — наши люди. Так что Киев может продолжать рвать последние ниточки, связывающие его с Донбассом. В один прекрасный день мы проснёмся и увидим, что граница — это и впрямь единственное, что ещё разделяет Донбасс и Россию, и её пора просто убрать как исторический атавизм.

Два года назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, согласно которой существует план по постепенной интеграции Донбасса в Россию, заявил, что никакого плана нет.

Плана нет, а интеграция есть. И она входит в новую, интенсивную фазу, конечной целью которой является то, за что жители Донбасса проголосовали 11 мая 2014-го — воссоединение с Россией. Всё идёт по плану.